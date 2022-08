Er hätte gar nicht dort unterwegs sein dürfen: E-Stadtbus auf Abwegen rammt Unterführung

Von: Boris Forstner

Um den beschädigten Akku des E-Stadtbusses zu sichern, war ein mehrstündiger Einsatz nötig. © Stadtwerke

Einer der brandneuen E-Stadtbusse in Weilheim blieb am Mittwochnachmittag an einer Unterführung hängen - dabei hätte er da gar nicht unterwegs sein dürfen.

Weilheim – Seit der Einführung der neuen E-Stadtbusse führen die Linien nicht mehr durch die Lohgasse, weil die Busse zu hoch für die Bahnunterführung sind. Doch aus unerfindlichen Gründen hat ein „langjähriger Fahrer“, so Stadtwerke-Chef Peter Müller auf Anfrage, am Mittwochnachmittag versehentlich genau diesen Weg genommen, übersah auch alle Warnschilder – und streifte mit dem Akku-Aufbau die Unterführung.

Zum Glück befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Doch um den wenige Meter später wegen streikender Technik liegen gebliebenen Bus zu bergen, war ein mehrstündiger Einsatz nötig. Die Feuerwehr wurde alarmiert und prüfte per Wärmbildkamera den Zustand der Akkus. Zusammen mit Polizei und einem Spezial-Abschleppdienst wurde der beschädigte Bus per Konvoi zur Stadtwerke-Fachwerkstatt ins Paradeis begleitet. Dort wurden die Batterien unter ständiger Überwachung der Wärmebildkamera ausgebaut und zur Sicherung in einen Container gelegt – zum Glück gab es keine Reaktion, so die Feuerwehr. Der Sachschaden ist noch unklar, ein Ersatzfahrzeug ist bereits im Einsatz. bo