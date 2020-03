Ein pralles, fetzig-fesselndes Bühnentreiben

Zum Tanzpalast wurde die bestens besuchte Weilheimer Hochlandhalle. Dort präsentierte Vroni Brod ihre Show „The Battle“. Die rund 100 Akteure erhielten für ihre Leistung tosenden Beifall.

Weilheim– Sie ist verantwortlich für die künstlerische Gesamtleitung, Geschichte, Text, Choreographie, Kostüm und Bühnenbild. Wer dies im Programmzettel vor Beginn der Tanz-Show in der mehrmals voll besetzten Hochlandhalle liest, könnte meinen, diese Vroni Brod müsse größenwahnsinnig sein – und sich an der Fülle der selbst gesetzten Aufgaben zwangsläufig verheben. Zweieinhalb Stunden voller prallem, bunten, fetzig-fesselnden Bühnengeschehen später kann man nur den Hut ziehen vor dieser Frau: Fantastisch, was sie da mit rund 100 überwiegend ganz jungen Leuten auf die Beine gestellt hat.

„The Battle“ kann über weite Strecken mühelos mit Profiaufführungen mithalten; gut vorstellbar, dass die eine oder der andere ihrer Eleven mit dieser Grundausbildung einst tatsächlich auf den Brettern, die die Welt bedeuten, landet. Denn neben ihrem künstlerischen Know-How muss Vroni Brod über immenses pädagogisches Talent verfügen: Diese Souveränität, diese Coolness, mit der die Schüler auf der Bühne stehen, sucht ihresgleichen.

Dass es immer welche gibt, die per se eine größere Bühnenpräsenz haben als andere, steht außer Frage. Aber Brod schafft es, dass ausnahmslos alle professionell rüberkommen. Und nicht nur die vielen, vielen packenden Choreographien haben die Tänzer perfekt verinnerlicht; die Protagonisten, die auch Sprechrollen haben, können ebenso überzeugen. Keine aufgesetzt wirkende Bühnensprache ist da zu hören, vielmehr sind Schauspieler, die ihren Rollen Profil zu geben vermögen und mit ansteckender Spielfreude agieren, zu erleben.

Die Rahmenhandlung ist naheliegend: Verschiedene Tanzensembles stellen sich einer fachkundigen Jury (Nadja Bollmann als esoterisch verpeilte Eulalia Valea Magnolia, Franziska Elsner als glamouröse Club-Besitzerin Roxie, Christian Staudacher als Mr. Scott, der Talente-Scout), witzig kommentiert vom Conférencier Ferdinand Goldnagel (Vincent Müller-Heydenreich). Das Spiel im Spiel: Nicky (Ajlina Burazeroviv) und Jason (Marcel Stibich) brauchen dringend Geld für die kleine, schwer erkrankte Emma (Paulina Ott), weshalb sie mit ein paar Freunden als „The Family“ am Wettkampf teilnehmen, dessen Gewinner 100 000 Euro winken.

Mit herrlich arroganter Selbstgefälligkeit agiert Moritz Sinn als „Big Spender“, der Sieger des vorausgegangenen Battles und Herausforderer der Teilnehmer. Man darf verraten, dass er, der Unsympath des Abends, den Ösi, gibt – weil er am Ende mit einer generösen Geste alle bezaubert.

All diese Rollen sind super besetzt. Und nun kommen die grandiosen Tanzeinlagen der verschiedensten Gruppen von den kichernden „Partygirls“ über die nerdige Wissenschaftstruppe „Die Antimaterie“, die ausgeflippten „Chicks“ bis zu den spielbesessenen „Gamern“ oder den verspielten „Puppets“ hinzu.

Die Tanzstile reichen von Jazz über Hip Hop und Modern bis zu verschiedenen „mixed styles“. Ebenso grandios wie diese ist die tolle Lichtregie, die irre Stimmungen in der an sich eher nüchternen Hochlandhalle zu zaubern vermag. Und die rasend schnellen Kostümwechsel, die mit wenigen Mitteln das Optimale an Wirkung herausholen, müssen unbedingt auch erwähnt werden.

Im heiß umkämpften Finale stehen sich natürlich die Champions um „Big Spender“ und „The Family“ gegenüber. Zuvor legt Gastgeberin Roxie als große Diva noch einen aufsehenerregenden Auftritt hin. Und Magnolia, die Esoterische, in höheren Sphären der Empathie und Liebe schwebend, hat für alle Nicht-Gewinner ein paar tröstende Sinnsprüche parat.

Am Schluss herrschte grenzenloser Jubel und tosender Beifall für alle, ganz besonders und völlig zu Recht für Vroni Brod. VON SABINE NÄHER