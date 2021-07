Stromausfall nach technischem Defekt

Zu einem Stromausfall kam es am Mittwochvormittag in Weilheim.

850 Haushalte betroffen

Von Katrin Kleinschmidt schließen

Eine Rauchentwicklung im Keller des Bürgerheims rief am Mittwochvormittag die Weilheimer Feuerwehr auf den Plan. Sie belüftete den entsprechenden Raum, musste ansonsten aber nicht eingreifen. „Ein Brand hatte sich zum Glück nicht entwickelt“, sagt Kommandant Stefan Herbst.

Weilheim - Wie er berichtet, fiel am Morgen im Bürgerheim der Strom aus, weshalb der Hauselektriker nach dem Rechten sehen wollte. Dabei entdecke er den Rauch in einem Raum im Anlagen- und Versorgungsbereich, um 10.23 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Wie sich herausstellte, war ein technischer Defekt an einer Sicherung die Ursache. „Die ist vor sich hingebrutzelt“, beschreibt Herbst. Zu einem weiteren Sachschaden kam es nicht. Auch Menschen wurden nicht verletzt.

Allerdings fiel zur gleichen Zeit auch in weiteren Teilen Weilheims der Strom aus. Ob’s am Vorfall im Bürgerheim lag, konnte Herbst nicht sagen – allerdings lag der technische Defekt im Bereich der Trafostation, also am Übergang vom öffentlichen Netz hin zu den Leitungen des Bürgerheims.

Wie Michael Bartels, stellvertretender Pressesprecher der „Bayernwerk AG“, auf Nachfrage bestätigt, wirkte sich der Vorfall tatsächlich auf die Umgebung aus. Ab etwa 9.30 Uhr sei der Strom bei rund 850 Haushalten ausgefallen. Betroffen seien unter anderem Anwohner an der Müchener Straße, der Hangstraße, im Bereich der Berufsschule und rund um den Bahnhof gewesen. „Durch Schaltmaßnahmen konnten die Haushalte über andere Stromkreise versorgt werden“, sagt Bartels. Gegen 12 Uhr seien alle Betroffenen wieder versorgt gewesen.

Die Trafostation im Bürgerheim Weilheim ist nun erst einmal außer Betrieb. Anfang der Woche sollen die Reparaturarbeiten beginnen.