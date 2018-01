Stiller Alarm ruft Polizei auf den Plan

Aus Versehen betätigte ein Taxifahrer den stillen Alarm in seinem Taxi. Ein Zeuge hatte das rote Blinklicht entdeckt und die Polizei alarmiert.

Weilheim - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer teilte bei der Polizei Weilheim am Montag gegen 17 Uhr mit, , dass er soeben ein Taxi gesehen habe, welches mit eingeschaltetem stillem Alarm auf der Staatsstraße 2058 in Richtung Peißenberg fahre. Eine Streife suchte die Strecke ab und traf gegen 17.20 Uhr auf das Taxi, das auf dem Rückweg in Richtung Weilheim unterwegs war. Es hatte immer noch den stillen Alarm eingeschaltet. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Taxifahrer diesen durch eine Fehlbedienung ausgelöst hatte.

„Offensichtlich ist in der Bevölkerung die Kenntnis über die Möglichkeit des stillen Taxialarms nicht weit verbreitet“, heißt es im Polizeibericht. Der Taxifahrer war nämlich mit diesem Alarm von Weilheim bis nach Böbing und zurück gefahren. Trotzdem ging bei der Polizei nur eine Meldung ein. Aus diesem Grund weist sie darauf hin, dass Taxis mit einem solchen stillen Alarm ausgerüstet werden können, der bei neueren Taxis durch rot blinkende LEDs im Taxi-Schild angezeigt wird. Bei älteren Fahrzeugen kann das komplette Schild blinken.

td

Rubriklistenbild: © dpa