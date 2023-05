Eine Streuobstwiese für Baumpaten am Gögerl? Dieser Antrag spaltet Weilheims Stadträte

Von: Magnus Reitinger

In diesem Bereich am Weilheimer Gögerl könnte eine Streuobstwiese für ein Baumpatenprogramm entstehen – wenn der Stadtrat das will. © ruder

Soll die Stadt Weilheim ein Baumpatenprogramm etablieren, für das Bürger etwa bei Geburten oder Hochzeiten spenden können? Der Bauausschuss hat sich mit hauchdünner Mehrheit dafür ausgesprochen – obwohl viele Probleme und Gegenargumente beschworen wurden.

Weilheim – Ausgangspunkt war eine Idee, die eigentlich alle nett finden – und die beileibe nicht neu ist: Anknüpfend an einen alten Brauch, solle für jedes neu geborene, in Weilheim gemeldete Kind ein einheimischer Baum vor Ort gepflanzt werden. Das hatte die Stadtratsfraktion der CSU vor zwei Jahren beantragt, Ende 2021 war das Thema dann ausführlich im Bauausschuss diskutiert und schließlich zur weiteren Beratung in die Fraktionen verwiesen worden (wir berichteten). Auch von Bürgerseite gab es schon vor längerer Zeit einen ähnlichen Antrag.

Eine passende Fläche hat das Rathaus schon im Auge

Nun schlug das Thema wieder im Bauausschuss des Stadtrates auf. Auch eine mögliche Fläche für solche Pflanzungen hat das Stadtbauamt zwischenzeitlich eruiert: eine städtische Wiese am beliebten Spazierweg unterhalb des Gögerls, die bisher landwirtschaftlich genutzt wird. Auch das Landratsamt befürworte im Sinne der Biodiversität eine Nutzung als Streuobstwiese, sagte Manfred Stork, der Leiter der städtischen Bauverwaltung, in der jüngsten Sitzung.

Aus Sicherheits- und Haftungsgründen dürften nicht die Bürger selbst auf einer städtischen Wiese Bäume pflanzen, da waren sich die Ausschussmitglieder und Rathaus-Mitarbeiter weitgehend einig. Das Pflanzen und Pflegen müssten die Stadtwerke übernehmen, die Organisation die Stadtverwaltung. Die Kosten für einen Baum lägen wohl bei rund 600 Euro, schätzte Stork. Die müssten Bürger tragen, die als Paten auftreten, hieß es im Gremium, für die Stadt dürften dadurch keinesfalls Kosten entstehen. Im Sinne der Identifikation mit „ihrem“ Baum sollten die Spender aber in irgendeiner Form dabei sein dürfen, etwa bei einer gemeinsamen Pflanzaktion oder bei einem kleinen Fest ein- bis zweimal im Jahr.

Die Mehrheit dafür war im Bauausschuss denkbar knapp

In diesem Sinne sprach sich der Bauausschuss nach langem Hin und Her für ein solches Baumpatenprogramm aus – nicht auf Willkommensbäume beschränkt, sondern offen auch für andere Spender. Gefallen fand auch der Standort am Gögerl. Die Verwaltung soll in nächster Zeit genauere Kosten für ein solches Programm ermitteln. Entscheiden muss dann letztlich der Stadtrat. Bei der Vorberatung im Ausschuss war das Votum mit fünf zu vier Stimmen denkbar knapp. Gegenstimmen gab es quer durch die Gruppierungen, nur von der CSU nicht.

CSU-Sprecherin Marion Lunz-Schmieder verwies darauf, dass in Weilheim schon mal Geburtsbäume gepflanzt worden seien, nämlich für die Allee zum Dietlhofer See. So etwas sei „ein guter Brauch, und mittlerweile kommt noch der Klimaschutzaspekt hinzu“. Auch die Weilheimer Agenda 21 suche geeignete Stellen im Stadtgebiet für Baumpflanzungen.

Stadtratsmitglieder monieren „riesigen Verwaltungsaufwand“

Doch andere Ausschuss-Mitglieder fanden zahlreiche Gegenargumente. Die Sache sei „nicht so einfach“, befand BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek: „Selberpflanzen auf einem städtischen Grundstück ist mit großen Schwierigkeiten verbunden“, und auch in Form der Delegation an die Stadtwerke werde sie dem Antrag nicht zustimmen. „Der Verwaltungsaufwand ist riesig“, monierte Horst Martin (SPD): „Bevor ich eine weitere Entscheidung treffe, möchte ich wissen, was es kostet und ob es für die Bürger dann noch in Frage kommt.“ Gänzlich gegen das Projekt sprach sich ÖDP-Vertreter Gerd Ratter aus. Die Kosten seien „unkalkulierbar“, man müsse auch die verlorene Pacht für das Grundstück hineinrechnen, sagte Ratter, der im Stadtrat als Referent für Artenvielfalt und Umsetzung des Artenschutzes fungiert. „Deswegen finde ich: einfach stoppen!“

CSU-Sprecherin: „Das haben andere Städte auch hingekriegt“

Seitens der Grünen bezweifelte Alfred Honisch, ob der nötige Aufwand verhältnismäßig sei oder ob am Ende nicht gar der CO2-Ausstoß für die Sache höher wäre als der tatsächliche Nutzen. Doch man solle die Kosten ermitteln und dann schauen, ob bei einer realistischen Summe noch Bedarf da ist. Zu Buche schlagen würde vor allem die jahrzehntelange Pflege der Bäume und der Fläche, gab Rupert Pentenrieder (BfW), der Stadtratsreferent fürs städtische Grün, zu bedenken. Doch er wolle die Sache „nicht gleich totreden“.

Darum bat auch Lunz-Schmieder: Von den Schwierigkeiten „sollten wir uns nicht abschrecken lassen, das haben andere Städte auch hingekriegt“. Die CSU-Sprecherin ist sich sicher: „Wenn es einmal durchdacht ist, dann ist es ein überschaubarer Aufwand. Und die Bäume sollten es uns wert sein.“