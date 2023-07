Chaotische Szenen in Zug nach München: 100 Fahrgäste werden zurückgelassen

Bei der Werdenfelsbahn gibt es eine erneute Sperrung zwischen Tutzing und Weilheim. © arp

Chaotische Zustände herrschten am Samstag auf der Strecke der Werdenfelsbahn. Erst passten am Nachmittag rund 40 Fahrgäste in Tutzing nicht mehr in den Zug, dann kamen rund 100 Fahrgäste nachts in Tutzing nicht mehr in die Ersatzbusse.

Tutzing/Weilheim – Das Unheil begann am Samstagnachmittag. Vermutlich wegen defekter Fahrzeuge und dadurch bedingtem Wagenmangel war in den Regionalzug Garmisch-München nur ein Mini-Triebwagen eingekuppelt. Statt acht Wagen hatte die Regionalbahn nach München lediglich sechs Wagen. Bereits in Weilheim war der Zug übervoll, in Tutzing ging kein einziger Mensch mehr hinein. Frustriert mussten rund 40 Fahrgäste den Zug sausen lassen und durch die Unterführung zur S-Bahn hasten, mit der sie München eine Viertelstunde später erreichten.

Zwei Ersatzbusse, 300 Fahrgäste

Extremere Szenen spielten sich um 23 Uhr in Tutzing ab. Die Bahn hatte für die letzten drei Züge Bus-Ersatz eingerichtet (bis 30. Juli). Entgangen war den Planern offenbar, dass an Samstagabenden viele München-Besucher nach Hause fahren und, bedingt durch den Bettenwechsel-Tag, viele Touristen nach Hause wollen. Das Ergebnis: Die zwei Ersatzbusse trafen auf etwa 300 Fahrgäste, die gen Süden wollten. Der SEV auf der Strecke sorgt bereits seit Wochen für Ärger.

Wartezeit wurde am Anfang noch mit Humor genommen

Die Szenen auf dem Bahnhofsvorplatz in Tutzing wurden zunächst noch mit Humor genommen. Denn für jene rund 20 S-Bahn-Umsteiger, die vor 23 Uhr aus München eintrafen, war von einer Überfüllung der Busse noch keine Rede. Da war zum Beispiel das Heimkehrerpaar, das kalkulierte, von Kreta bis zum Ostbahnhof seien sie heute schneller als vom Ostbahnhof nach Oberau. Um 23 Uhr brachte jedoch der Regionalzug aus München die Masse der Fahrgäste für die zwei Busse. Neben rund 30 normalen Fahrgästen ergossen sich rund 250 Jugendliche auf den Bahnhofsvorplatz. Gerade war das „Oben ohne“-Musikfestival am Münchner Königsplatz zu Ende gegangen, erfuhr man von der Menge.

Von den etwa 300 Fahrwilligen mussten rund 100 zurückbleiben. Für sie bedeutete dies, bis Mitternacht zu warten, bis die zwei Busse für die nächste Runde zurückkehrten. Problematisch war dies für die Anschlüsse: Der nächtliche Schienenersatzverkehr ist so kalkuliert, dass man die letzten Anschlüsse haarscharf verpasst: In Weilheim wird die letzte Verbindung nach Peißenberg und Schongau um sechs Minuten, der Anschluss nach Raisting und Dießen um zehn Minuten versäumt.

Erneute Sperrung: „Offenbar zu wenig erledigt“

Als Grund für die erneute Sperrung Tutzing-Weilheim nennt die Bahn Schotter- und Oberleitungsarbeiten, weiß Renate Forkel vom Fahrgastverband „Pro Bahn“. Ihr Fazit: „Auf dieser Bahnstrecke kommt man mit der Aktualisierung des Baustellenkalenders kaum noch hinterher.“ Norbert Moy, stellvertretender Vorsitzender von „Pro Bahn“ in Bayern, sagte: „Auf der Hauptstrecke Richtung Garmisch-Partenkirchen hat die DB den nächtlichen Ersatz-Fahrplan angepasst, bei den Anschlusslinien nicht, das ist schon bodenlos! In den fünf Wochen Vollsperrung Tutzing-Weilheim wurde offenbar zu wenig erledigt, was man jetzt noch nachholt. Alles ist sehr lieblos organisiert. Man spürt die Gleichgültigkeit der Verantwortlichen.“

Text: Andreas Bretting