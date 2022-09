Das gemeinsame Trinken aus dem Kelch gibt‘s nicht mehr

Abendmahl und Kommunion in der Pandemie

Abendmahl und Kommunion feiern haben sich durch die Pandemie grundlegend verändert. Aus Infektionsschutzgründen gibt es das gemeinsame Trinken aus einem Kelch nicht mehr. Zwei Pfarrer berichten, wie die evangelische und die katholische Kirche in Weilheim damit umgehen und welche Alternativen den Gläubigen stattdessen geboten werden.

Weilheim – In der evangelischen Apostelkirche in Weilheim feierte man vor der Pandemie zweimal im Monat Abendmahl. Als Sinnbild für den Leib und das Blut Christi wurde den Gläubigen neben der Hostie auch ein und derselbe Kelch gereicht. Das ist aus Infektionsschutzgründen nicht mehr möglich. Um den Kirchgängern dennoch Brot und Wein gemeinsam anbieten zu können, wird der Messwein in Einzelkelche geschenkt. „Die reicht man den Gläubigen auf einem Tablett“, erklärt Pfarrer Michael Hinderer. „Insgesamt haben wir circa 80 Stück davon.“ Die Kelche in Miniaturform sind aus Edelstahl und lassen sich problemlos in der Spülmaschine des Gemeindehauses reinigen.

Symbolgehalt ist ein bisschen weg

Der Pfarrer geht davon aus, dass die Minikelche dauerhaft bleiben werden. „Viele Menschen sind vorsichtiger geworden.“ Manch einer hätte sich schon vor der Pandemie beim gemeinschaftlichen Trinken aus einem Kelch nicht so wohl gefühlt. Der hohe symbolische Gehalt falle durch die Einzelkelche „natürlich ein bisschen weg“. Trotzdem freut sich der Pfarrer über den Einsatz der kleinen Gefäße. Coronabedingt hatte man lange Zeit gar kein Abendmahl feiern können.

„Dass der Pfarrer am Altar alleine Hostie und Wein zu sich nimmt, war für uns keine Option“, sagt Hinderer. Entweder alle oder keiner. Ebensowendig der Einsatz von Weinhostien – so hatte die Hostienbäckerei Neuendettelsau in Mittelfranken extra Oblaten mit integriertem Weinanteil entwickelt.

In evangelischen Kirchen gibt es die Einzelkelche schon lange – nur kamen sie bisher in Weilheim kaum zum Einsatz. „Es gibt da eine Konnotation zum Stamperl“, sagt Hinderer. Die wollte man unbedingt vermeiden. Beim ein oder anderen habe das spontane Zurücknicken des Kopfes beim Trinken dennoch zu Lachern geführt.

Viele positive Rückmeldungen

Seitdem die Abstandsregeln gefallen sind, empfangen die Kirchgänger das Sakrament wieder im Halbkreis stehend vor dem Altar. Zuvor war der Pfarrer von Bank zu Bank gegangen und hatte den Gläubigen dort Hostie und Wein gericht. Den Wein gibt es in den Einzelkelchen, die Hostie wird zuvor mittels Hostienzange direkt in die Hände der Kirchgänger übergeben. Mit dieser Lösung zeigt sich Hinderer zufrieden. „Ich finde es wirklich sehr schön.“ Und auch die Gläubigen würden es gut finden. „Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten.“

Für Weilheims Stadtpfarrer Engelbert Birkle ist die gemeinsame Kelchkommunion ein starkes Symbol. „Es gibt einem das Gefühl von Zusammengehörigkeit“, sagt er. „Man hat Anteil an Jesus und am neuen Bund.“ Vor der Pandemie gab es in der Kirche Mariä Himmelfahrt einmal pro Woche die Möglichkeit, neben der Hostie auch den Wein zu empfangen. „Das war ein Angebot unsererseits an die Kirchengemeinde“, sagt Birkle. In vielen anderen katholischen Gotteshäusern wird den Gläubigen bei der Eucharistie ausschließlich die Hostie gereicht. Stellvertretend für alle nimmt der Priester am Altar Brot und Wein zu sich.

Dass der Weinkelch den Kirchgängern in den vergangenen zweieinhalb Jahren nicht angeboten werden konnte, schmerzt den Pfarrer sehr. Das gemeinsame Trinken aus einem Gefäß ist für ihn „kulturell total verankert“. Als Beispiel nennt er den Sport: Sieger würden auch zusammen aus ein und demselben Pokal trinken.

Bleibt ein Corona-Erbe?

Birkle plädiert dafür, die ursprüngliche Form des Abendmahls nicht zu vergessen. Er befürchtet, dass ein gewisses „Coronaerbe“ bleiben wird und -– sobald es wieder erlaubt sein sollte – weniger Gläubige zur Kelchkommunion kommen.„Symbole wollen gelebt werden“, sagt er. Gelebte Zeichen seien ein Ausdruck von Kraft und würden gleichzeitig Kraft spenden. „Wir müssen die Zeichen so feiern, dass sie uns auch wieder Kraft geben“, sagt der Gottesdiener.

Und wenn man die Oblate derweil in den Wein tunkt? Davon ist Birkle nicht begeistert. Es sei eine Notlösung. „Wenn dabei Wein auf den Boden tropft, ist das kein Zeichen, das der Heiligkeit des Geschehens gerecht wird.“ Außerdem zieht er nochmals eine Parallele zum Sport: Würden die Sieger des DFB-Pokals plötzlich ein Baguette in den Pokal tunken anstatt daraus zu trinken, wäre die Aufregung wahrscheinlich groß. „Da würde jeder sagen, die spinnen.“ Im Sport wisse man, wie man mit einem Pokal umzugehen hat. „Wir dürfen es nicht vergessen.“ Im Hinblick auf die Pandemie sei das gemeinsame Trinken aus einem Kelch aber „jetzt noch nicht dran.“