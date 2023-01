Langsamer Abschied vom Solarpark in Unterhausen

Von: Katrin Kleinschmidt

Einen Solarpark wie hier in Penzberg wird es in Unterhausen wohl nicht geben. schörner Verhandlungen um Konzessionen © Schörner

Hoch aufgeständert werden müsste eine Photovoltaik-Anlage, wenn sie auf einer Biotopfläche in Unterhausen entstehen soll. Peter Müller, Vorstand der Stadtwerke Weilheim, will das Vorhaben aber nicht erzwingen. Er konzentriert sich auf andere Projekte. Doch auch da gibt es Einschränkungen.

Weilheim – Irgendwann kommt der Punkt, da verabschiedet man sich langsam von einem Vorhaben – auch, wenn eine kleine Hoffnung auf die Umsetzung noch besteht. Peter Müller geht es so mit dem geplanten Solarpark in Unterhausen. „Das hat sich vermutlich erledigt“, sagt der Vorstand der Stadtwerke Weilheim. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023), das seit diesem Jahr den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen erleichtert, „ist für uns zu spät gekommen“. Die Fläche, eine städtische Wiese am Bahngleis zwischen Unterhausen und Wielenbach, gilt als Biotop. Nur eine sehr hoch aufgeständerte Anlage wäre unter Umständen noch denkbar. „Das macht optisch keinen Sinn“, findet Müller. Und gibt zu: Dass es mit dem Projekt wohl nichts wird, „macht uns nicht so viel aus“.

Freilich, die Stadtwerke wollen weiter in erneuerbare Energien investieren. „Wir schmeißen die Flinte nicht ins Korn.“ Die Fläche in Unterhausen erschien sinnvoll, unter anderem, weil nicht weit entfernt bereits eine private PV-Freiflächenanlage steht.

PV-Anlagen auf Schulen und Bürgerheim

Doch nun richtet Müller seinen Blick auf andere Pläne. „Wir wollen einige größere Dachanlagen machen“, sagt er – und denkt dabei ans Bürgerheim oder an die Schulen. Auch andere Gebäude ziehen die Stadtwerke in Betracht, wenn sie ihnen angeboten werden. „Wenn man etwas aufs Dach klemmt, muss aber natürlich die Statik passen“, sagt er. Das werde bei jedem Objekt geprüft. PV-Anlage und womöglich auch mal Schneelast – die Dächer sollten einiges aushalten können.

Auch landwirtschaftliche Grundstücke für Freiflächenanlagen sind im Gespräch. Im Osten und Westen Weilheims gibt es laut Müller Felder, die in Frage kommen könnten. Im Westen allerdings ist das Stromnetz derzeit „zu gering dimensioniert, um einzuspeisen“. Deshalb möchten die Stadtwerke den Ausbau der Infrastruktur „anschieben“.

Verhandlungen um Konzessionen

Noch aber sind dem Kommunalunternehmen dabei die Hände gebunden. Die Stadtwerke hatten vom Stadtrat eigentlich für 20 Jahre – 2017 beginnend – die Konzessionen für das Weilheimer Gas- und Stromnetz zugesprochen bekommen. Doch die unterlegenen Mitbewerber, „Bayernwerk AG“ und „Energienetze Bayern GmbH“, waren damit nicht einverstanden, gaben die Netze nicht heraus. Die Stadtwerke unterlagen Anfang vergangenen Jahres vor Gericht. Alle Verfahren sind mittlerweile beendet.

Die Unternehmen sitzen aber wieder am Verhandlungstisch. „Wir hoffen auf ein positives Ende“, sagt Müller. 100 Prozent werden die Stadtwerke von den Netzen wohl nicht bekommen, aber es könnte eine Einigung geben. „Wir sind zuversichtlich, dass wir die Kuh vom Eis bringen und für alle Beteiligten ein akzeptables Ergebnis erzielen.“