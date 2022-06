Tankrabatt? Unternehmer sprechen Klartext: „Da ist nichts angekommen“

Von: Katrin Kleinschmidt

Kein Grund zur Freude: Der Tankrabatt kommt bei Unternehmen kaum an. © Ruder

Als eine „Spirale, die uns in Atem hält“ beschreibt Busunternehmer Benjamin Koch die überall steigenden Preise. Der Tankrabatt sollte eine Erleichterung schaffen – und wird zum Rohrkrepierer. Das sieht nicht nur der Peitinger Geschäftsführer so.

Landkreis – Bisher ist er verpufft. Von der angekündigten Erleichterung, die der Tankrabatt bringen sollte, merken die Menschen so gut wie nichts. Sowohl für Super E5 als auch für Diesel halten sich die Preise pro Liter im Landkreis weiter im Zwei-Euro-Bereich. Besonders bitter ist das für Firmen, die um das Tanken nicht herumkommen.

Eines davon ist der Regionalverkehr Oberbayern (RVO). Vom Tankrabatt „ist nichts angekommen“, sagt RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer. „Das ist wirklich traurig.“ Die Busse fahren mit Diesel, die finanzielle Belastung ist groß. Die Ticketpreise seien mit einem durchschnittlichen Spritpreis von etwa 1,60 Euro pro Liter kalkuliert worden. Da schmerzt jeder verfahrene Liter.

Taxiunternehmer können die Mehrkosten nicht weitergeben

Auch Désirée Finsterwalder, die 2011 ihr Taxiunternehmen in Peißenberg gegründet und eine Zweigstelle in Weilheim hat, findet die Situation frustrierend. „Was soll das für eine Erleichterung sein?“, fragt sie mit Blick auf den Tankrabatt. „Da hat sich doch nichts geändert.“ Noch immer sei sie froh, wenn sie den Liter Sprit mal für unter 2 Euro bekommt. „Und das ist noch deutlich mehr als früher.“

Nach der Flaute wegen der Corona-Pandemie würden nun immerhin wieder mehr Fahrten gebucht, vor allem am Wochenende. „Aber es ist noch immer eine schwierige Situation“, sagt Finsterwalder. Denn die Preise für Taxifahrten legt der Landkreis fest, die gestiegenen Kosten können nicht an die Kunden weitergegeben werden. „Wir kämpfen weiter.“

Spritkosten für Busunternehmer haben sich verdoppelt

So wie auch Benjamin Koch. Dass der Tankrabatt Milliarden kostet, die gar nicht bei den Menschen ankommen, „ärgert mich als Privatmann und als Unternehmer“, sagt der Geschäftsführer von „Koch Busreisen“ in Peiting. Die Spritkosten für sein Unternehmen hätten sich verdoppelt. Im öffentlichen Nah- und Schulbusverkehr könne er aufgrund laufender Verträge die hohen Ausgaben nicht so eben weitergeben.

Beim anderen Standbein, den Gruppenreisen, sei das anders – aber auch nicht leicht. „Wenn man den Preis anziehen muss, fühlt man sich einfach schlecht“, sagt Koch. Von einigen Kunden wurde der Unternehmer positiv überrascht. Sie hatten im vergangenen Jahr gebucht und nun angeboten, aufgrund der Spritpreise einen Aufschlag zu zahlen. „So etwas ist nicht selbstverständlich.“

Nach Corona-Flaute kommt die noch schlimmere Bedrohung für das Unternehmen

Doch es tat gut. „Wir haben alle gedacht, Corona hätte uns vor eine existenzbedrohende Situation gestellt, doch die kommt erst jetzt“, sagt Koch. Nicht nur Sprit, auch alles andere werde teurer: Reifen, Reparaturen, Fahrzeuge. „Es ist eine Spirale, die uns in Atem hält.“ Noch sei sie für sein Busunternehmen nicht existenzbedrohend – auch wegen des zunehmenden Reiseverkehrs. „Doch es bleibt die Frage, wie man die Situation auch weiter übersteht.“

