Standortumfrage der IHK: Landkreis Weilheim-Schongau bekommt Note „gut“ – mit Luft nach oben

Von: Bernhard Jepsen

Teilen

Informierten über die Ergebnisse der Standortumfrage 2023 für den Landkreis: (v.l.) IHK-Geschäftsstellenleiter Thorsten Leupold, Klaus Bauer und Elke Christian. Wertschöpfung wandert ab © jepsen

Eine glatte Zwei bekam der Landkreis Weilheim-Schongau von heimischen Unternehmen bei der jüngsten Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK). Alles in bester Ordnung? Nicht ganz. Die Betriebe sehen in vielen Bereichen erheblichen Handlungsbedarf.

Landkreis – Sie ist ein repräsentatives und aussagekräftiges Stimmungsbild, die IHK-Umfrage zum heimischen Wirtschaftsstandort. Immerhin beteiligten sich heuer 189 Unternehmen daran. Wie schon bei der letzten Umfrage 2019 bekam der Landkreis die Note 2,0 verliehen. Das entspricht dem oberbayerischen Durchschnitt. Ein Ergebnis, mit dem Klaus Bauer nicht wirklich gerechnet hat: „Ich war überrascht. Ich hätte erwartet, dass die Note schlechter ausfallen würde, weil einige Dinge nicht mehr so passen“, erklärt der IHK-Regionalausschussvorsitzende bei einem Pressegespräch.

Der Landkreis mit seiner engen Verflechtung zur Metropolregion München liege zwar in einem „Top-Wirtschaftsraum“ mit guter Infrastruktur und Sicherheitslage sowie einem hohen Angebot im Kultur- und Freizeitbereich. Aber: „Deutschland hat in den vergangenen Jahren als Standort insgesamt an Attraktivität verloren.“

Unternehmen bewerten Standort Weilheim-Schongau - Fachkräftemangel als Belastung

Gute Beurteilungen erhält der Standort Weilheim-Schongau von den Unternehmen in den Bereichen „Energieversorgung“, „Anbindung an das regionale Straßennetz“ sowie „Schulangebote“. Auch die Loyalität und Motivation der Mitarbeiter werden als „Stärken“ angeführt. Doch genau solche Mitarbeiter zu rekrutieren, wird für die Betriebe immer schwieriger: „Da fehlt es hinten und vorne“, beklagt Bauer: „Wir reden inzwischen nicht mehr vom Fach-, sondern vom Arbeitskräftemangel. Das belastet den Standort.“

Ein Problem ist der für potenzielle Mitarbeiter nicht verfügbare oder zu teure Wohnraum. „Es bräuchte da mehr Anreize für Wohnungsbau“, meint Bauer. Man dürfe es jedenfalls nicht übertreiben mit Instrumenten wie der sozialgerechten Bodennutzung (SoBoN), die von den Kommunen derzeit vermehrt in den Fokus gerückt werden, um die Investoren an den Folgekosten für Infrastrukturmaßnahmen zu beteiligen. Das mache den Wohnungsbau unter dem Strich noch teurer – wobei Bauer bewusst ist, dass die öffentlichen Haushalte immer mehr unter Druck geraten: „Die Finanzen der Kommunen passen nicht. Und der Landkreis ist finanziell am Ende.“

Firmen sehen Handlungsbedarf beim Blick auf gestiegene Allgemeinkosten

Wie es beim Pressegespräch hieß, müssten inländische Arbeitskraftpotenziale voll ausgeschöpft werden. „Die Teilzeitquote ist sehr hoch“, analysiert Elke Christian, die IHK-Regionalabteilungsleiterin für München und Oberbayern. Und: „Ältere Arbeitnehmer sollte man länger in den Unternehmen halten.“ Wenn das alles nicht reiche, müsse man gezielt ausländische Arbeitskräfte anwerben. Die Debatte, so Christian, dürfe aber nicht mit dem Thema „Asyl“ in einen Topf geworfen werden.

Handlungsbedarf sehen die Unternehmen des Weiteren im Hinblick auf die steigenden Allgemeinkosten. Die Personal-, Energie- und Bodenpreise seien schlichtweg zu hoch. Ein Indikator dafür ist die Tatsache, dass sich die Anzahl an Standortverkleinerungen im Vergleich zu 2019 auf mehr als elf Prozent verdoppelt hat. Zudem wird in der Umfrage die Erweiterungs- und Investitionsbereitschaft bei den Betrieben im Ausblick auf die nächsten drei Jahre nur noch mit 13 Prozent bewertet. Aktuell liegt sie noch bei 24 Prozent.

Von einem „Nach-Corona-Wachstumspfad“ sei keine Rede mehr

„Investitionen werden dann im Ausland stattfinden. Das heißt, Wertschöpfung zieht ab“, erklärt Christian. Anfang des Jahres sei die Stimmungslage der Unternehmen im Landkreis noch deutlich besser gewesen, bestätigt Bauer. Von einem „Nach-Corona-Wachstumspfad“ könne keine Rede mehr sein. Ein Faktor sei auch der Umbruch in der Automobilindustrie, der sich auf die Zulieferer auswirke: „Hirschvogel und Hörbiger sind davon stark betroffen“, so Bauer.

Eine wesentliche Erkenntnis der Umfrage ist zudem, dass sich die Unternehmen eine bürokratieärmere und wirtschaftsfreundlichere Verwaltung wünschen würden. „Es gibt keine Innovationsfreundlichkeit – und zwar von oben weg in Brüssel bis runter zum Landratsamt“, kritisiert Bauer. Die Wirtschaftsförderung am Landratsamt verfüge zwar über gute und motivierte Mitarbeiter, sei aber zu schmal besetzt und nicht optimal strukturiert. „Da ist man aktuell nicht gut aufgestellt“, moniert Bauer. Andere Landkreise würden über eigene Wirtschaftsfördergesellschaften verfügen.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die IHK will trotz ihrer Kritik aber nicht mit erhobenem Zeigefinger auftreten. „Der Landkreis bleibt im Mix aller Faktoren dennoch attraktiv für die Wirtschaft“, betont Bauer. Entscheidend bei der Umfrage sei auch nicht so sehr die Gesamtnote, sondern die gemeinsame Evaluierung der Ergebnisse: „Wir wollen mit dem Landkreis einfach ins Gespräch kommen“, erklärt Bauer. Es gehe darum, „alle Register für einen attraktiven Wirtschaftsstandort zu ziehen.“