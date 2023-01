Stadttheater im Aufwärtstrend - Warum der Leiter trotzdem weniger Veranstaltungen erwartet

Teilen

Andreas Arneth führte das Stadttheater Weilheim auch durch schwere Coronajahre. © Bernd Auers/fkn

Andreas Arneth, Leiter des Stadttheaters Weilheim, blickt im Interview kritisch auf die schweren Coronajahre zurück. Jetzt sagt er aber: „Es geht aufwärts!“

Weilheim – Nachdem vielerorts geklagt wird, nach Aufhebung der Corona-Richtlinien kämen die Besucher von Kulturveranstaltungen nur zögerlich zurück, erläutert Andreas Arneth, Leiter des Stadttheaters Weilheim, wie das Jahr 2022 in seinem Haus verlaufen ist.

Welche Corona-Vorgaben gab es 2022 noch, Herr Arneth?

Im Februar 2022 galt nach Vorgabe des Kultusministeriums das 2G-Plus-Prinzip, also geimpft oder genesen, zusätzlich negativer Testnachweis und FFP2-Maskenpflicht. Wir haben sogar Schnelltests im Theater angeboten, aber ohne das Testzentrum einer Weilheimer Apotheke, die auch an Wochenenden testete, wäre das Theater leer geblieben. Gäste mit Booster durften ohne Auflagen in die Veranstaltungen. Bei Fehlern drohten Strafen bis zu 5000 Euro. Anfang April 2022 wurden diese Maßnahmen aufgehoben. Dennoch empfahlen wir den Veranstaltern, vorsichtig zu bleiben. Wir hatten zumindest von 2020 bis 2022 keine Klagen über Ansteckungen in unseren Veranstaltungen. Die von der Sparda-Bank, dem Verein Freunde des Weilheimer Theaters und der Sparkasse Oberland gespendeten Raumluftfilter trugen in besonderem Maße dazu bei.

Wie haben sich die Besucherzahlen im Vergleich zur Vor-Coronazeit entwickelt?

Vor Corona hatten wir 90 bis 100 Veranstaltungen mit 13 000 bis 15 000 Gästen im Stadttheater insgesamt. Im Jahr 2020 waren es circa 2000 Besucher, davon rund 1400 im „Teatro Coronato“ beim Sommer-Open-Air. 2021 kamen insgesamt circa 2700 Besucher und 2022 konnten wir schon wieder über 8000 Gäste begrüßen. Die Tendenz im Winter war sehr erfreulich. Wir konnten an die alten Erfolge anknüpfen. Das lässt hoffen! Unsere Erkenntnis: Das Publikum sucht die Stimmung zur passenden Saison, vielleicht eine Art Sehnsucht nach dem, was man schon verloren geglaubt hat. Und Groß-Events sind gefragt, weil sie offenbar Affekte bedienen, die der Gesellschaft wichtig sind.

Haben Sie bei den Besuchern eher die Freude darüber, dass der Vorhang wieder hochgeht, registriert oder doch fortdauernde Zurückhaltung?

In Weilheim war der Vorhang 2020, 2021 und 2022 nie zu. Die Dankbarkeit des Publikums darüber war berührend und motivierend. Ich habe ausgerechnet, dass das Potenzial für klassisch-literarisches Theater während der Corona-Krise bei gut 1000 bis 2000 Besuchern lag. Der andere, fast gleich große Teil, hatte wohl Sorge, sich anzustecken oder sah nicht ein, Maske tragen zu müssen. Die Maskenpflicht war meiner Beobachtung nach das Haupthindernis für einen Theaterbesuch.

Also etwa die Hälfte der potenziellen Besucher ließ sich abschrecken?

Die Gesetzmacher haben Kulturveranstalter und Rezipienten an der kurzen Leine gehalten. Wohl deshalb, weil sie nicht fähig waren, Bundesliga von Kunst zu unterscheiden. Darum sind auch viele Kulturschaffende untergegangen. Die Zurückhaltung eines beträchtlichen Teils des Publikums ist Folge dieser Politik. Wenn Theatern strengere Auflagen gemacht werden als anderen Branchen, dann sagt der Gast „Servus“. Besonders infam dabei: der Effekt des Gegen-Einander-Ausspielens. Das, was Bundespolitik und Länderpolitik in ihrer kruden Rivalität kulturpolitisch angerichtet haben, ist nicht zu heilen. Ein Lob der regionalen Politik, die trotzdem so viele Wege frei gemacht hat. Zur Verdeutlichung: Noch heute, im Januar 2023, gilt: Wenn sich nur eine Schauspielerin mit Corona angesteckt hat, kann die Vorstellung nicht stattfinden. Das kann die Pleite bedeuten. Wenn sich im Fußballstadion oder in der Bahn jemand ansteckt, ist das egal.

Hat die Pandemie unsere Kulturszene nachhaltig verändert?

Ja. Es wird noch mehr Massen-Veranstaltungen geben, weil nur diejenigen ihre Krisen-Schulden und Verluste bezahlen können, die das große Rad drehen. In Weilheim haben zwei wichtige Theatergruppen ihren Abschied angekündigt. Künstler haben andere Jobs angenommen und können nicht mehr gebucht werden. Es gibt in Weilheim keine Vorverkaufsstelle mehr. Es wird weniger Veranstaltungen im Stadttheater geben, da die Veranstalter nicht mehr existieren. Für Veranstaltungen, die früher in der Stadthalle stattfanden, ist das Theater zu klein. Aber: Neue Generationen finden ihren Weg. Alles wird so werden, wie es werden muss.

Könnten Sie die Eigen-Veranstaltungen 2022 kurz bilanzieren?

Im Rahmen des städtischen Kulturprogramms gab es so gut wie nur „Eigen-Veranstaltungen“ der Stadt Weilheim, weil andere Veranstalter das Stadttheater wegen Corona nicht gebucht haben. Damit die Stadt nicht ohne Angebot dastehen musste, habe ich Gastspiele organisiert. Die Resonanz am Ende des Jahres 2022 war triumphal. Es geht aufwärts!

Geben Sie uns abschließend einen Ausblick auf 2023?

Ich freue mich 2023 auf die Abende mit der Theatergruppe des Heimat - und Trachtenvereins Weilheim, dem Kabarett-Abo von Wolfgang Ramadan, den Veranstaltungen der Freunde des Weilheimer Theaters, den Tanzschulen und Schultheatergruppen, die junge Leute mit unserem authentischen Theaterbau vertraut machen. Ich freue mich auf das „Theater für Kinder“ aus München und ich freue mich auf das „Theater im Off“, wo auch Weilheim eine progressive Seite zeigen darf. Ich freue mich auf die Jazzreihe „Ammertöne“ mit Johannes Enders, auf die Musikschule, auf den Chorkreis Weilheim und auf die Stadtkapelle Weilheim. Ich freue mich auf die Pfarrei Mariae Himmelfahrt, die uns verzaubern möchte, und ich freue mich auf die „Weilheimer Festspiele“. Es wird vielleicht weniger sein, als vor der Pandemie, aber dennoch soviel, dass viele Menschen Glück empfinden.

Interview: Sabine Näher

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)