„Tief besorgt“ über Höcke-Äußerungen: Stadtpfarrer Birkle und Caritas-Chef Koterba beziehen Position

Von: Stephanie Uehlein

Björn Höcke (r.) beim MDR-Sommerinterview im Gespräch mit Moderator Lars Sänger. © JENS BORGHARDT/MDR/DPA

Nach einem Fernsehinterview mit dem AfD-Politiker Björn Höcke melden sich Engelbert Birkle, Stadtpfarrer in Weilheim, und Thomas Koterba, Geschäftsführer des Kreis-Caritasverbandes, „tief besorgt“ zu Wort.

Weilheim – Äußerungen des AfD-Politikers Björn Höcke unter anderem über die Inklusion an Schulen haben Engelbert Birkle und Thomas Koterba auf den Plan gerufen. Die beiden beziehen „tief besorgt“ Stellung zu den Aussagen des AfD-Landesvorsitzenden von Thüringen, der die gemeinsame Unterrichtung von Kindern mit und ohne Behinderung an Regelschulen als eines von mehreren „Ideologieprojekten“ bezeichnet hatte, von denen das Bildungssystem befreit werden müsse. Laut Höcke handelt es sich um Projekte, „die unsere Kinder nicht leistungsfähiger machen und die nicht dazu führen, dass wir aus unseren Kindern und Jugendlichen die Fachkräfte der Zukunft machen“.

„Nicht nur ein Menschenrecht, sondern Menschheitsverpflichtung“

„Wir weisen alle Mitbürgerinnen und Mitbürger darauf hin, die Ideologie und das Menschenbild hinter solch einer Position zu sehen und sich von allen Parteien abzuwenden, die solchen Gedanken auch nur annähernd Raum geben“, so Birkle und Koterba in einer Presseerklärung des Caritas-Kreisverbandes. „Wir stehen für eine Gesellschaft, die ihre Leistungskraft darin zeigt, dass sie auch die Schwachen mitnehmen kann, die Menschen nicht danach bewertet, ob sie als Arbeits- bzw. Fachkräfte taugen. Wir stehen für eine Gesellschaft, die die Würde aller Menschen in jeder Phase ihres Lebens achtet. Für uns ist das nicht nur (als Bestandteil der UN-Behindertenrechtskonvention aus 2009) ein Menschenrecht, sondern Menschheitsverpflichtung.“

Birkle und Koterba schließen sich ausdrücklich inhaltlich ähnlichen Äußerungen etwa von Vertretern der Katholischen Elternschaft und des VdK an – um zu demonstrieren, „dass aus der Mitte der Bevölkerung und der Gesellschaft“ ein wie von Höcke propagiertes Menschenbild „mit gottseidank großer Mehrheit abgelehnt wird“. Der Caritas-Kreisverband Weilheim-Schongau ist seit Jahrzehnten auch in der Behindertenhilfe engagiert.