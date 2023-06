In drei Wochen 5173 Kilometer geradelt: Wessobrunner wird Zweiter bei „Stadtradeln-Stars“

Von: Katrin Kleinschmidt

Freude auf seinem Rennrad hat der Wessobrunner Michael Adami. Für das Stadtradeln trat er 21 Tage in Folge in die Pedale. © Privat

Michael Adami legt bei der Aktion „Stadtradeln“ 5173 Kilometer zurück – und wird bundesweit Zweiter in der Kategorie der „Stadtradeln-Stars“. Nochmal mitmachen möchte er aber nicht.

Wessobrunn – Die Beine von Michael Adami (39) haben in den vergangenen Wochen einiges geleistet. Auf satte 5173 Kilometer brachte er es bei der Aktion „Stadtradeln“. Mit dieser wird dafür geworben, Alltagswege klimafreundlich zurückzulegen. Doch der Wettbewerb weckt auch Ehrgeiz – wie bei Adami. Bundesweit wurde er in der Kategorie „Stadtradeln-Stars“ – wer in dieser Wertung startete, durfte 21 Tage lang gar kein Auto nutzen – Zweiter.

Der Wessobrunner, der für die Stadt Weilheim antrat, wurde nur von Werner Messing übertrumpft. Der Vize-Bürgermeister der Stadt Rhede (Nordrhein-Westfalen) trug sich mit 5752 Kilometern in die Liste ein. Für den Wettbewerb hatte sich Adami, der Techniker bei der Wohnbau Weilheim ist, Urlaub genommen. Im Interview spricht er über lange Strecken auf dem Rad, Probleme bei der Nahrungsaufnahme und seine Entscheidung, kein weiteres Mal teilzunehmen.

Herr Adami, wie viele Stunden saßen Sie denn in den drei Wochen auf dem Fahrrad?

Puh, das muss ich glatt erst ausrechnen. Ich bin im Schnitt 32,1 Kilometer pro Stunde gefahren, dann dürften das etwa 161 Stunden gewesen sein. Pro Tag waren es meist 7,5 bis 8,5 Stunden.

Sie radelten täglich?

Ja, jeden Tag. Ich hatte das vorher ja nicht zugegeben, aber ich hatte mir schon insgeheim das Ziel gesetzt, die 5000 Kilometer zu knacken. Und das hat dann auch geklappt.

Einfach war das sicher nicht immer. Gab es Schwierigkeiten?

Witterungsbedingt war es oft nicht angenehm. Daher habe ich an einigen Tagen nur kurze Pausen gemacht. Durchnässt hat man nicht wirklich Lust, irgendwo anzuhalten. Das Schlimmste in der Zeit war aber das Essen. Man muss schon fast Fressen sagen. Ich habe schauen müssen, dass ich angesichts des hohen Kalorienverbrauchs genug zu mir nehme. Ich habe in den drei Wochen insgesamt zwölf Kilogramm Nudeln, sechs Kilogramm Müsli, drei Kilogramm Proteinpulver und zahlreiche Riegel gegessen. Man muss schon schauen, dass man das alles reinschaufelt. Das fand ich furchtbar. Aber es war ohnehin das letzte Mal, dass ich beim Stadtradeln mitgemacht habe.

Warum das denn?

Weil ich mit der Auswertung nicht einverstanden bin. Werner Messing (der Erstplatzierte, Anm. d. Red.) hatte eine Woche vor mir begonnen und war entsprechend eine Woche vorher fertig. Ich habe verfolgt, wie er regelmäßig seine Kilometer eingetragen hat. Er stand am Ende der 21 Tage bei etwa 4067 Kilometern. Da habe ich gedacht: Das schaffe ich. Nach meinen drei Wochen war ich Erster, zeigte meinen Eltern einen Screenshot der Ergebnisliste. Und als ich wieder reingeschaut habe, hatte Werner Messing 1700 Kilometer hinzugebucht und war Erster. So mache ich das nicht mit. Zumal ich die ganze Strecke mit dem Rennrad ohne Unterstützung gefahren bin. Soweit ich weiß, hat er ein E-Bike.

Spaß gemacht hat die Teilnahme aber?

Klar. Ich mag es zwar nicht so, im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich fahre gern Radl. Es war eine Gaudi. Und meine Firma hat mich mit dem Urlaub super unterstützt.

Wohin sind Sie denn so gefahren?

Das war sehr wetterabhängig. Einmal bin ich wegen des Regens von Wessobrunn nach Weilheim gefahren und habe mir dort eine 7,8 Kilometer lange Runde gesucht. Um inklusive Hin- und Rückfahrt auf meine 240 Kilometer am Tag zu kommen, hätte ich diese 25 Mal fahren müssen. Nach 23 Mal kannte ich wirklich jeden Kieselstein und bin dann einen längeren Weg über Dießen und Raisting heim gefahren. Ansonsten bin ich viel in die Alpen und nach Tirol gefahren. Insgesamt kam ich auf 28 700 Höhenmeter. Zum Abschluss unternahm ich eine 304 Kilometer lange Tour nach Kematen – zu einem Bäcker, bei dem es gut schmeckt.

