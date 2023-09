Begeisternder Blick in Weilheims kunstvolle Vergangenheit

Museumsleiter Tobias Güthner mit dem Porträt einer jungen Frau von Anton Mangold. Es ist eins der vielen Werke, die in der Ausstellung gezeigt werden. © Freia Oliv

Jetzt fehlt eigentlich nur der lange anstehende Umbau des Stadtmuseums Weilheim. Die Bilder dafür hat das Haus schon: In einer kleinen Schau gelingt mit den Arbeiten von Anton Mangold (1863-1907) ein Blick in Weilheims kunstvolle Vergangenheit. Die Werke wurden vergangenes Jahr von der Familie angekauft, Fotos und Dokumente kamen dazu.

Weilheim – Mangold repräsentiert ein echtes Stück Stadtgeschichte. Er setzte sich seinerzeit auch für das Heimatmuseum ein und war als Konservator quasi ein Vorgänger von Museumsleiter Tobias Güthner: „Er wäre betrübt darüber, in welchem tristen Zustand unser Museum aktuell ist.“ Umso mehr hofft Güthner, dass es bald vorwärts geht mit dem Umbau des Hauses, damit wieder mehr Räume als nur der eine im Erdgeschoss genutzt werden können.

Anton Mangolds Leben war kurz, aber bewegt

Mangold gäbe definitiv einiges an Themen her: Bevor er mit nur 44 Jahren bei einem Jagdausflug an Herzversagen starb, hatte er ein bewegtes Leben, das doch eng mit Weilheim verbunden war. Er wurde dort als Malermeistersohn geboren und ging früh auf die Münchner Kunstakademie, damals eine der zentralen Institutionen in Europa. Umso wichtiger war der erste Akademie-Preis, dotiert mit 272,50 Mark, für das Werk „Der Abend“ (1889). Das klassische Genrebild zeigt eine dunkle Stube im flackernden Kerzenlicht, in der eine Frau am Tisch liest und ein Kind andächtig zuhört. Anton Mangold schuf damit eine Visitenkarte seines handwerklichen Könnens.

Später sollte er mit einem Stipendium die Chance bekommen, sein Wissen in Rom, Berlin, Wien und Paris zu erweitern. Zu „Wienerstadt. Lebensbilder aus der Gegenwart“ konnte er einen Großauftrag mit 61 Buchillustrationen ergattern und so neben Beiträgen namhafter Autoren bestehen: liebevolle, erzählerische Zeichnungen mit kleinen Raffinessen.

Lehrer in der Aktzeichenklasse an der Münchner Akademie

Ab 1905 gab Mangold seine Talente als Lehrer an der Münchner Akademie in der Aktzeichenklasse weiter. Davor hatte er sich vor allem einen Namen mit seinen Porträts gemacht. Zu Recht: In der Ausstellung hängt ein kleiner Querschnitt. Neben Selbstporträts eines hellwachen Malers hängt auch eine zauberhafte Madonna mit Kind, die mit ihrer Innigkeit gefangen nimmt, weich und packend zugleich formuliert mit Bleistift. Leuchtend dann aus dem tiefen Dunkel das ernste Antlitz von Ernst von Bassermann-Jordan als seriöser und empfindsamer Kunstkritiker.

Spannendes Porträt einer jungen Frau

Am spannendsten aber ist das Porträt einer jungen Frau: Dunkle Haare rahmen das zarte Gesicht, das helle Kleid wird umfangen von einem beigen Hintergrund – modern und rätselhaft zugleich wirkt diese Ölgemälde. Hier schwingt ein gewaltiges Stück Symbolismus mit – ein Stil, der traurigerweise gerade komplett aus der Mode ist.

All diese Werke konnte das Museum ziemlich günstig erwerben: „Mangold kommt kaum im Kunsthandel vor“, so Güthner. Auch in Weilheim wissen viele nicht mehr um den Maler, trotz weiterverzweigter Familie. Wo einst seine Villa stand, ist heute der Aldi. Gut, dass wenigstens das Museum seiner gedenkt.

Freia Oliv

Die Ausstellung „Anton Mangold (1863 - 1907) – Neuerwerbungen“ läuft im Stadtmuseum Weilheim bis zum 21. September. Geöffnet ist dienstags bis samstags von 10 bis 17 Uhr.