„Öl- und Gasheizungen sind Auslaufmodelle“: Stadtwerke Weilheim werben für Fernwärme - auch am Kranlöchl

Von: Katrin Kleinschmidt

Eine Präsentation zu den Nahwärme-Plänen hielt Stadtwerke-Chef Peter Müller in der Hochlandhalle. Rund 130 Zuhörer kamen. © Ralf Ruder

Stadtwerke-Chef Peter Müller hat für eine Energiezentrale am Kranlöchl geworben. Doch beim Infomarkt zur Weilheimer Fernwärme standen noch mehr Fragen im Fokus.

Weilheim – Das Thema „Fernwärme“ treibt einige Menschen in Weilheim um. Da ist zum einen die laut geführte Diskussion rund um die geplante Energiezentrale am Kranlöchl. Dass das Streitthema aber nicht der einzige Punkt ist, der die Menschen in der Stadt interessiert, hat sich beim Infomarkt der Stadtwerke Weilheim in der Hochlandhalle gezeigt. Das Kommunalunternehmen stellte dort am Montag und Dienstag sein Fernwärmekonzept, die geplanten Ausbaubereiche Weilheim-Mitte, Nord-West und Nord-Ost sowie die geplanten Energiezentralen vor. Mehrere Stationen mit Plakaten waren dazu eingerichtet, Mitarbeiter der Stadtwerke und der Stadtverwaltung beantworteten Fragen. 320 Besucher kamen insgesamt. Viele davon leben am Narbonner Ring oder im Nord-Westen Weilheims – das zeigte eine Karte, auf der Besucher ihren Wohnort mit Klebepunkten markieren durften.

Kranlöchl: Stadtwerke-Chef zeigt mögliche Ansicht

Allein am Montagabend waren rund 150 Menschen in die Hochlandhalle gekommen, als Peter Müller, Vorstand der Stadtwerke, eine Präsentation hielt. Er erläuterte, wie Fernwärme funktioniert. Und warb für das Vorhaben in Weilheim. „Öl- und Gasheizungen sind Auslaufmodelle“, betonte Müller – das zeige sich in den Diskussionen der Bundespolitik. „Die Fernwärme ist das größte Klimaschutzprojekt in Weilheim seit Jahrzehnten“, betonte der Stadtwerke-Chef und sprach über das Versorgungsnetz, das sich durch Weilheim ziehen soll, und die fünf geplanten Energiezentralen.

Explizit ging er auf den Standort am Kranlöchl ein, gegen den sich Widerstand regt. Müller zeigte eine mögliche Ansicht: „Ein Gebäude, das mit Holz verkleidet wird.“ Sicher sei: „Die Anlage wird sichtbar sein. Andere sind sogar stolz darauf, dass sie so eine Anlage haben“, sagte er und zeigte ein Foto aus dem Tannheimer Tal, in dem eine Energiezentrale direkt an einer Straße steht. Eines falle auf dem Foto auf: „Die Anlage steht allein.“ Müller bemängelte Forderungen danach, einen Standort nahe der Wohnbebauung am Narbonner Ring zu wählen. In Sachen Schallschutz und mit Blick auf Emissionen könne es da Schwierigkeiten geben.

An Plakatwänden konnten sich Interessierte über die Pläne der Stadtwerke informieren und mit Mitarbeitern ins Gespräch kommen. © Ralf Ruder

Müller sprach zudem darüber, aus welchem Material die „grüne Wärme“ künftig überhaupt gewonnen werden soll: größtenteils aus Holz. Zehn Prozent der Menge Hackschnitzel, die später für die Weilheimer Fernwärme benötigt würden, könne aus dem Stadtwald gewonnen werden. Der Rest solle aus der Region kommen. Da die Nachfrage nach Holz zunehmend wächst, „haben wir uns mit entsprechenden Verträgen mit Lieferanten schon abgesichert“, sagte Müller.

Globale Erderwärmung kommt auch in Weilheim an

Neben dem Stadtwerke-Chef sprachen am Montagabend auch Bürgermeister Markus Loth und der Umweltreferent des Stadtrats, Stefan Emeis. Letzterer schlug den großen Bogen von der globalen Erwärmung hin zu den Auswirkungen auf Weilheim. Dort gehe beispielsweise der Grundwasserstand zurück. „Die Probleme kommen näher und dadurch wird der Handlungsbedarf größer“, sagte Emeis.

Eine Fragerunde im großen Rahmen gab es nach den Reden nicht. Stattdessen konnten die Besucher an den Infotafeln mit Mitarbeitern der Stadtwerke und der Stadtverwaltung sprechen. Auch Katharina Segerer, Klimaschutzmanagerin der Stadt, stand Rede und Antwort. „Mein Eindruck ist sehr positiv“, sagte sie am Montag über den Infomarkt. Viele Besucher hätten sich darüber informiert, wie nachhaltig die Nutzung von Hackschnitzeln ist. „Dafür ist natürlich eine nachhaltige Waldbewirtschaftung notwendig, wir können nicht einfach den Stadtwald abholzen“, sagte Segerer. Zudem seien einige Weilheimer gekommen, um sich über einen Hausanschluss zu informieren.

Viele positive Gespräche, aber: Nicht alle sind zu überzeugen

Mit einem guten Gefühl beendete auch Müller den Infomarkt. „Die Gespräche waren interessant und positiv, weil sich viele wirklich für das Thema interessieren“, sagte er am Dienstagnachmittag. Die meisten Besucher hätten der Fernwärme befürwortend gegenüber gestanden. Manch’ einem, vor allem im Weilheimer Süden, gehe es sogar nicht schnell genug. „Aber wir können ja nur nach und nach ausbauen.“ Ein paar Gäste aber hätten sich komplett gegen Fernwärme ausgesprochen. „Die werden wir wohl auch nicht mehr überzeugen.“

Von den angebrachten Fragen hätten in der Hochlandhalle rund 95 Prozent beantwortet werden können, schätzt Müller. Manches aber lässt der Stadtwerke-Chef nun noch im Nachgang klären. Beispielsweise das Thema Asche: „Da wollten einige wissen, was damit passiert.“