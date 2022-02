Hochwassergefahr in Bayern: Experte warnt - „Sturzfluten können überall auftreten“

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Neu im Amt: Korbinian Zanker leitet seit kurzem das Wasserwirtschaftsamt in Weilheim. © WWA

Korbinian Zanker ist neuer Chef im Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Im Interview spricht er über Hochwasserschutz, Gefahren des Klimawandels und verrät, warum sein Beruf der schönste der Welt ist.

Weilheim – Viel Zeit, sich gemütlich im neuen Büro einzurichten, blieb noch nicht. Man könnte den Arbeitsplatz von Korbinian Zanker, dem neuen Chef des Wasserwirtschaftsamtes in Weilheim und damit zuständig für alle Wildbäche sowie die Gewässer 1. und 2. Ordnung in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen und Landsberg am Lech, als spartanisch bezeichnen. Oder als fokussiert, denn zu tun gibt es mehr als genug in Zeiten des Klimawandels.

Wenn jemand Bauingenieurswesen studiert, meint man, er träumt davon, Wolkenkratzer zu bauen oder riesige Brücken. Wie kommt man als junger Mensch zum Wasserbau?

(lacht). Wasserbau hat mich immer interessiert. Ich hatte da auch tolle Professoren an der Uni in München. Mit denen waren wir viel auf Exkursionen – unter anderem sogar in Jordanien. Dort wurde ein Stausee errichtet – da habe ich mit meiner Diplomarbeit dazu beigetragen. So stand schnell meine Entscheidung fest, dass ich beim Wasserbau bleiben möchte.

„Der Klimawandel wird die Extreme verschärfen, auch hier in Oberbayern“

Dann kam das Referendariat beim Wasserwirtschaftsamt in Weilheim. Wie ist das, wenn der Azubi von einst jetzt als Chef zurückkehrt?

Gar nicht problematisch. Klar sind noch einige Kollegen hier, von denen ich damals viel gelernt habe. Aber nicht zuletzt dadurch, dass ich zwischenzeitlich noch einmal ein paar Jahre hier gearbeitet habe, ist es einfach sehr schön, wieder hier zu sein. Die Kollegen haben mir die Daumen gedrückt und sich gefreut, als die Wahl dann wirklich auf mich fiel.

Der Wasserbau steht nur dann im Fokus öffentlicher Wahrnehmung, wenn Katastrophen wie im vergangenen Jahr im Ahrtal seine Bedeutung in den Fokus rücken. Nervt Sie das manchmal?

Das sehe ich anders. Was auch daran liegt, dass ich weiß, wie wichtig das ist, was wir hier tun. Der Klimawandel wird die Extreme verschärfen, auch hier in Oberbayern. Hochwasser, Sturzflutenereignisse, aber auch Trockenheit und Dürre werden in den kommenden Jahren zunehmen. Da muss man sich rechtzeitig vorbereiten.

Hochwasser-Gefahr: „Allein durch Nachrüstung von Sylvensteinspeicher Schäden in Milliardenhöhe verhindert“

Sind Sie denn vorbereitet?

Wir sind hier beim Wasserwirtschaftsamt in Weilheim bereits sehr weit. Nach dem verheerenden Pfingsthochwasser 1999 wurden allein in unserem Zuständigkeitsbereich 350 Millionen Euro investiert. Eine wasserwirtschaftlich wegweisende Entscheidung. Das größte Projekt war dabei die Ertüchtigung des Sylvensteinspeichers bei Lenggries, es gab aber auch zahlreiche weitere große und kleine Projekte, die umgesetzt wurden. Die weiteren Hochwasserereignisse in den vergangenen Jahrzehnten haben bewiesen: Jeder Euro, der in Wasserbau und Hochwasserschutz eingesetzt wird, hilft, ein Vielfaches davon an Schäden zu vermeiden. Allein durch die Nachrüstung des Sylvensteinspeichers sind bei den letzten Hochwasserereignissen Schäden in Milliardenhöhe verhindert worden.

Dennoch: Reicht das in Zeiten des Klimawandels aus, um Ereignisse wie im Ahrtal zu verhindern?

Wir gehen bei unseren Planungen von einem Hochwasserereignis aus, das rein statistisch alle 100 Jahre stattfindet. Dazu rechnen wir seit 2004 noch einmal einen pauschalen „Klimaänderungszuschlag“ von 15 Prozent auf. Jeder Schutz hat seine Grenzen. Deswegen berechnen wir auch genau die Gefahren, die ein Hochwasser, das nur alle 1000 Jahre auftreten würde, anrichten könnte. Dann geht es aber nicht darum, für diesen Fall baulich vorzusorgen, sondern darum, alle frühzeitig warnen zu können.

Hochwasser-Gefahr in Bayern: „Sturzfluten können überall auftreten“

Wie wollen Sie das sicherstellen?

Dafür haben wir am Wasserwirtschaftsamt die Hochwasservorhersagezentrale Isar und den Hochwassernachrichtendienst. Wir haben 101 Abflusspegel- und 21 Niederschlagsmesstellen – die jüngste wurde erst vor wenigen Tagen in Vorderriß in Betrieb genommen. Ansonsten dokumentieren wir penibel alle Hochwasserereignisse, um daraus zu lernen.

Wie kann sich jeder Einzelne selbst schützen?

Indem man baulich vorsorgt und eine Elementarschadensversicherung abschließt. Und das nicht nur, wenn man in der Nähe eines Fließgewässers wohnt. Sturzfluten können überall auftreten. Wir beraten auch intensiv die Gemeinden, die für die Gewässer 3. Ordnung zuständig sind. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend.

In der Debatte um den Kampf gegen den Klimawandel wird auch immer wieder die Nutzung von Wasserkraft als Möglichkeit „grüner“ Stromerzeugung angeführt. Wo sehen Sie im Zuständigkeitsbereich des Wasserwirtschaftsamtes noch Potenziale dafür?

Das ist eigentlich eine Aufgabe, die beim Wirtschaftsministerium angesiedelt ist – wir gehören zum Umweltministerium. Ich kann aber sagen: Sonderlich viele Möglichkeiten gibt es an den Fließgewässern sicher nicht mehr. Lech, Isar und Loisach werden bereits intensiv zur Stromerzeugung genutzt, Potenzial liegt hier eher noch in der Optimierung bestehender Anlagen. Die Ammer ist auf dem Weg der Renaturierung. Zudem kollidieren bei möglichen Genehmigungsverfahren die Möglichkeiten der Stromerzeugung mit der Gewässerökologie und dem Fischschutz.

Natur-oder Hochwasserschutz? „Muss kein Widerspruch sein“

Gut, dass Sie das Thema anschneiden: Wasserbau bedeutet oftmals einen Eingriff in die Natur. Was ist wichtiger: Natur- oder Hochwasserschutz?

Das muss kein Widerspruch sein. Oft gehen beide Aufgaben sogar Hand in Hand. Ein schönes Beispiel sind unsere Planungen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes im Süden von Weilheim. Hier wird die Ammer im Rahmen des Hochwasserschutzes renaturiert. Davon profitieren die Natur, der Hochwasserschutz und auch die Bevölkerung durch bessere Naherholung.

Das alles kostet natürlich eine Menge Geld. Stehen genügend Mittel zur Verfügung, damit das Wasserwirtschaftsamt seine Aufgaben erledigen kann?

Durch das Gewässeraktionsprogramm 2030 stehen bis 2030 insgesamt zwei Milliarden Euro für ganz Bayern zur Verfügung. Dadurch sind wir finanziell gut ausgestattet. Auch in den vergangenen Jahren waren durch das Hochwasserschutzaktionsprogramm 2020plus immer ausreichend Mittel vorhanden. Natürlich merken wir auch, dass die Baupreise in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben. Wir haben aber auch noch unsere vier Flussmeisterstellen in Oberau, Lenggries, Benediktbeuern und Weilheim. Da sitzen erfahrene Leute, die wissen, wie es geht.

Wasserwirtschaftsamt Weilheim: Chef verrät die nächsten großen Projekte

Seit Jahren herrscht ein erbitterter Wettbewerb zwischen den Verwaltungen und der Wirtschaft um qualifizierte Mitarbeiter. Was macht das Wasserwirtschaftsamt als Arbeitgeber attraktiv? Finden sich genügend Bewerber?

Wir finden schon unsere Leute – zur Not spätestens bei der zweiten Ausschreibung. Aber ganz im Ernst: Wir sind ein sehr interessanter Arbeitgeber und bieten eine gerade für junge Leute superinteressante, am Gemeinwohl orientierte Tätigkeit. Wir haben Jobs vom Handwerker bis zum Biologen oder Geologen, bieten eine Arbeit in der Natur, krisensicher, mit Möglichkeiten zur Gleitzeit und zum Homeoffice – außer, man ist Handwerker in der Flussmeisterstelle (lacht). Wie attraktiv die Tätigkeit bei uns ist, sieht man daran, dass wir uns in den vergangenen Jahren massiv verjüngt haben, was den insgesamt 185 Menschen umfassenden Mitarbeiterstamm anbetrifft.

Welche großen Projekte sind im Landkreis Weilheim-Schongau in nächster Zeit geplant?

Die größte Maßnahme habe ich bereits erwähnt: Der Hochwasserschutz Weilheim Süd. Weiterhin stehen Deichertüchtigungsmaßnahmen an der Ammer an, der Schwerpunkt an der Ammer liegt aber in der ökologischen Verbesserung. So soll die Durchgängigkeit des Peißenberger Wehrs verbessert werden, das Oderdinger Wehr wird im Zuge des Hochwasserschutzes Weilheim Süd abgerissen. Zusätzlich ist die Revitalisierung der Schnalzaue geplant. Dazu kommt die Sanierung zahlreicher Wildbäche – da ist noch viel zu tun: der Michelsbach bei Peißenberg 2022; der Burgleitenbach bei Pähl 2023; der Neuhauser Bach bei Steingaden ab 2023, der Weiße Bach bei Pähl 2024, Buchaugraben und Sulzerbach bei Peißenberg voraussichtlich ab 2025.

Wie beurteilen Sie die generelle Situation des Hochwasserschutzes im Landkreis?

Die staatlichen Gewässer sind gut gerüstet, hier ist bis auf den Hochwasserschutz Weilheim-Süd kein Ausbau erforderlich. Allerdings müssen die bestehenden Anlagen unterhalten und saniert werden. Es gibt noch Defizite an den Gewässern 3. Ordnung. Einige Gemeinden planen bereits, bei anderen ist der Wille noch nicht so ganz vorhanden. Großes Problem sind die lokalen Starkniederschläge, hier ist kaum eine Gemeinde darauf vorbereitet. Ein positives Beispiel ist da die Stadt Weilheim, wo gerade ein entsprechendes Konzept aufgesetzt wird. Wir helfen und beraten – auch zu Fördermöglichkeiten – gern.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie hier.