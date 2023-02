Deutlich weniger Vögel in Landkreis-Gärten - Das sind mögliche Gründe

Von: Stephanie Uehlein

Schaffte es im Landkreis unter die Top Ten: der Erlenzeisig. © Reinhold Liebert/LBV

Deutlich zurückgegangen ist die durchschnittliche Zahl der Vögel pro Garten, die heuer bei der „Stunde der Wintervögel“ im Landkreis registriert wurde. Der LBV nennt mögliche Gründe.

Landkreis – Auch bei der Vogelzählung „Stunde der Wintervögel“ im Landkreis hat sich der Trend abgezeichnet, dass die Zahl der Vögel in den Gärten abnimmt. Wurden im Vorjahr bei der Aktion noch im Durchschnitt etwa 32 Vögel gezählt, lag die Zahl heuer nur noch bei 28. Spitzenreiter im Raum Weilheim-Schongau war wie im Vorjahr der Haussperling (Spatz). Auf den Plätzen zwei und drei gab es mit Kohlmeise und Feldsperling ebenfalls keinen Wechsel. Diese drei Vogelarten haben auch bayernweit die Spitzenplätze inne. Eine Besonderheit im Landkreis ist die Krickente auf Platz zehn.

„Viel weniger Teilnehmer als sonst“ bei Vogelzählung

Auch ein anderer Rückgang wurde bei der Aktion verzeichnet: „Heuer gab es sowohl bayernweit als auch in unserem Landkreis viel weniger Teilnehmer als sonst“, so der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV), der die Zählung zusammen mit der Organisation NABU organisierte. „Das ist auch den wenigen Vögeln geschuldet. Viele bisherige Zähler sagten, dass fast keine Vögel da waren und sie deshalb nicht an der Zählung teilnahmen. Wenn man das berücksichtigt, wären es durchschnittlich noch viel weniger gesichtete Vögel pro Garten.“ 443 Beobachter (2022: 604) waren landkreisweit an 234 Stellen (404) je eine Stunde lang aktiv – in Gärten und an anderen Standorten. Sie zählten 6601 Vögel von 59 Arten.

Die Krickente: 184 Tiere dieser Art wurden im Landkreis gezählt. © Rosl Rößner/LBV-Archiv

Mit 184 Tieren, die an einem Standort gesichtet wurden, landete die Krickente bei der Vogelzählung im Landkreis auf Rang zehn. „Große Trupps sind außerhalb der Brutzeit typisch für die kleinste Ente“, so die LBV-Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau. „Sie hält sich bevorzugt in flachen Gewässern am oder im Wald und in Mooren auf.“ Bayernweit wurden nur zehn weitere Krickenten gezählt. „Auch im Landkreis machen sich die Auswirkungen des Klimawandels bemerkbar“, so der LBV weiter. „Die Sichtung von 21 Ringeltauben sind im Mittwinter eine Überraschung.“

Die Vogelarten auf den Plätzen vier bis neun

Auf die Plätze vier bis neun bei der „Stunde der Wintervögel“ kamen im Raum Weilheim-Schongau: Amsel, Blaumeise, Buchfink, Erlenzeisig, Elster und Rabenkrähe. Der Erlenzeisig ist unter diesen sechs Vogelarten die einzige, die unter den bayernweiten Top Ten nicht vorkommt.

Zum Rückgang der gezählten Tiere, wie er auch in anderen Ländern beobachtet wird, heißt es seitens des LBV: „Grund zur Sorge ist das nicht unbedingt.“ Denn besonders im Winter schwanke die Zahl der Vögel in den Gärten stark.

„Schneearme, milde Winter werden immer häufiger“

Laut Knut Neubeck, Vorsitzender der Regionalgruppe, kann der Rückgang verschiedene Gründe haben. „Schneearme, milde Winter werden immer häufiger. So finden Bergfink und Erlenzeisig weiter nördlich ausreichend Nahrung und kommen nicht zu uns nach Bayern.“ Am Zählwochenende machten sich heuer auch Waldvögel rar. Die Auswirkungen des Klimawandels sorgen laut LBV immer häufiger dafür, dass Baumarten wie Eiche, Buche und Fichte sehr viele Früchte und Samen produzieren. „Wenn Eicheln und Bucheckern in Fülle im Wald liegen und nicht von Schnee bedeckt sind, zieht es Buchfink und Eichelhäher zur Nahrungssuche nicht in die Gärten“, erklärt Neubeck.

Weitere Infos unter www.stunde-der-wintervoegel.de. Die nächste Vogelzählung des LBV ist die „Stunde der Gartenvögel“. Sie läuft von 12. bis 14. Mai. Lesen Sie auch: Resultate der „Stunde der Gartenvögel“ im vergangenen Jahr.

