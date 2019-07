Stadtbus Weilheim: Freie Fahrt für Schüler - und samstags für alle?

Samstags sollen bald alle Bürger den Stadtbus kostenlos nutzen dürfen, und für Schüler soll generell freie Fahrt gelten. Darum geht‘s am Donnerstag im Stadtrat.

Weilheim – Gleich drei größere Anträge „zur Verbesserung des Stadtbusverkehrs“ werden am Donnerstag, 18. Juli, in der öffentlichen Stadtratssitzung diskutiert. Und die Zeichen stehen gut: Bei der Vorberatung im Hauptausschuss gab es für alle drei breite Zustimmung. „Wenn wir es ernst meinen mit Mobilitätswende und Umweltschutz, dann kann man gar nicht gegen diese Anträge sein“, sagte CSU-Sprecherin Marion Lunz-Schmieder. Und auch die BfW werden zustimmen, wie Jochen Knittel ankündigte: „Das ist der richtige Weg. Die Bürger sollen merken, was für ein tolles Angebot der Stadtbus ist.“

Stadtbus Weilheim: Schüler sollen generell kostenlos fahren dürfen

Antrag Nummer 1: Schüler sollen bei Vorlage ihres Schülerausweises künftig generell kostenlos Stadtbus fahren dürfen. Das hat die CSU-Fraktion angeregt (wir berichteten). Laut Ordnungsamts-Leiter Andreas Wunder würde die Stadt dadurch höchstens 5000 Euro Einnahmen pro Jahr verlieren. Und der Gewinn wäre den Aussschuss-Mitgliedern zufolge groß. „Es geht um Bewusstseinsveränderung“, so Lunz-Schmieder, „und da fängt man am besten bei den Jungen an“.

Stadtbus Weilheim: Linien „Süd“ und „Gögerl“ werden zusammengelegt

Antrag Nummer 3: Die FW-Fraktion hatte gebeten, die Stadtbuslinie Süd zu überprüfen sowie die Situierung und Barrierefreiheit sämtlicher Haltestellen im Stadtgebiet. Daraufhin beriet sich im Mai ein neu gegründeter Arbeitskreis und fuhr alle 88 Haltestellen ab. Es wurde eine Prioritätenliste erstellt, wo zum Einsteigen Gehwege erhöht werden müssen und wo Wartebänke fehlen; die Liste werde von der Verwaltung sukzessive „im Rahmen der haushalterischen Möglichkeiten“ abgearbeitet, so Wunder.

Zudem wurde vorgeschlagen, die Stadtbuslinien „Süd“ und „Gögerl“ zusammenzulegen; dann könnten diese täglich bedient werden statt – wie bisher – an nur jeweils drei Wochentagen. Unter drei Routenvarianten plädierte der Ausschuss für eine, die ganztägig fahren und auch eine Haltestelle „In der Au“ einbeziehen würde – obwohl dabei der Bahnübergang Geistbühelstraße ein Unsicherheitsfaktor für den Fahrplan ist.

mr

Die Stadtratssitzung beginnt am Donnerstag, 18. Juli, um 19 Uhr im Rathaus (großer Sitzungssaal). Themen sind neben dem Stadtbus u.a. der Bebauungsplan „Münchener Straße/Ludwig-Thoma-Straße“ (siehe unten), ein Agenda-Antrag zur ISEK-Überarbeitung hinsichtlich einer Umfahrung sowie ein Sachstandsbericht zur „Badestelle Dietlhofer See“.