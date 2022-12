Trauer um ehemaligen Vize-Landrat Rainer Schweiger

Nachruf

Rainer Schweiger, langjähriger Vize-Landrat, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Weggefährten erinnern sich an einen angenehmen, besonnenen und engagierten Politiker.

Landkreis – Kaum jemand dürfte mal ein böses Wort über Rainer Schweiger verloren haben: Menschlich, freundlich, immer gut gelaunt, so kannten ihn seine privaten und politischen Begleiter. Jetzt ist der Weilheimer im Alter von 81 Jahren gestorben.

Seine politische Karriere begann Schweiger 1976, als er in den Weilheimer Stadtrat nachrückte – und danach immer wieder gewählt wurde. Erst 2011, nach 35 Jahren, trat der beliebte CSU-Stimmenkönig im Alter von 70 Jahren vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen zurück. Für die zweitlängste Amtszeit in der Geschichte des Weilheimer Stadtrats erhielt Schweiger unter anderem die selten verliehene Goldmünze der Stadt. „Seine ruhige und besonnene Art brachte oftmals wieder Ruhe und Sachlichkeit in manch hitzige Debatte und beruhigte die Gemüter über alle Fraktionsgrenzen hinweg“, hatte Bürgermeister Markus Loth zu Schweigers Abschied gesagt. Die Geselligkeit war für Schweiger ein wichtiger Punkt: „Man muss bei der politischen Arbeit auch mal gemeinsam auf ein Bier gehen. Denn Gespräche am Biertisch sind genauso wichtig“, sagte er im Interview mit der Heimatzeitung.

Als Neuling gleich zum Vize-Landrat gewählt

Auch dem Landkreis drückte Schweiger seinen Stempel auf. 1996 wurde er erstmals in den Kreistag gewählt – und setzte sich in einer Kampfabstimmung um den Vize-Landratsposten prompt gegen SPD-Bewerberin Inge Hecht durch. Zwölf Jahre lang war er Stellvertreter von Luipold Braun und füllte den Posten ohne Ambitionen auf höhere Ämter zuverlässig aus. 2014 hörte Schweiger auch als Kreisrat auf.

Danach hatte der gelernte Schmiedemeister, der lange das gleichnamige Fahrradgeschäft anfangs auch mit Motorrädern und später mit Rasenmähern geführt hat, mehr Zeit für die Familie. 37 Jahre war er in zweiter Ehe mit seiner Karin verheiratet, er hatte drei Kinder, sie zwei mit eingebracht. „Wir haben eine wunderschöne Ehe geführt, er war wirklich überall beliebt“, sagt sie. Den begeisterten Sportler, der gerne Fußball gespielt hat, beim Radeln und Skifahren war, konnte man in Weilheim oft beim Spazierengehen mit seinem Dackel treffen.

Landrätin: „Nicht nur ein Parteifreund, sondern ein richtiger Freund“

Doch nach einem Schlaganfall vor rund einem Jahr kam Schweiger nicht mehr auf die Beine. Zuletzt wurde er im Bürgerheim gepflegt, wo er jetzt auch gestorben ist. „Er hatte eine so freundliche, gewinnende Art. Für mich war er nicht nur ein Parteifreund, sondern ein richtiger Freund“, trauert Andrea Jochner-Weiß, die ihm 2008 als Landrats-Vize im Amt nachgefolgt war.

Die Trauerfeier

für Rainer Schweiger findet am Freitag, 16. Dezember, um 13 Uhr in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Weilheim statt. Die Beerdigung erfolgt anschließend im engen Familienkreis