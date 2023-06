Langjährige Stadträtin in Weilheim gibt ihr Mandat auf - Der Nachfolger ist wohlbekannt

Von: Magnus Reitinger

Petra Arneth-Mangano (SPD) gibt ihr Mandat auf. © Stadt Weilheim

Eine Frau weniger im Weilheimer Stadtrat: Aus beruflichen Gründen gibt die langjährige Stadträtin Petra Arneth-Mangano (SPD) ihr Mandat auf.

Weilheim – Wechsel bei der SPD im Weilheimer Stadtrat: Nach über 15-jähriger Tätigkeit scheidet Petra Arneth-Mangano Ende August aus dem Ratsgremium aus. Ihre Vollzeit-Berufstätigkeit als Lehrerin an den privaten Oberlandschulen Weilheim erfordere – ebenso wie das Mandat – „einen hohen Einsatz an Zeit und Kraft“, begründet die 63-Jährige ihren „Antrag auf Entlassung aus dem Ehrenamt als Stadträtin“, über den in der Sitzung am 22. Juni entschieden wird.

„Muss meine Kraftreserven besonnen einsetzen“

„Nun bin ich bei einer Schwelle angelangt, wo ich meine Kraftreserven besonnen einsetzen muss“, schreibt die SPD-Vertreterin und bittet die Ratskollegen, ihre „Entscheidung, mich in den Jahren vor der Berentung auf die beruflichen Ziele zu konzentrieren, mit Verständnis zu akzeptieren“.

Arneth-Mangano gehört dem Stadtrat seit 2008 an, agiert im Hauptausschuss sowie im Klimaausschuss und hat mit „Spielplätze“ und „Flüchtlinge, Asyl und Integration“ gleich zwei Referentinnen-Posten inne. Als „schönen Erfolg“ der Spielplatz-Referentin würdigt der SPD-Ortsverein, „wenn nach der sich lange hinziehenden Planungsphase nun die Spielplatzrunde Marnbach-Deutenhausen realisiert wird“, in deren Planung und Gestaltung sie die engagierten Eltern über Jahre intensiv unterstützt habe.

SPD würdigt ihr „außergewöhnliches Engagement für Weilheim“

Am Herzen lag ihr „die Versorgung aller Stadtteile mit den notwendigen Spielplätzen und deren zeitgemäße Ausstattung bzw. Erneuerung“. Als Integrations-Referentin habe Arneth-Mangano „stets aus weltanschaulicher Überzeugung wie auch aus persönlicher Erfahrung durch die Ehe mit ihrem italienischen Mann gehandelt“, schreibt SPD-Ortsvorsitzender Felix Henkel in einer Pressemitteilung. Im Wissen um ihren „aufopferungsvollen“ Einsatz als Stadträtin habe der Ortsverein „größtes Verständnis“ für die Rücktritts-Entscheidung und danke für Arneth-Manganos „außergewöhnliches Engagement für Weilheim“.

Langjähriger Gymnasiums-Direktor ist Nachrücker

Nachrücker für die scheidende Stadträtin ist Bernhard Kerscher, der ehemalige, mittlerweile pensionierte Direktor des Gymnasiums Penzberg, der seit langem in Weilheim lebt. Der 69-Jährige wird sein Amt – als zweiter SPD-Vertreter neben Horst Martin – im September antreten. Henkel freut sich, „dass wir dank des Wählerwillens 2020 einen so hervorragend qualifizierten, klugen und durchsetzungsstarken Mann in den Stadtrat entsenden können“. Petra Arneth-Mangano bedauert, „dass der Frauenanteil im Stadtrat durch meinen Weggang sinkt“, wünscht ihrem Nachfolger jedoch „viel Freude und Elan“ bei seinem Mandat.