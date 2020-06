Startschuss für Sanierungsgebiet „St. Pölten“

Neben drei Altstadtbereichen, der Oberen Stadt und dem Bahnhofsumfeld gibt es in Weilheim nun offiziell ein weiteres Sanierungsgebiet: das Areal „St. Pölten“. Diese Festsetzung hat laut Stadt so einige Vorteile.

Weilheim - Beim Sanierungsgebiet „St. Pölten“ geht es vor allem um das große Neubaugebiet auf dem „Dietmayr-Anger“ zwischen Pöltner Kirche und Au mitsamt dem dort geplanten „Bürgerpark“ – aber auch um die Anbindung dieses Bereichs an die Weilheimer Altstadt. Dass diesbezüglich städtebauliche Missstände vorhanden sind, wurde auch vom „Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept“ (ISEK) bestätigt, das der Stadtrat 2014 beschlossen hat.

In seiner jüngsten Sitzung hat Weilheims Stadtrat dieses Sanierungsgebiet nun per einstimmigem Beschluss förmlich festgelegt. Dazu gehört auch, dass demnächst Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige Betroffene in diesem Bereich informiert und beteiligt werden. Die vorgesehenen Maßnahmen im Sanierungsgebiet „St. Pölten“ liegen laut Stadtbauamt „vorwiegend im öffentlichen Bereich“ und „bewirken nach dem derzeitigen Erkenntnisstand keine erheblichen sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen“, wie es heißt. Und weiter: „Durchgreifende Modernisierungen sollen ausschließlich auf freiwilliger Basis und durch Anreizförderung erfolgen.“

Sanierungsgebiet: Der Verkehr steht im Fokus

Als städtebauliche Sanierungsziele werden, dem ISEK folgend, die Schaffung eines Stadtparks, die Überplanung vorhandener Freiflächen für Wohn- und Gemeinbedarfsflächen sowie mehrere verkehrliche Punkte genannt: Die Kreuzungsbereiche Unterer Graben/Greitherstraße und Pollinger Straße/Geistbühelstraße müssten neu geordnet werden, es brauche „eine zusätzliche Fuß- und Radwegverbindung Richtung Innenstadt und zum Naherholungsgebiet Au“ sowie Verbesserungen für Radler und Fußgänger in der Geistbühelstraße.

Zusätzlich wird in Absprache mit der Regierung von Oberbayern ein größeres „Untersuchungsgebiet“ festgelegt: ein großzügig bemessener Bereich rund um das Sanierungsgebiet „St. Pölten“, zu dem die umliegenden Verkehrsknotenpunkte samt Bahngleis und Bahnübergang an der Au, Teile der angrenzenden Wohngebiete, aber auch das Stadion, die Realschule und das Gymnasium gehören. Es gelte, die „direkten Auswirkungen im größeren Umfeld zu untersuchen“, erklärt Weilheims Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt.

Sanierungsgebiet: Festsetzung hat viele Vorteile

Die Festsetzung des Sanierungs- und des Untersuchungsgebiets hat ihrer Beschreibung nach nur Vorteile – vor allem jenen, dass die Stadt für Gutachten, Machbarkeitsstudien oder Wettbewerbe (ein solcher ist für den neuen Stadtpark vorgesehen) 60 Prozent Zuschuss seitens der Regierung bekommt. Entsprechende Untersuchungen und Konzepte wird es laut Roppelt etwa zur Mobilität und zur „sozialen Durchmischung“ in dem Viertel geben, wo beispielsweise auch Wohngemeinschaften für Senioren oder für Alleinerziehende geplant seien.

Weg frei für Bebauung des Angers

Parallel zur Festlegung des Sanierungsgebietes „St. Pölten“ hat der Stadtrat einstimmig die Änderung des Flächennutzungsplanes für das Areal „Nördlich der Geistbühelstraße“ beschlossen. Auf dem so genannten Dietmayr-Anger, bislang als Grünfläche mit landwirtschaftlicher Nutzung und Fläche für Friedhofserweiterung dargestellt, sind somit zusätzliche Wohnbauflächen (die Rede ist von 270 neuen Wohnungen), ein öffentlicher Park und eine Kita möglich. Man werde als Stadtrat „immer wieder gefragt, warum hier überhaupt Bebauung kommen soll“, sagte Alfred Honisch (Grüne) und bat um eine gute Antwort. Hier biete sich schlichtweg Bebauung an, antwortete Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt, was Ausdehnung am Stadtrand spare; zugleich gebe es eine „großzügige Grünfläche“. Tatsächliches Baurecht wird erst im noch aufzustellenden Bebauungsplan begründet. Bürgermeister Markus Loth (BfW) versprach, dabei würden „Bedenken von Bürgern sehr ernst genommen“.

Über den Dietmayr-Anger wurde im Vorfeld der Bauarbeiten schon mehrfach berichtet.

