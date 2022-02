„Auch Liebgewordenes muss auf den Prüfstand“ - so sehen die Stadträte Weilheims Finanzlage

Von: Magnus Reitinger

2024 werden die Rücklagen der Stadt Weilheim aufgebraucht sein. Dann sind neue Kredite in Millionenhöhe nötig. © Monika Skolimowska/dpa

Für 2022 sind die Haushaltszahlen noch recht solide, doch bald muss die Stadt Weilheim massiv neue Schulden machen. Das sagen die einzelnen Fraktionen zum Haushalt 2022 und zur Planung für die Folgejahre:

Tillman Wahlefeld (BfW) verwies auf die „vielen gewachsenen Aufgaben in Weilheim“, wegen denen „die Ausgaben so sind, wie sie sind“: Man brauche eine leistungsfähige Stadtverwaltung, auch der Ausbau des Stadtbusses oder die Einstellung einer Klimaschutzmanagerin seien richtig gewesen. Er betonte, dass es bei der Vereinsförderung keine Kürzungen gab, jedoch auch keine neuen Zusagen möglich gewesen seien. Der „Wermutstropfen“ des Haushalts 2022 ist für Wahlefeld die Verschiebung der Museumssanierung. Die teuren Projekte in der Finanzplanung seien „alles Pflichtaufgaben“, zu denen es keine Alternativen gebe. Um höhere Einnahmen zu erzielen, sei der geplante „Baulandbeschluss“ wichtig, aber auch die Gewerbesteuereinnahmen müssten noch höher werden.

„So kann es auf lange Sicht nicht weitergehen.“ Das ist für Marion Lunz-Schmieder (CSU) die Botschaft der vorgelegten Finanzplanung. Weilheim habe „schon immer ein strukturelles Einnahmenproblem“. Dass man heuer zwei Millionen Euro den Rücklagen entnehmen müsse, obwohl 2021 fünf Millionen mehr als gedacht bei der Gewerbesteuer eingingen, mache der CSU „große Sorgen“. „Bezogen auf unseren Haushalt, wächst Weilheim einfach zu schnell“, fasste Lunz-Schmieder zusammen. Umso wichtiger sei eine „nachhaltige Planung“. Auch müsse man die Ausgaben auf den Prüfstand stellen und „das ein oder andere Liebgewordene vielleicht doch deckeln, streichen oder strecken“. Und: „Wir brauchen mehr Gewerbe“ – was nicht zwangsläufig mehr Flächenverbrauch bedeuten müsse.

Brigitte Gronau (Grüne) beunruhigt, dass die Stadt bis 2025 die „gesamten verfügbaren Rücklagen in die Waagschale legen und zusätzliche Kredite aufnehmen“ muss. Während immer mehr Aufgaben zu stemmen seien, darunter „immens teure Hochwasser-Schutzmaßnahmen“ und stets steigende Ausgaben für Kitas und Schulkindbetreuung, seien die Einnahmequellen begrenzt. Umso rascher gelte es Bauinvestoren an den Folgekosten für die städtische Infrastruktur zu beteiligen. Auch ein Einheimischenmodell mahnen die Grünen angesichts stark steigender Grundstückspreise an. „Enorm wichtig“ findet Gronau die Überprüfung des Abwasserkanalnetzes, für die nun Gelder eingeplant sind; lobend erwähnte sie auch, dass das Kulturprogramm im Stadttheater nicht in Frage gestellt werde.

Für Horst Martin (SPD) ist „elementar, dass wir die Förderung von Sport, Kultur und sozialen Einrichtungen auf gleichbleibend hohem Niveau halten können“. Auch die Spielplatzvorhaben lobte er. Aber: „Wir dürfen uns und den Weilheimer Bürgern nichts vormachen“ –im Finanzplan fehlten komplett Ansätze für notwendige Projekte wie die Museumssanierung oder die Erweiterung der Mittelschul-Turnhalle. Und „Finanzierungsbrocken“ wie der Bau eines neuen Hallenbads fänden sich „noch nicht mal in der Wunschliste“.

Gerd Ratter (ÖDP) vermisst vor allem die Umsetzung des drei Jahre alten Grundsatzbeschlusses zur Förderung des Fahrradverkehrs. Investitionen in diesem Bereich – im Etat 2022 auf 40.000 Euro minimiert – müssten erhöht und die nötigen personellen Kapazitäten im Tiefbauamt geschaffen werden.

„Wir Stadträte müssen mit unseren Beschlüssen besonders vorsichtig sein“: Dazu mahnte Romana Asam (FW) ob der anstehenden Ausgaben. Sie fürchtet, dass die Kosten für die Hardtschul-Erweiterung und Stadthallensanierung noch viel höher sein werden als veranschlagt. Die letztjährige Anschaffung von Elektro-Stadtbussen hätte man ihrer Ansicht nach aufschieben sollen.

Weil die Sanierung des Stadtmuseums herausfiel, lehnte Ullrich Klinkicht (WM Miteinander) den Etat ’22 und den Finanzplan ab: „Nach den gelaufenen Wettbewerben müsste man da zumindest anfangen.“

Keine Stellungnahme kam von der AfD. Deren Vertreter Rüdiger Imgart war bei der Haushaltssitzung entschuldigt.