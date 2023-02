Trauer um einen weltweit anerkannten Mediziner - und engagierten Menschen

Von: Magnus Reitinger

Der Rotary-Buchmarkt war eines der Herzensprojekte von Gerald Hauer, der nun im Alter von 79 Jahre gestorben ist. © Gronau

Er war ein international beachteter Mediziner und hat sich stark sozial engagiert. Nun ist Professor Gerald Hauer, der langjährige Chefarzt des Weilheimer Krankenhauses, gestorben.

Weilheim – „Selbst etwas zu schaffen von bleibendem Wert“, das war der Lebenstraum von Gerald Hauer. Und den hat er auf verschiedenen Gebieten verwirklicht – als international beachteter Mediziner, mit seinem großen sozialen Engagement und als unermüdlicher Förderer der Musik. Nach langer Krankheit ist der frühere ärztliche Direktor des Weilheimer Krankenhauses nun gestorben, wenige Tage nach seinem 79. Geburtstag.

Sein Operationsverfahren fand weltweit Anwendung

Geboren 1944 im tschechischen Pilsen, wuchs Hauer im Bayerischen Wald auf und studierte Medizin in München. Nach Jahren als leitender Oberarzt am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München und dann als Leiter der Gefäßchirurgischen Abteilung an der Uni-Klinik zu Köln-Mehrheim wurde er 1989 Chefarzt der Chirurgie am Krankenhaus Weilheim – ausgewählt unter 41 Bewerbern. Ab 1998 war er zudem ärztlicher Direktor der Klinik, doch seine Verdienste gingen weit über Weilheim hinaus. Das von ihm entwickelte Verfahren zur endoskopischen Operation in der Venenchirurgie – auch „Hauers Procedure“ genannt – fand weltweit Anerkennung und Anwendung. 1999 wurde Hauer zum außerplanmäßigen Professor an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität ernannt. Dort hielt er Symposien mit Medizinern aus aller Welt.

„Ungezählte Patienten dankbar für den sanften Eingriff“

Ungezählte Patienten, die mit seiner Operationsmethode behandelt werden konnten, seien „dankbar für den sanften Eingriff und die verkürzten Krankenhausaufenthalte“, würdigte die damalige Klinik-Geschäftsführerin, als Prof. Dr. Hauer 2009 bei einem Festabend in der Stadthalle in den Ruhestand verabschiedet wurde. Und der damalige Landrat Friedrich Zeller fügte an: Der Mediziner, der nicht nur als Gefäß-, sondern auch als Unfall- und Viszeralchirurg (Bauchraum und innere Organe) wirkte, habe dafür gesorgt, dass das Krankenhaus Weilheim einen guten Ruf genieße.

Er brachte Musik ins Weilheimer Krankenhaus

Seinen eigenen Rückblick bei der Verabschiedung beendete Gerald Hauer mit einer Mozart-Sonate am Klavier. Dafür gab es von den Gästen stehende Ovationen – und es unterstrich die Bedeutung der Musik in seinem Leben. Vier Jahrzehnte lang war der Chirurg Chormitglied der Sollner Kantorei in München, sang regelmäßig in großen Konzerten mit Profi-Orchestern. Weil er wusste, wie heilsam Musik sein kann, hatte er 2004 in Weilheim die Reihe „Matinee im Krankenhaus“ gegründet: öffentliche Konzerte im Foyer, die per Hauskanal auch in die Krankenzimmer übertragen wurden.

Weilheimer Buchmarkt war eines seiner Herzensprojekte

Gemeinsam mit Ehefrau Ursula – die beiden waren stets ein vielseitiges „Kreativ-Team“ – initiierte Hauer im Ruhestand dann den Verein „Podium musicale“, der hochklassige Konzerte junger Musiker im Bibliotheksaal Polling organisiert. Zudem engagierte sich der Weilheimer im hiesigen Rotary-Club. Er brachte das groß angelegte Projekt „Menschenkinder“ auf den Weg, mit dem mehrere Clubs eine Werkstätte für Jugendliche mit Behinderung im türkischen Bodrum ermöglichten. Und über Jahre schleppte und sortierte er fast täglich Waren für den Weilheimer Buchmarkt der Rotarier, der viel Geld für soziale Projekte generierte.

Auch damit hat Gerald Hauer sein Ziel verwirklicht, Spuren in dieser Welt zu hinterlassen. Sein Tod erfüllt nun viele mit großer Trauer. Der Weilheimer hinterlässt neben seiner Ehefrau Ursula die 46-jährige Tochter Kathrin, die als freiberufliche Bühnen- und Kostümbildnerin in Berlin lebt.