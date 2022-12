Sportler im Landkreis Weilheim-Schongau dürfen wieder „Warmduscher“ sein

Von: Andreas Jäger

Eine warme Dusche nach dem Training ist nun wieder allen Sportlern im Landkreis erlaubt. © Wüstenhagen/dpa

Das Landratsamt Weilheim-Schongau und die Stadt Weilheim nehmen die Regelung zum Abstellen des Warmwassers zurück

Landkreis – „Tapferkeit ist gefragt: Ab sofort wird nicht nur in den Turnhallen, für die die Stadt Weilheim zuständig ist, sondern auch in jenen des Landkreises sowie dem Vereinsheim des TSV Weilheim das Warmwasser abgedreht“: Diese unangenehme Nachricht für die Sportler in der Region vermeldete unsere Zeitung Mitte Oktober.

Nun, zwei Monate später, wurde die Maßnahme zum Energiesparen allerdings wieder zurückgenommen. „Diese Regelung erschien im Herbst sinnvoll, effektiv und in der Umsetzung unproblematisch. Allerdings standen der Landkreis Weilheim-Schongau, die Stadt Weilheim und der TSV Weilheim mit dieser Entscheidung allein auf weiter Flur“, räumt Klaus Mergel, Pressesprecher des Landratsamtes, ein. So seien weder weitere Kommunen im Landkreis noch andere Landkreise in der Region diesen Schritt gegangen.

Sie waren die Ausnahmen

„Anfang Dezember haben wir das Schreiben des Landratsamtes zur Rücknahme der Regelung bekommen. Kurz darauf schloss sich die Stadt Weilheim an“, erzählt Dieter Pausch, Vorsitzender des TSV Weilheim. Auch ihm sei im Gespräch mit anderen Sportvorständen aus Peißenberg, Schongau oder Peiting aufgefallen, dass überall warm geduscht werde, nur eben in Weilheim und den Sportstätten in Trägerschaft des Landkreises nicht.

Die Erlaubnis zum warm duschen bedeutet aber gleichwohl nicht, dass deswegen keine Energiespar-Maßnahmen mehr gelten. So betonte man beispielsweise seitens des TSV Peiting, dass die Sportler angehalten seien, kürzer als normalerweise zu duschen. Beim TSV Peißenberg sollen die Sportler mit Hinweisschildern wie „Kurz duschen!“ oder „Licht aus!“ für energiesparendes Verhalten sensibilisiert werden. Des weiteren wurde im Herbst beschlossen, die Sporthallenbeleuchtung- und -temperatur abzusenken.

In den Hallen nur noch 17 Grad

Kälter beim Sporteln ist es auch in den Turnhallen der Stadt Penzberg. „Zunächst haben wir die Raumtemperatur auf 19 Grad abgesenkt, mittlerweile sind es sogar 17 Grad geworden“, so Thomas Kapfer, stellvertretender Abteilungsleiter der Ehrenamts- und Vereinsförderung Penzbergs.

Das Abstellen des Warmwassers sei jedoch nie ein Thema gewesen, betont Kapfer: „Nach umfangreicher Prüfung kam die Stadtverwaltung zur Ansicht, dass es nur zu einer Verlagerung der Energiespar-Thematik in den privaten Bereich gekommen wäre, wo dann stattdessen mehr geduscht worden wäre. Gespart hätte man damit also nichts.“

