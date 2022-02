Weilheims Finanzen machen Sorgen

Von: Magnus Reitinger

Zahlen regierten die Haushaltssitzung: Kämmerer Christoph Scharf (2.v.l.) und Bürgermeister Loth mit Manfred Stork (l.) vom Stadtbauamt und Stefan Popp (r.) vom Hauptamt. © Gronau

Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm: So lässt sich der Haushalt 2022 der Stadt Weilheim zusammenfassen, den der Stadtrat am Donnerstag beschlossen hat. Zwar sind die Zahlen für heuer solide, doch vor den Folgejahren ist einigen „angst und bange“.

Weilheim – Es sind tausende Zahlen, die den Stadtratsmitgliedern für das laufende Jahr vorliegen – von den geschätzten Einnahmen bei der Hundesteuer (61.000 Euro) bis zu den Ausgaben für den Betrieb der Kindertagesstätten (gut 11,1 Millionen Euro, Tendenz steigend). Doch das Jahr 2022 hat die Lokalpolitiker bei ihrer Haushaltssitzung am Donnerstagabend gar nicht mehr so sehr beschäftigt. Über die drei Monate und drei Ausschuss-Sitzungen, in denen der heurige Haushaltsplan erarbeitet wurde, hatte sich die Lage merklich verbessert, vor allem dank gestiegener Gewerbesteuer-Einnahmen (wir berichteten). 2021 kamen hier 5,1 Millionen Euro mehr als im Vorjahr herein: insgesamt 13,1 Millionen. Nachdem sich die Lage bei den ersten Beratungen im Herbst noch düster darstellte, ermöglicht das der Stadt heuer einen soliden Etat – wenngleich ohne Raum für Wünsche jeglicher Art.

Bürgermeister Loth: „Kein Spielraum für die schönen Dinge“

„Auch für mich ist es nicht zufriedenstellend, wenn wir aktuell bei den Großprojekten nur noch Pflichtaufgaben erfüllen und kein Spielraum für die schönen Dinge des Lebens vorhanden ist, wie zum Beispiel für unser Stadtmuseum“, bekannte Bürgermeister Markus Loth (BfW): „Aber wir müssen uns nach der Decke strecken, und die Pflicht geht eben vor der Kür.“ Trotz vorliegender Wettbewerbsergebnisse fiel die Sanierung und Neugestaltung des Museums komplett aus dem konkreten Finanzplan. Sie ist nun im Investitionsprogramm geparkt, einer Wunschliste ohne Terminierung. Auch die Erweiterung der Mittelschul-Turnhalle, die Sanierung der Wohnungslosen-Unterkunft in Töllern, die Entsiegelung des Parkplatzes an der Ammerschule oder die Umgestaltung der Admiral-Hipper-Straße harren dort besserer Zeiten.

Sorgenkind Hardtschule

Die scheinen jedoch ferner denn je, überdeutlich zeigt das die städtische Finanzplanung für 2023 bis 2025 – die den Stadtrat spürbar beunruhigt. „Angst und bange“ könne einem ob der veranschlagten neuen Schulden der nächsten Jahre werden, räumte auch Loth ein. Doch im Hinblick auf „die bevorstehende Verpflichtung zur Ganztagsbetreuung der Kinder in den Schulen“ führe kein Weg an einer Erweiterung der Hardtschule vorbei. Bis 2026 sind dafür nach erster Schätzung Kosten von 14,8 Millionen Euro zu schultern, während die staatlichen Zuschüsse erst danach fließen.

Mit weiteren teuren Projekten wie dem Hochwasserschutz Angerbach, der laufenden Rathaussanierung oder der Kostenbeteiligung an der neuen Gymnasiums-Turnhalle bedeutet das: Die Rücklagen von derzeit immerhin 15,5 Millionen Euro sind wohl 2024 aufgebraucht. Dann braucht die Stadt neue Kredite, von aktuell 17 Millionen steigt die Verschuldung laut Finanzplan 2024 auf rund 20 und 2025 auf 26,6 Millionen Euro. Das sei aber nur „kurzfristig“ nötig, betonte Loth.

Der Kämmerer ist trotz allem zuversichtlich

Stadtkämmerer Christoph Scharf hob hervor, dass das tatsächliche Ergebnis in den vergangenen Jahren stets besser gewesen sei als bei der Haushaltsplanung gedacht. Er sei „sehr zuversichtlich“, dass dies auch Ende 2022 der Fall sei und man dem Vermögenshaushalt deutlich mehr als die veranschlagten 70.500 Euro zuführen könne. Viele Kosten – heuer insbesondere jene für die Schadensbehebung im Dachgebälk der Stadthalle – seien schlicht nicht genau abschätzbar. Insgesamt sei der Haushalt 2022 „nichts Spektakuläres“, fasste Scharf zusammen: „Wir holen Luft für die nächsten Jahre.“

Der Etat 2022 wie auch die Finanzplanung bis 2025 wurden gegen die Stimmen von Klaus Gast und Johannes Langer (beide CSU) sowie Ullrich Klinkicht (WM Miteinander) beschlossen.

Weilheims Haushalt 2022 im Überblick Das Gesamtvolumen des städtischen Haushalts 2022 liegt mit knapp 61,2 Millionen Euro nur 0,5 Prozent (300.000 Euro) über dem des Vorjahres. Der Verwaltungshaushalt wächst um 2,8 Millionen auf 50,9 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt schrumpft gegenüber 2021 um 20 Prozent auf 10,3 Millionen, wobei zusätzlich noch Ausgabereste von fast 8,5 Millionen Euro für bereits laufende Projekte zur Verfügung stehen. Wichtigste Einnahmen sind geschätzte 16,6 Millionen Euro aus Einkommenssteuer und 11,5 Millionen Gewerbesteuer. Die Schlüsselzuweisungen (Hilfen, die 85 Prozent aller Kommunen in Bayern erhalten) steigen leicht auf 3,8 Millionen, an Zuschüssen erwartet die Stadt heuer rund 4,7 Millionen Euro. Über 3,2 Millionen werden noch aus Grundstücksverkäufen im Vorjahr erwartet, neue Verkäufe sind nicht geplant. Größte Ausgaben sind Umlagen (u.a. Kreisumlage) von 17,2 Millionen, laufende Kosten für Kitas (11,1 Mio) sowie Personalkosten (ohne Kitas) von fast 8 Millionen Euro. Für Leistungen der Stadtwerke sind 5,9 Millionen Euro eingeplant, 775.000 davon für den Stadtbus. Unter den vielen Einzelinvestitionen sind beispielsweise eine neue Bushaltestelle und Querungshilfe in Tankenrain sowie erste Ausgaben für die Generalsanierung der Straßenentwässerung.