Stundenlang unter Druck gesetzt: Frau (38) überweist Tausende Euro an Telefonbetrüger

Von: Christoph Peters

Wieder haben Telefonbetrüger im Landkreis Weilheim-Schongau zugeschlagen. © Julian Stratenschulte (Symbolfoto)

Wieder haben Telefonbetrüger im Landkreis zugeschlagen: Sie setzten eine 38-Jährige Frau so unter Druck, dasss sie mehrere Tausend Euro an die vermeintlichen Polizisten überwies.

Weilheim - Angebliche Beamte der Berliner Polizei bzw. des Bundesgerichtshofes hatten sich laut Polizei bei der 38-jährigen Landkreis-Bürgerin per Telefon gemeldet. In einem mehrstündigen Telefonat brachten sie die Frau dazu, sich eine Fernsteuerungs-App, sowie eine Überweisungs- und Bitcoin-App auf ihrem Handy zu installieren.

Im weiteren Verlauf wurde die Frau verbal massiv unter Druck gesetzt. Die Betrüger drohten damit, wenn sie nicht kooperiere, würden sofort Beamte kommen und sie verhaften. So eingeschüchtert tauschte die 38-Jährige daraufhin mehrere Tausend Euro in Bitcoins und überwies diese an die vermeintlichen Polizisten.

Doch damit nicht genug: Die Betrüger forderten die Frau außerdem auf, für weitere 1000 Euro Guthabenkarten für den Google Appstore zu kaufen und die dazugehörigen Codes per WhatsApp zu verschicken.

Das rät die Polizei

Es ist nicht der erste Fall dieser Art. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter unlängst mit ihrer Masche auch im Raum München ihr Glück versucht.

Die Polizei Weilheim rät bei solchen Anrufen dringend davon ab, sich irgendwelche fremde Software von unbekannten Personen aufdrängen zu lassen, geschweige denn herunterzuladen. Behörden werden so etwas niemals von jemandem verlangen. Auch eine Zahlung in Form von Bitcoins oder anderen Wertkarten sei unüblich. „Wenn Sie von einer Behörde angerufen werden, rufen Sie dort unter einer selbst recherchierten Telefonnummer zurück und vergewissern Sie sich über die Richtigkeit des ersten Telefonates.“

Auch in Burggen hatten es Telefonbetrüger vor kurzem auf eine Seniorin abgesehen. Doch die 92-Jährige reagierte richtig. Der Heimatzeitung erzählte sie ihre Geschichte, um andere zu warnen.

