Stadt Weilheim verliert vor Oberlandesgericht

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Um die Konzessionen für das Stromnetz und des Gasnetz in Weilheim wird seit Jahren vor Gericht gestritten. © Symbolfoto: mm-Archiv

Schlechte Nachrichten für das Rathaus und die Stadtwerke: Das Oberlandesgericht hat im Streit um die Konzessionen für Weilheims Gas- und Stromnetz gegen die Weilheimer entschieden. Jetzt kann die Stadtspitze nur noch auf den Bundesgerichtshof hoffen.

Weilheim – Seit 2017 ist die „Stadtwerke Weilheim Energie GmbH“ (kurz SWE) Betreiberin des Stromnetzes und des Gasnetzes in Weilheim. Eigentlich. Denn der Stadtrat hatte die durchaus lukrativen Konzessionen dafür auf 20 Jahre an die Stadtwerke-Tochter vergeben. Doch die unterlegenen Mitbewerber „Bayernwerk AG“ und „Energienetze Bayern GmbH“ wollten sich damit nicht abfinden und verweigern seither die Herausgabe der Netze.

Nachdem alle Verhandlungen scheiterten, reichte die SWE im Januar 2017 (mit der Stadt Weilheim als „Streithelferin“) Klagen beim Landgericht München ein. Dort entschieden zwei verschiedene Kammern über die Klagen –mit konträrem Ergebnis: Bezüglich des Stromnetzes verlor die SWE, beim Gasnetz dagegen gewann sie. Gegen erstere Entscheidung ging daraufhin die SWE in Berufung, gegen letztere die „Energienetze Bayern“ (wir berichteten).

Vergabe laut Gericht „nicht diskriminierungsfrei“

Vor wenigen Tagen hat das Oberlandesgericht (OLG) nun in beiden Verfahren entschieden – und zwar zu Ungunsten der Stadt Weilheim: Die Neuvergabe der Konzessionen sei „nicht diskriminierungsfrei“ gelaufen, befand das OLG mit Verweis auf ein letztjähriges Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in einem anderen Fall ähnlicher Konstellation. Der Vorwurf laute also, die Vergabe an die Stadtwerke-Tochter sei eine abgekartete Sache gewesen, fasst Stadtkämmerer Christoph Scharf „mit einfachen Worten“ zusammen. Laut OLG dürfe in einem solchen Fall etwa der Bürgermeister nicht dem Aufsichtsrat des Stadtwerke angehören – was bei Kommunalunternehmen indes üblich ist.

Begründung ist für die Stadt „ein Schock“

Die Begründung des OLG sei für die Stadt „ein Schock“, so Scharf auf Tagblatt-Anfrage. Stadtwerke könnten sich demzufolge eigentlich kaum wo um Konzessionen bemühen. Zugleich betont der Kämmerer, die Vergaben seien vor Ort objektiv und „komplett getrennt“ gelaufen. Das zitierte BGH-Urteil passe auf Weilheim nicht, deshalb gibt Scharf die Hoffnung noch nicht auf. Zwar lässt das OLG keine Revision zu, doch Stadt und SWE können beim Bundesgerichtshof „Nichtzulassungsbeschwerde“ einlegen. Ob sie es tun, werden der Hauptausschuss des Stadtrates und die SWE-Gremien dieser Tage entscheiden. „Wir sind schon noch sehr optimistisch und kampfeslustig“, sagt Scharf.

Gerichtsstreit kostete die Stadt Weilheim schon 780.000 Euro

Der komplizierte Gerichtsstreit hat die Stadt übrigens schon rund 780.000 Euro – großteils für die Beratung und Betreuung durch Anwälte – gekostet. Selbst wenn die Stadt beim BGH gewönne, bekäme sie davon kaum etwas zurück. Doch aufgrund der unterschiedlichen Urteile habe man keine Wahl gehabt, so der Kämmerer. Würde das BGH die Urteile des OLG bestätigen, müsste die Stadt beide Konzessionsverfahren neu aufrollen. Zumindest der finanzielle Aufwand dafür wäre Scharf zufolge „vertretbar“.

Lesen Sie auch: „Korrekte“ Infokampagne in Sachen Umfahrung gefordert

Die SWE hat der Streit laut Geschäftsführer Peter Müller bisher fast eine halbe Million Euro gekostet. Ihr würde das Geld im Falle eines Sieges aber wohl erstattet. Das Unternehmen habe sich in der ganzen Sache „nichts vorzuwerfen“, betont Müller, sei aber der Leidtragende. Dem Stadtwerke-Chef ist eine gewisse Skepsis anzuhören, was die Chancen beim BGH betrifft. Doch die OLG-Urteile kann auch er nicht nachvollziehen. Sie passten nicht zur Praxis des Kommunalrechts. Und: Die „politisch mal gewollte“ Rekommunalisierung der Netze werde dadurch konterkariert.

Derzeit „ungeregelter Zustand“

Praktisch befinde sich Weilheim beim Strom- und Gasnetz derzeit in einem ungeregelten Zustand, erklärt Müller im Tagblatt-Gespräch. Die Altkonzessionäre würden bis dato ihre Abgaben an die Stadt zahlen. Doch das sei Kulanz und könne jederzeit enden. Auch deshalb sei eine baldige Regelung „angeraten“.