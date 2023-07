Titelverteidiger vom Brett – und Thron – gestoßen

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Und ab ins Wasser: Dieser Teilnehmer des Fischerstechens geht baden. © Ruder

Bei zum Teil mehr als 30 Grad Celsius ging heuer das Seefest der Wasserwacht Weilheim über die Bühne. Mit Fischerstechen, Schwimm-Meisterschaft, Frühschoppen und einem Wasserball-Turnier war am Dietlhofer See einiges geboten.

Weilheim – „Insgesamt waren wir mit dem Fest, das trotz der Temperaturen von vielen Gästen und Zuschauern besucht wurde, sehr zufrieden“, sagt Wasserwachts-Vorsitzender Christian Weinzierl. 16 Männer und drei Frauen waren diesmal beim Fischerstechen dabei. Und da wurden nicht nur zahlreiche Teilnehmer vom Holzbrett gestoßen – sondern auch Ralph Wagner vom Thron. Seit 2015 hatte er bereits fünf Mal beim Fischerstechen gewonnen, zuletzt im vergangenen Jahr. Mit Anton Kröner lieferte sich Wagner heuer „einen langen Kampf“, berichtet Weinzierl. Nach gut einer Viertelstunde landete Wagner schließlich im Wasser, wurde am Ende Dritter, vor Tobias Christl. Kröner scheiterte im Finale an Thomas Kiwitz, der sich den Sieg sicherte, und wurde Zweiter.

Harald Schumann war so schnell wie kein anderer

Bei den Frauen wurde Annett Franke abermals Zweite. Nachdem sie im vergangenen Jahr noch der eigenen Tochter den Vortritt lassen musste, war es diesmal Alba Magrini, die sich den Sieg holte. Dritte wurde Fiona Moll.

Im Rahmen des Seefestes waren zudem auch die Schwimmer gefragt. 23 Teilnehmer gingen in den verschiedenen Altersklassen an den Start. Bei den Männern legte Harald Schumann die 1000 Meter in 16:39 Minuten zurück – so schnell wie kein anderer. Bei den Frauen war Penelope Dey (19:00 Minuten) die flotteste Teilnehmerin.

Weitere Ergebnisse

Schwimmen: Männer (1000 Meter): 2. Kay Nöding (17:30 Minuten), 3. Philipp Süßmair (17:50), 4. Andreas Klingert (18:52). Frauen (1000 Meter): 2. Sarah Nemecek (20:46), 3. Verena Brand (23:02). Jugend weiblich (400 Meter): 1. Laura Staltmeier (6:53), 2. Verena Gailler (7:08). Kinder weiblich (400 Meter): 1. Alina Schleich (13:10), 2. Katy Naumann (16:00). Kinder männlich (400 Meter): 1. Quirin Rohm (7:04), 2. Fabian Gailler (7:50), 3. Leon Nöding (9:41). Bambinis (100 Meter): 1. Charlotte Gierlich (1:50), 2. Maximilian Schwinghammer (2:00), 3. Luna Friedrich (2:16), 4. Marlene Drost (2:38), 5. Suki Schmidt (2:43), 6. Josephine Köhler (2:46), 7. Laura Egle (2:48), 8. Emily Döllinger (3:00), 9. Mathilda Gierlich (3:28).

Wasserball: 1. RiP-Gang, 2. Die Schwingis, 3. Ditschiwatch, 4. Post SV, 5. Die Schönen und das Biest.