Trauer um Dr. Christoph Wittermann: „Er war Kinderarzt aus Leidenschaft“

Von: Sebastian Tauchnitz, Kathrin Hauser

Dr. Christoph Wittermann starb am 20. April. © EMANUEL GRONAU

Im Landkreis herrscht Trauer um Dr. Christoph Wittermann. Der bekannte Mediziner ist Ende April im Alter von 74 Jahren gestorben – „nach kurzer, schwerer Krankheit“, wie seine Familie in ihrer Traueranzeige schreibt.

Weilheim – Vor allem war Christoph Wittermann im Landkreis als Kinder- und Jugendarzt bekannt. 1983 hatte er die Praxis seines Vaters übernommen, der 1947 die erste Kinderarztpraxis in Weilheim eröffnet hatte. Im Jahr 2006 hat sich Christoph Wittermann mit anderen Weilheimer Kinderärzten zusammengetan, um im Nußrainerhaus an der Murnauer Straße die Gemeinschaftspraxis der Weilheimer Kinder- und Jugendärzte zu gründen.

„Er war Kinderarzt aus Leidenschaft und setzte sich sowohl beruflich als auch privat für die Gesundheit und Förderung aller Kinder ein“, schreibt der Verein Kinderhilfe im Landkreis Weilheim-Schongau, dessen Vorsitzender er viele Jahre lang war.

Als Leiter des Impfzentrums den Ruhestand unterbrochen

Das Thema Impfen lag Christoph Wittermann in all den Jahren als Kinder- und Jugendarzt besonders am Herzen: Er war Mitglied der Impfkommission und intensiv an Feldstudien über Impfungen beteiligt. In seiner Praxis achtete er darauf, dass seine kleinen Patienten auch entsprechend der Empfehlungen geimpft wurden.

Insofern war es logisch, dass Christoph Wittermann rund sieben Jahre, nachdem er als Kinderarzt in Ruhestand gegangen war, als ärztlicher Leiter des Peißenberger Corona-Impfzentrums in die Berufstätigkeit zurückkehrte.

Die Corona-Pandemie hatte Ende 2020 das Land fest im Griff. Lockdown reiht sich an Lockdown, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen brachten das öffentliche Leben zum Erliegen. Einzige Hoffnung auf einen Weg aus der Krise war der Corona-Impfstoff. Möglichst viele Menschen sollten in möglichst kurzer Zeit geimpft werden.

Unermüdlich im Kampf gegen die Pandemie

Binnen weniger Wochen wurde ein Impfzentrum in Peißenberg aus dem Boden gestampft. Doch wer sollte es leiten, dafür sorgen, dass genügend Ärzte da sind? Schnell war klar: Dr. Christoph Wittermann kehrt aus dem Ruhestand zurück und übernimmt diese Aufgabe. Später sagte er, er sei davon ausgegangen, dass es um ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate geht. Es wurden zwei Jahre. Zwei Jahre, in denen Wittermann nahezu täglich im Impfzentrum arbeitete. In denen er seine Kollegen im Ruhestand überredete, nicht länger die Rosen im Garten zu schneiden, sondern Leben zu retten, indem sie im Impfzentrum arbeiten.

Wittermann blühte auf, unermüdlich erklärte er, warum es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Akribisch führte er seine eigenen Statistiken, ganz klassisch auf Papier. Wie er es damals schon in seinen Impfstudien gemacht hatte. Doch Wittermann beschränkte sich nicht nur auf seine Rolle als Arzt. Als die Kritik am Impfzentrum und seinem Verwaltungsleiter Christian Achmüller überlaut wurde, stellte er sich öffentlich schützend vor seinen Kollegen. Hart in der Sache, freundlich im Ton, wie es immer seine Sache war.

Kultur war ihm eine Herzensangelegenheit

Trotz aller Anstrengungen, all des Stresses und all des Ärgers konnte Wittermann nicht ganz verbergen, dass er auch traurig war, als das Impfzentrum geschlossen wurde. Die Aufgabe, sie würde ihm fehlen, das merkte man. Und doch freute sich der Familienmensch, der er war, noch vor wenigen Monaten unbändig, wieder mehr Zeit zu haben für seine zwei Kinder, seine vier Enkel – und für die Kultur, die ihm eine Herzensangelegenheit war.

Christoph Wittermann liebte die Literatur, die Musik – er spielte selber Violine – und die Kunst, war regelmäßiger Besucher von Konzerten – im Pollinger Bibliotheksaal war er Stammhörer –, Ausstellungen und anderen kulturellen Veranstaltungen in der Region – und weit darüber hinaus: „Ein Mal ist er extra für eine Monet-Ausstellung nach London geflogen“, erzählt sein langjähriger Freund Hans Heck, der unter anderem durch den Rotary-Club eng mit dem Verstorbenen verbunden war. Wittermann hat sich seit dem Jahr 1985 bei den Rotariern engagiert und war zwei Mal deren Präsident.

Bei Trauerfeier sind „Farben herzlich willkommen“

Zu östlichen Religionen, Philosophien und Weisheiten hatte Christoph Wittermann einen besonderen Bezug – auch weil seine geliebte Frau aus Japan stammte. Hiroko Wittermann ist vor etwas mehr als zehn Jahren gestorben. Nun ist ihr Mann ihr gefolgt. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die viel über einen Menschen sagen. Seine Kinder teilen in der Traueranzeige in der Heimatzeitung mit, dass „auf Wunsch von unserem lieben Papa“ bei der Trauerfeier auf Trauerkleidung verzichtet werden soll: „Farben sind herzlich willkommen.“ Und statt Blumen soll lieber etwas Geld an die Freunde des Pollinger Bibliotheksaals oder die Kinderhilfe gespendet werden.

Die Trauerfeier für Dr. Christoph Wittermann mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 25. Mai, um 14 Uhr in der Klosterkirche Polling statt.