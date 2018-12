Tourismus: Streit um Beiträge geht weiter

Wie viel die Gemeinden an den Tourismusverband Pfaffenwinkel zahlen müssen, ist seit Jahren ein Zankapfel. In der Verbandsversammlung kam es deswegen erneut zu einer hitzigen Debatte.

Weilheim – Es bewegt sich was in Sachen Tourismusförderung im Oberland. In Starnberg wurde der Tourismusverband mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft fusioniert. Im Allgäu haben sich mehrere Verbände zu einer GmbH zusammengeschlossen. Auch im Pfaffenwinkel wurde geprüft, wie man sich in der Zukunft aufstellen möchte. Mit dem Ergebnis, dass es keinen Änderungsbedarf gebe, erklärte Geschäftsführerin Susanne Lengger auf der Verbandssitzung.

Umstritten ist nach wie vor, welche Gemeinde wie viel an den Verband bezahlen muss. Seit rund zwei Jahren gibt es diese Debatte. Mit 1700 Euro zahlt Prem aktuell am wenigsten, der Landkreis mit 255 000 Euro am meisten. Bisher wurden die Beträge einzig anhand der Einwohnerzahl berechnet. Nun wurden weitere Möglichkeiten diskutiert.

Die Übernachtungszahlen von Gästen sollten mit in die Berechnung einfließen. In der vergangenen Ausschusssitzung wurden sechs Varian-ten vorgestellt und mehrheitlich eine favorisiert. Hierbei würde der Landkreis 25 000 Euro mehr als bisher übernehmen. Damit ein Großteil der Gemeinden entlastet werden könnte, sollten zudem Bad Bayersoien, Bernried und Steingaden rund doppelt so viel zahlen wie bisher. Nun wurden in der Verbandsversammlung zwei weitere Vorschläge unterbreitet.

Es entbrannte eine Diskussion über die Gewichtung von Einwohner- und Übernachtungszahlen, zwei Lager entstanden. Auf der einen Seite die Gemeinden mit vielen Einwohnern und wenig Gästen, auf der anderen die kleinen Gemeinden mit vielen Übernachtungen.

„Wir haben nur Tagestourismus“, sagte Felicitas Betz, Bürgermeisterin von Polling, einer der einwohnerstärkeren Gemeinden. „Die Gäste können bei uns kein Geld lassen.“ Eine andere Sichtweise vertrat Xaver Wörle, Bürgermeister von Steingaden. Mit mehr als 63 000 Übernachtungen im Jahr 2017 liegt Steingaden auf Platz zwei hinter dem einsamen Spitzenreiter Bernried mit mehr als 266 000.

Die vielen Gäste hat Steingaden vor allem durch die drei Behinderten- und Erziehungsheime im Gemeindegebiet. Die über 100 Angestellten in den Heimen seien ihm wichtiger gewesen als ein Kurbeitrag, sagte Bürgermeister Wörle. Auch wenn der Gemeinde dadurch Einnahmen verloren gehen würden. Trotzdem gebe es Ausgaben für die Renovierung der Wieskirche, immerhin UNESCO-Welterbe, und für die Herrichtung der Parkplätze. Eine große Erhöhung des Gemeindezuschusses sei für Wörle daher nicht in Ordnung. Immerhin profitierten auch andere Gemeinden von der Wieskirche, die sowohl Gäste als auch Einwohner aus der Region anlocke, sagte er.

Martin Hinterbrandner aus Bernbeuren äußerte zudem Zweifel an der Verlässlichkeit der Übernachtungszahlen, da durch die amtliche Statistik nicht alles erfasst werde.

In Weilheim gebe es zum Beispiel nur einen gewerblichen Übernachtungsbetrieb. Daher dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Zahlen veröffentlicht werden. In Weilheim steht folglich die Null, obwohl tatsächlich etliche Übernachtungen gezählt werden müssten. „Ich komme zu dem Fazit, dass sämtliche Vorschläge nur zum Teil akzeptiert werden“, sagte die Landrätin Andrea Jochner-Weiß und beendete damit die Diskussion. Eine Änderung der Umlagenstruktur wird also frühestens für 2020 beschlossen.

Im Rahmen der Sitzungen gab es allerdings auch positive Nachrichten: Im Jahr 2017 stieg die Zahl der Übernachtungen im Pfaffenwinkel erneut um ein Prozent auf nunmehr 781 476. Genau 91,3 Prozent der Gäste im vergangenen Jahr kamen übrigens aus Deutschland (ausführlicher Bericht folgt). VON PHILLIP PLESCH