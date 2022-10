Der Stadtbus fährt auf nun auch aufs Land - probeweise

Symbolischer Auftakt für die neuen Verbindungen in Polling. Das Bild zeigt (v.l.) Veronika Schrepfer, Busfahrer Arben Tahiri, Heike Bohn, Peter Müller und Martin Pape. „Schon nach den ersten Tagen eine gute Resonanz“ © gronau

VON RALF SCHARNITZKY

Neuer Anschluss unter diesen Nummern: 5, 6 und 7. Seit Anfang Oktober hat der Weilheimer Stadtbus testweise Zuwachs bekommen. Die Erprobung der drei neuen Verbindungen läuft bis zum 31. März nächsten Jahres – eine Verlängerung ist möglich.

Weilheim/Polling – Seit 1. Oktober geht es weiter raus aus der Stadt: Die Linie 5 fährt über Deutenhausen nach Marnbach und über Deutenhausen wieder zurück. Der 6er steuert das Gewerbegebiet Achalaich und dann abwechselnd das Gewerbegebiet Trifthof und die Gemeinde Polling an. Der Bus Nummer 7 erschließt auf direktem Weg über den Töllernkreisel im Zwei-Stunden-Takt die neue Berufsschule am Narbonner Ring. Start- und Endpunkt ist wie bei den Linien 1 bis 4 der Bahnhof Weilheim.

Ein paar Tage verspätet haben Stadtwerke-Chef Peter Müller, Vorstandsassistentin und Stadtbus-Beauftragte Veronika Schrepfer sowie Pollings Bürgermeister Martin Pape mit seiner Assistentin Heike Bohn symbolisch die neuen Linien an der Pollinger Haltestelle am Maibaum eröffnet. „Wir müssen Werbung für die Pollinger Linie machen, denn wir wollen, dass der Bus auch nach Ende März nächsten Jahres weiter fährt“, sagte Pape.

„Wir wollten die neuen Linien sich erst einmal einschleifen lassen, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen“, erläuterte Müller. Der Start verlief bis auf ein Ticketproblem relativ reibungslos. Allerdings müssen die nun sieben Stadtbus-Linien erst einmal mit vier E-Bussen auskommen, sie werden mit normalen Bussen ergänzt. Der vor einigen Wochen in einer Unterführung havarierte fünfte E-Bus ist noch in Reparatur.

Die Anbindung der Weilheimer Gewerbegebiete an den Stadtbus und eine Anbindung von Deutenhausen und Marnbach wurde nach dem Start des Konzepts „Stadtbus 2022“ immer wieder als Wunsch an die Stadtwerke beziehungsweise die Stadt herangetragen. „Wir arbeiten gerne daran, den Weilheimer Stadtbus für noch mehr Fahrgäste attraktiv zu gestalten“, so Stadtwerke-Chef Müller.

Gemeinde Polling beteiligt sich an den Kosten

Deshalb wurde auch der Wunsch aus dem Pollinger Gemeinderat positiv aufgenommen und die neue Linie 6 „Weilheim-Trifthof“ im Zwei-Stunden-Takt ins Klosterdorf verlängert. „Die Stadtbus-Anbindung haben sich in einer gemeindlichen Umfrage rund 70 Prozent der teilnehmenden Bürger gewünscht“, erzählte Bürgermeister Pape.

Die Gemeinde beteiligt sich für die Kilometer, die der Bus auf Pollinger Flur fährt, an den Kosten, die über den Ein-Euro-Fahrpreis hinausgehen. Für die Ortsteile Etting und Oderding hat die Gemeinde, wegen der Gleichbehandlung aller ihrer Bürger, eine Vereinbarung mit der Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) abgeschlossen. Demnach können Fahrgäste die bestehenden RVO-Linien von Etting und Oderding Richtung Weilheim und zurück verbilligt zu ebenfalls einem Euro nutzen.

„Schon nach den ersten Tagen eine gute Resonanz“

In der Probephase könne es „Anpassungen, neue Linienführungen oder Abfahrtzeiten“ geben, erläuterten Müller und Schrepfer beim symbolischen Start. Wenn die neuen Linien von den Fahrgästen gut angenommen werden, sei eine Fortführung über den 31. März hinaus möglich. Für Polling sieht der Stadtwerke-Chef dies eher „unkritisch“, bei der Linie Marnbach-Deutenhausen hat er Bedenken – allein schon wegen der geringen Zahl an Bewohnern. „Wir haben schon nach den ersten Tagen eine gute Resonanz“, gibt sich Pollings Rathaus-Chef optimistisch.

Info: Detaillierte Streckenführungen und Fahrpläne der neuen Linien stehen auf der Homepage der Stadtwerke (https://www.stawm.de/kommunalunternehmen/stadtbus/liniennetzplan-und-fahrplaene). Gedruckte Fahrpläne liegen auch in den Stadtbussen aus.

