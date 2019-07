Weilheims Herren wollen in Spielklasse, in der sie seit 18 Jahren nicht mehr waren

Die Tennis-Herren des TC Weilheim haben viele magere Jahre hinter sich. Nach dem Sieg im Spitzenspiel der Bezirksklasse 1 sind sie dem Aufstieg wieder ein großes Stück näher gekommen.

Weilheim – Als der TC Weilheim letztmals mit einem Herrenteam in der Bezirksliga auf Punktejagd ging, war dieses Jahrtausend noch sehr jung. Man schrieb das Jahr 2001, als die Weilheimer die höchste Liga im Bezirk Oberbayern-München verlassen mussten. In den Jahren zuvor waren die Verantwortlichen des Tennisclubs mit Heimat am Narbonner Ring regelmäßig mit ihrem Vorhaben gescheitert, die Mannschaft – meist mit dem Einsatz nicht unerheblicher finanzieller Mittel – in die Landesliga zu bringen. Und dann folgte 2001 ein gravierender personeller Schnitt. Unter anderem beendete der Schwede Jonas Osterman seine Tenniskarriere und wandte sich dem Golfsport zu, Conny Schmid wechselte zu den Herren 30 der Weilheimer.

Die entstandenen Lücken versuchten die Weilheimer, mit jungen Spielern aus den eigenen Reihen zu füllen. Die waren zunächst aber verständlicherweise überfordert, es folgte der Sturz bis hinunter in die Bezirksklasse 2. Dieser sportliche Niedergang hatte aber auch eine gute Seite: Fortan konzentrierten sich die Verantwortlichen auf ihren Nachwuchs. Der sportliche Erfolg ließ zwar einige Zeit auf sich warten, doch langsam ging es wieder bergauf mit dem Weilheimer Herrentennis.

Mittlerweile ist es ein etabliertes Team in der Bezirksklasse 1. Im Vorfeld der Saison 2019 wähnte sich die Mannschaft reif für den Titel. Der Aufstieg in die Bezirksliga war das erklärte Ziel. Nach vorn gebracht hat die Weilheimer vor allem die Verpflichtung von Daniel Köglmayr, der aus Murnau kam, der wie Mannschaftsführer Jordan Wenninger alle fünf Partien bestritten hat – beide weisen im Einzel eine makellose Bilanz (5:0) auf.

Schon sehr bald deutete sich an, dass die Weilheimer Spieler ihrer vollmundigen Ankündigung auch Taten folgen lassen würden. In den ersten drei Partien gegen den TC Penzberg II, den TSV Gilching und den FC Seeshaupt gaben sie keinen einzigen Punkt ab, alle wurden mit 9:0 gewonnen. Es folgte ein 7:2 gegen den TC Seefeld, ehe es am vergangenen Wochenende zum Topspiel gegen den ebenfalls unbesiegten TC Pürgen ging. Dieses Duell verlief dann aber weniger spektakulär als angenommen. Bereits nach den Einzeln führten die Gäste aus der Kreisstadt mit 5:1, damit stand der Sieg vorzeitig fest. Wenninger (6:4, 6:3), Köglmayr (6:2, 6:0), Korbinian Wacker (6:4, 6:3) und Maximilian Uhl (6:1, 6:1) gewannen jeweils ungefährdet in zwei Sätzen. Stefan Nonnenmann (1:6, 6:0, 4:10) setzte sich im Match-Tiebreak durch. In den Doppeln überwiesen Wenninger/Johannes Wörle (6:2, 6:4) und Köglmayr/Wacker (7:6, 6:3) zwei weitere Punkte auf das Konto ihrer Mannschaft.

Auch wenn Mannschaftsführer Wenninger vom Titelgewinn überzeugt ist, Glückwünsche nimmt er noch nicht entgegen. Erst wenn auch die beiden ausstehenden Partien gegen den TC Schongau und beim TC Peiting erfolgreich absolviert sind, dürfen die Weilheimer feiern. Vor allem vor den Schongauern hat Wenninger Respekt: „Die sind unser zweitstärkster Gegner in dieser Liga.“ Zunächst waren auch die Schongauer im Kreis der Titelaspiranten, nach zwei Niederlagen in Folge ist das Thema „Meisterschaft“ beendet.

