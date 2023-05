Ohne „Fräulein vom Amt“: Erstes Telefon-Ferngespräch war vor 100 Jahren in Weilheim möglich

Das „Netzgruppenhauptamt“ in Weilheim an der Bahnhofstraße um 1923. Es wurde 1945 durch Bomben völlig zerstört. Ein Notamt diente danach als Ersatz. 1960 konnte das neue Fernmeldedienstgebäude eingeweiht werden. © Stadtarchiv Weilheim

Vor 100 Jahren kam es einer Revolution gleich, dass Bürger jemanden außerorts anrufen konnten, ohne „Fräulein vom Amt“ in der Vermittlung. Diese „Selbstwähl-Fernverbindung“ startete am 16. Mai 1923 in Weilheim.

Weilheim – Mit der Einführung des Telefons 1877 in Berlin durch Generalpostmeister Heinrich von Stephan begann in Deutschland die Zeit der Fernsprecher. Philipp Reis nannte seine Erfindung Telephon, in logischer Konsequenz zum Telegraphen. Alexander G. Bell entwickelte es weiter und vermarktete es großindustriell. Doch von Stephan war diese Bezeichnung zu wenig deutsch, so dass sich der Ausdruck Fernsprecher weit über ein Jahrhundert hielt.

In München konnten sich bereits fünf Jahre später die ersten 100 Teilnehmer untereinander verbinden lassen. Das manuelle Zusammenschalten der Leitungen erfolgte anfangs nur von männlichen Bediensteten. Erst nach und nach wurde der militärisch wirkende Dienst von Frauen übernommen, da sie mit ihren tendenziell höheren Stimmen besser zu verstehen waren. Außerdem wurde ihnen ein höflicheres Auftreten bescheinigt, noch dazu kamen sie dem Arbeitgeber günstiger. Das „Fräulein vom Amt“ fragte den Anrufenden nach seinem Wunsch und stellte daraufhin ein Gespräch mit dem Gesprächspartner zusammen. Dazu dienten „Klappenschränke“, an denen die Enden der Leitungen auflagen.

Telefondienst in Weilheim startete 1899

In Weilheim begann der Telefondienst am Sonntag, den 1. Oktober 1899. Die Handvermittlung war im Umschaltbüro in der Post- und Telegraphenstelle eingerichtet. Untergebracht war sie im alten Rathaus am Marienplatz. Dazu gab es noch zwei öffentliche Sprechstellen.

Die 14 angeschlossenen Abonnenten konnten nun im rechtsrheinischen Königreich Bayern fernsprechen. Noch viele Jahrzehnte später standen weiterhin einige der ersten Namen in den noch kurzen Teilnehmerlisten: Geisenhofer, Hipper, Vollmann und Wiedemann. Telefonieren konnte man aber nur zu den Postschalterstunden werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr sowie sonn- und feiertags jeweils zwei Stunden am Vor- und Nachmittag.

Das mag für die Zeit um die Jahrhundertwende ausreichend gewesen sein, doch mit zunehmendem Ausbau an Fernsprechstellen wurden diese Zeiten dem expandierenden Kommunikationsbedürfnis nicht mehr gerecht.

1909 wurde das Münchner Telefonnetz automatisiert

In Amerika war die Entwicklung um diese Zeit schon weiter. Dem Verdacht eines Bestatters war es zu verdanken, dass in La Porte/Indiana seit 1892 die ersten Teilnehmer innerhalb ihres Ortes automatisch verbunden werden konnten. Denn Almon Strowger hatte die Befürchtung, dass das Handvermittlungspersonal Gespräche an seine Konkurrenten weiterleitete. Mit seiner Erfindung, einem Hebdrehwähler, konnte das Zusammenschalten automatisiert erfolgen. Verbindungen in andere Orte aber waren technisch wesentlich aufwendiger und mussten weiterhin von Hand hergestellt werden.

Die deutsche Reichspost erkannte die Vorteile dieses Systems und baute mit den Strowger-Wählern 1900 eine erste automatische Versuchsanlage auf. Acht Jahre später kamen im ersten automatisierten Ortsamt Europas bis zu 1200 Hildesheimer in den Genuss der Vorteile dieser neuen Technik.

Die bayerische Verwaltung ging gleich aufs Ganze und beschloss 1909, ihr größtes Netz, nämlich das Münchner, zu automatisieren. Auch in den anderen Orten konnten nun nach und nach die handvermittelnden „Fräuleins“ für die Ortsverbindungen eingespart werden.

Man suchte nach Möglichkeit, Ferngespräche ohne Vermittlungsperson durchzustellen

Doch für Gespräche in andere Orte waren sie unerlässlich. Das lag unter anderem. am prinzipiell gleichen Rufnummernkontingent der einzelnen Orte sowie an der unterschiedlichen Gebührenerfassung. Während ein Ortsgespräch zehn Pfennige kostete, sollten Ferngespräche nach Zeit und Entfernung abgerechnet werden. Die Registrierung erfolgte übrigens bis dahin handschriftlich.

Für eine eindeutige Zuordnung der Teilnehmer benötigte man weitere Kennziffern, um den gewünschten Ort auszuwählen. Voraussetzung dazu war ein einheitliches System der Nummernvergabe. Anfangs wurden die Kennziffern direkt vor die Teilnehmernummer gesetzt, ab 1929 wurden aus den Kennziffern eigenständige Vorwahlnummern. Die erste Null bedeutet dabei eine Verbindung in einen anderen Ort.

Die Gedenktafel für den hier weltweit erstmals eingeführten Selbstwählferndienst am Gebäude der Telekom-Vermittlungsstelle in Weilheim. © Martin

Die Telefonnetze wurden zentralistisch aufgebaut: An ein Hauptamt wurden außenliegende Teilämter angebunden. Daran waren die Fernsprechteilnehmer angeschlossen. Die Leitungen zwischen den Orten waren vergleichsweise teuer, da sie große Entfernungen überbrücken mussten und durch geringe Auslastung nur niedrige Gebühreneinnahmen erbrachten. Außerdem konnten sie – wegen der Personalbetriebszeiten – nur für einige Stunden belegt werden.

Ein wirtschaftliches Geschäft war aber nur mit einem ununterbrochenen Tag- und Nachtbetrieb sicherzustellen. Es wurde deshalb nach einer Möglichkeit gesucht, auch diesen Fernverkehr ohne Vermittlungspersonal abzuwickeln.

16. Mai 1923 in Weilheim: Erstmals telefonische Verbindung in andere Orte möglich

Mit der Firma Siemens & Halske plante die Bayerische Postverwaltung für den Weilheimer Bereich eine Versuchsanlage. Als „Netzgruppe Weilheim“ wurde der erste Verband bezeichnet, in dem die automatische Fernverbindung möglich sein sollte. Als Hauptamt fungierte das Fernmeldedienstgebäude am Bahnhof. Daran waren anfangs Polling und Huglfing, später Murnau mit Kohlgrub und Obersöchering sowie Pähl angeschlossen.

Einen Teil des Technikkonzepts übernahm man aus vorhandenen Großstadtsystemen. Mit Drehwählern und Relais aufgebaute Geräte, die entfernungsabhängig schalten, und unter Zuhilfenahme von Zeitimpulsen gelang die geforderte Umsetzung.

Am 16. Mai 1923 konnten die an dieser Netzgruppe Weilheim angeschlossenen Teilnehmer erstmals selbst eine telefonische Verbindung in einen anderen Ort innerhalb der Netzgruppe wählen. Die Gesprächsgebühr wurde automatisch nach Entfernung und Zeit erfasst, abhängig von der selbsttätigen Umschaltung des Tag- und Nachttarifs.

Weilheim wurde Keimzelle für Selbstwähl-Ferndienst

Die Kennziffern bestimmten die Verkehrslenkung und ein erzwungener Abwurf nach sechs oder zwölf Minuten machte für andere Gespräche die Leitung frei. Somit begann in Weilheim weltweit die erstmalige automatische Telefonfernverbindung.

Die Begeisterung war groß, war man doch nicht mehr auf die Amtsstunden der Post angewiesen. Bald darauf wurden auch die meisten der umliegenden Ortschaften in diese Netzgruppe mit einbezogen. Mit einer kleinen Versuchsgruppe von etwa 250 Teilnehmern wurde Weilheim die Keimzelle für den später in alle Welt eingeführten Selbstwählferndienst. Eine Gedenktafel am heutigen Telekomgebäude an der Bahnhofstraße erinnert an diesen historischen Tag.

Von Hermann Martin

