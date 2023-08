Strampeln und Schlemmen zwischen Isar, Lech und Loisach

Die Region zwischen Isar, Lech und Loisach bietet herrliche Radwege und zünftige Wirtschaften. © tourismusverband

SERIE ZUM FREIZEITRADKONZEPT Himmlisch genießen – Genussradeln zwischen Isar, Lech und Loisach

Landkreis – Radlspaß und kulinarischer Genuss – bei den Touren des neuen Freizeitradkonzepts rund um das Thema „Himmlisch genießen“ kommt zweifelsohne zusammen, was zusammen gehört. Die unterschiedlichen Runden laden dazu ein, die bayrische Wirtshaustradition auf dem Fahrrad kennen zu lernen. Und zwar auf vielerlei Arten: Es geht vorbei an typisch-urigen Gasthäusern, abgelegenen Bauernhofcafés, idyllischen Biergärten sowie kleinen und großen Brauereien. Oder man legt eine Pause an einem Hofladen ein, um regionale Produkte zu entdecken und zu probieren.

Biergärten und Badestopps

Für die 50 Kilometer lange Kulinarikschleife „Genussradeln zwischen Starnberger See und Ammer“ bieten sich Weilheim oder Bernried als Startpunkte an. Während der Runde kommt man außerdem durch Wilzhofen, Haunshofen, Seeshaupt, Eberfing und Polling. Die Region zwischen der geschäftigen Kreisstadt und dem Starnberger See ist geprägt von lang gestreckten Hügelketten und zahlreichen kleinen Seen und Mooren. In fast jedem Ort lädt eine typische Dorfwirtschaft zu einer Rast ein. Das Gelände öffnet sich immer wieder und es bieten sich epische Blicke über den See und bis zur Alpenkette. Von Bauerbach aus lohnt sich ein Abstecher zur herrlich gelegenen Hardtkapelle. Auf der Passage entlang des Starnberger Sees bieten sich einige Gelegenheiten für Badestopps.

Die 67 Kilometer lange Route „Genussradeln von der Ammer zum Lech“ umrundet den Hohen Peißenberg, der als markanter Orientierungspunkt stets im Blickfeld liegt. Ab Weilheim rollt man angenehm über Wielenbach und durchs moorige Schwemmland der Ammer Richtung Norden. Erstes Highlight, wenn auch kein kulinarisches, ist die Erdfunkstelle Raisting mit ihren berühmten Satelliten-Antennen. Zwischen dem idyllischen Zellsee und dem Lechtal gilt es, so manche Steigung zu bewältigen. Zum Glück passiert man zahlreiche Einkehrmöglichkeiten für eine Stärkung. Westlichster Punkt ist der Genussort Peiting mit seinem geselligen Ortskern. Auf der Passage des Hohen Peißenbergs überwindet man den höchsten Punkt der Schleife, bevor es idyllisch entlang der Ammer zurück nach Weilheim geht.

89 Kilometer lang ist die Strecke „Genussradeln zwischen Staffelsee und Lech“. Von Murnau aus geht es durch das europaweit einmalige Murnauer Moos ins Kurdorf Bad Kohlgrub am Fuße des Hörnles. Von dort führt die Route weiter nach Altenau und Unternogg, wo sich das ehemalige Forsthaus von König Ludwig II. befindet. Auf verkehrsarmen Asphaltsträßchen fährt man anschließend hoch über dem Ammertal in Richtung Norden, vorbei an der aussichtsreichen Schönegger Käsealm und über Rottenbuch nach Peiting. Dort bieten sich viele Einkehrmöglichkeiten im Zentrum. Auf der nachfolgenden Passage entlang des Hohen Peißenbergs warten nochmals einige Höhenmeter, bevor es durch Polling, Huglfing und Uffing auf den ruhigen Rückweg nach Murnau geht.

Die Runde „Genussradeln zwischen Staffelsee und Ammer“ nördlich von Murnau ist mit einer Streckenlänge von 54 Kilometern zwar kürzer als diejenige zum Lech, aber nicht weniger reizvoll. Empfehlenswert ist die Fahrtrichtung gegen den Uhrzeigersinn über Uffing und Huglfing, dann hat man ab dem nördlichen Umkehrpunkt in Polling beim Rückweg über Etting, Obereberfing und Habach stets die Alpen im Blick. Außerdem passiert man auf den ehemaligen Moränenhügeln der eiszeitlichen Gletscher herrliche Aussichtspunkte. Und natürlich darf auch der Blick über den Staffelsee nicht vergessen werden: Dieser zählt zu den schönsten Panoramen der gesamten Region.

Mittagspause zu Füßen der Zugspitze

Warum nicht mal mitten hinein ins Werdenfelser Land und ins Karwendel? Die Tour „Genussradeln zwischen Loisach und Isar“ startet in Penzberg und führt auf 70 Kilometern Länge an der Loisach entlang zunächst über Sindelsdorf, Ohlstadt, Eschenlohe, Oberau, Farchant und Burgrain nach Garmisch-Partenkirchen. Nach einer verdienten Mittagspause zu Füßen der Zugspitze wartet der Anstieg entlang der Bahnlinie aufs Mittenwalder Plateau. Zwischen Krün und Mittenwald zeigt sich hier das Karwendel von seiner schönsten Seite. Von Mittenwald aus kann man sich mit dem Zug in Richtung Tutzing wieder zurück nach Penzberg chauffieren lassen.

Ein himmlischer Genuss ist auch die Kulinarikschleife „Genussradeln rund ums Murnauer Moos“. Von Murnau aus radelt man auf verkehrsarmen Asphaltsträßchen über Habach nach Sindelsdorf. Ab hier folgt man dem Lauf der Loisach gen Süden und an Ohlstadt und Eschenlohe vorbei nach Oberau. Dort beginnt auch der längste und anstrengendste Anstieg der 82-Kilometer-Runde: Der alte Ettaler Berg. Oben am Kloster angekommen, rollt man in aussichtsreicher Fahrt über Oberammergau und Unterammergau nach Bad Kohlgrub. Hoch über dem Murnauer Moos geht es schließlich zurück nach Murnau. ANDREAS JÄGER

Die Routen

Das malerische Ufer des Staffelsees eignet sich bestens für eine Brotzeit. Verschiedene Routen verbinden reizvolle Ausblicke und so manche kulinarische Verlockung am Wegesrand. © udo bernhart