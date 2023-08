Wie von Sinnen - Zwölf Personen müssen Betrunkenen im Krankenhaus bändigen

Von: Alexander Kraus

Unter starkem Alkoholeinfluss randalierte ein junger Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau in einer Garmischer Klinik. Jetzt stand er im Nachbarlandkreis vor Gericht. Das Verfahren wird so lang pausiert, bis er seine begonnene Therapie zu Ende gebracht hat.

Landkreis – Da hat einer aber mal einen ganz üblen Tag erwischt: Den 1. Dezember 2022 würde ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau wohl am liebsten aus seinem Lebenslauf streichen.

Die Polizei musste den Suizidgefährdeten in die kbo-Lech-Mangfall-Klinik Garmisch-Partenkirchen bringen. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Beamten, setzte sein schlechtes Benehmen im Rettungswagen fort. Schließlich beschäftigte er im Krankenhaus ein Dutzend an Mitarbeitern, Pflegekräften und Polizisten.

Vor dem Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen musste er sich nun wegen Beleidigung sowie Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Es ist nur schwer vorstellbar, dass der Angeklagte an jenem Adventstag sich und andere so gefährden konnte, denn im Gerichtssaal zeigte er sich aufgeräumt und besonnen.

Angeklagter legt umfangreiches Geständnis ab

„Sie machen heute einen recht guten Eindruck“, fand Karin Beuting. Die Richterin setzte die Hauptverhandlung aus, der Mann soll erst die eben begonnene Therapie fortsetzen und regulär beenden. Der Beschuldigte räumte sein Fehlverhalten ein, legte ein umfangreiches Geständnis ab und sieht sich auf dem rechten Weg, „den Schritt in die Psychiatrie zu gehen“.

Sturzbetrunken, voller Weltschmerz und Selbstmordgedanken: So traf die Polizei den jungen Mann an jenem 1. Dezember 2022 in seiner Wohnung an. Das Ziel war klar: Der Mann musste schleunigst in ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie. „Es ging mir schlecht“, bestätigte der Angeklagte, der nach einer vierwöchigen Entgiftung nun eine stationäre Therapie macht. Dabei setzt er sich mit der Suchtproblematik auseinander und treibt Sport. „Es gibt eine Tagesstruktur und Gruppensitzungen.“

Bis der Beschuldigte am Tattag in der Garmisch-Partenkirchner Klinik angekommen war, stieß er eine Vielzahl an übelsten Schimpfwörtern und Drohungen gegenüber den Beamten aus. Das verbale Trauerspiel setzte sich fort. Empfänger der Beleidigungen waren auch Klinikmitarbeiter und Pflegepersonal. Es gipfelte darin, dass der Angeklagte mit erhobenen Fäusten auf einen Polizisten losging.

Zwölf Personen zur Fixierung benötigt

„Wir haben Kollegen von den anderen Stationen dazu geholt. Zu seiner Fixierung haben wir zwölf Personen gebraucht“, erinnerte sich eine Mitarbeiterin. Die 22-Jährige sagte vor Gericht aus, dass sich der Mann auch entkleidete, die Küche unter Wasser setzte, sich ständig mit Polizisten prügeln wollte. Und: „Durchgängige Beleidigungen“, betonte die Pflegerin. Eines blieb dem Angeklagten im Gerichtssaal erspart: Er musste sich seine Entgleisungen nicht noch mal per Video anschauen. „Das ist heilsam“, meinte Beuting zunächst, musste aber alsbald aufgeben – wegen technischer Schwierigkeiten konnte sie das Video nicht zeigen. Dem 21-Jährigen war das Geschehene auch so peinlich genug.

Er hatte sich bei allen Beteiligten entschuldigt und tat das nochmals bei der Zeugin. Angesichts der 1,6 Promille, die er im Blut hatte, kann er sich nur fragmenthaft erinnern. „Alkohol bekommt mir überhaupt nicht.“ Die Richterin schlug vor, das Ende der stationären Therapie abzuwarten, dann erneut zu verhandeln. Sie stellte dem Angeklagten eine Bewährungsstrafe in Aussicht, die Verfahren wegen weiterer Straftaten unter Alkoholeinfluss könnten eingestellt werden. Die Staatsanwältin spielte da aber nicht mit. „Wir müssen das Gutachten abwarten.“

So setzte Beuting die Hauptverhandlung aus. Sie wies den Beschuldigten an, „keinen Unsinn“ zu machen. Die Richterin stellte jedoch eine positive Prognose, im Rahmen der Therapie solle er zudem „das Rüstzeug bekommen“, um Alkohol und Drogen zu widerstehen.