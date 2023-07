Stadtbus Weilheim: Schüler sollen künftig zahlen

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Ein Weilheimer Stadtbus ist seit anderthalb Jahren elektrisch unterwegs. © ruder

Noch dürfen Kinder bis 14 Jahre und alle Schüler kostenlos mit dem Weilheimer Stadtbus fahren. Doch das könnte sich bald ändern: Die Stadtwerke wollen, dass auch 6- bis 14-Jährige grundsätzlich zahlen müssen. Kommenden Mittwoch wird im Rathaus darüber entschieden.

Weilheim – Anderthalb Jahre ist es her, dass die Stadtwerke Weilheim den Betrieb des Stadtbusses übernahmen und diesen mit E-Bussen und dichterem Takt auf neue Füße stellten. Seitdem sind wieder Entgelte fällig, nachdem zuvor zwei Jahre lang jedermann kostenlos Stadtbus fahren konnte: Für Erwachsene kostet eine Tageskarte einen Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Schüler mit Schülerausweis sind frei.

Letzteres würden die Stadtwerke jedoch gern ab kommendem Winter ändern. Sie regen an, auch für 6- bis 14-Jährige Beförderungsentgelte zu erheben, und zwar 50 Cent für einen Tagesfahrschein. Begründung: Derzeit nutzten zu viele Schüler den Stadtbus, es bedürfe einer „Fahrgastlenkung“. Am kommenden Mittwoch entscheidet der Hauptausschuss des Weilheimer Stadtrates über den Vorschlag. Das Ratsgremium hatte vor Einführung des „neuen Stadtbusses“ zum Januar 2022 explizit beschlossen, dass Kinder und Schüler kostenfrei bleiben.

Bei schlechtem Wetter sind die Busse knallvoll

Doch diese Tatsache brachte den Stadtwerken zufolge Probleme mit sich. Es sei eine „hohe Anzahl von mitfahrenden Schülern auffällig“, wird der Stadtbus-Organisator in den Unterlagen zur Hauptausschuss-Sitzung zitiert. In der Früh seien es teilweise bis zu 40 Schüler in einem Linienumlauf, und „mittags warten an der Stadtbus-Haltestelle Murnauer Straße/Ärztehaus gerne 20 bis 30 Schüler nach Schulende“. Es gebe sogar Anfragen, ob die Stadtwerke zu den Stoßzeiten nicht zusätzliche Verstärkerbusse für die Schüler einsetzen könnten. Wobei die Zahlen von den Jahreszeiten und vom Wetter abhängig seien: „Bei schönem Wetter wird gerne auf das Fahrrad umgestiegen.“

Grundsätzlich sei der Stadtbus „nicht allein für den Schülerverkehr bestimmt“, betonen die Stadtwerke: „Solange die nichtzahlenden Schüler nicht die ,normalen’ zahlenden Fahrgäste verdrängen, können Schüler mitgenommen werden.“ Andernfalls bedürfe es jedoch einer „Fahrgastlenkung“, und die erfolge „üblicherweise über den Fahrpreis“. Das Kommunalunternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass auch im MVV-Bereich und bei der Bahn „Kinder ab sechs Jahren nicht mehr kostenlos befördert werden“.

Diskussionen zwischen Schülern und Fahrern kosten zu viel Zeit

Auch gebe es im Weilheimer Stadtbus immer wieder Konflikte zwischen Schülern und Fahrern/Kontrolleuren, was den Nachweis der Berechtigung zur kostenlosen Beförderung betrifft. Wer keinen gültigen Schülerausweis dabei habe, müsse bezahlen –doch das führe zu Diskussionen, für die eigentlich keine Zeit sei.

Ein zusätzliches Problem sei mit Einführung des Deutschlandtickets entstanden, das auch im Stadtbus Weilheim anerkannt wird. Würden 6- bis 14-Jährige vor Ort weiterhin kostenlos befördert, bestehe die Gefahr, dass Stadt und Stadtwerke keine Ausgleichszahlungen in dieser Altersgruppe für den Verkauf und die Anerkennung des „49-Euro-Tickets“ bekommen.

Aus all diesen Gründen regen die Stadtwerke ab dem Fahrplanwechsel im Dezember oder ab Januar 2024 folgendes Entgeltsystem für den Stadtbus an: Kinder bis 5 Jahre werden kostenlos befördert. 6- bis 14-Jährige fahren zum verringerten Fahrpreis (Tagesfahrschein 50 Cent, Wochenticket 2,30 Euro etc.). Für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene gilt der normale Fahrpreis (Tagesfahrschein ein Euro, Wochenticket 4,50 Euro etc.).

Die Sitzung

des Hauptausschusses ist öffentlich und beginnt diesen Mittwoch, 19. Juli, um 8.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Weilheimer Rathauses. Auf der Tagesordnung steht zudem ein Antrag des Verschönerungsvereins, während der Sommerferien einen Sandkasten in Weilheims Innenstadt aufzustellen.