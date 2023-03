Trauer um Weilheimer Geigenbaumeisterin

Von: Magnus Reitinger

Geigenbaumeisterin Andrea Laber im Sommer 2016 in ihrer Weilheimer Werkstatt. Im Februar ist die gebürtige Münchnerin im Alter von 67 Jahren gestorben. © Gronau

Über 30 Jahre war Andrea Laber, die in Wessobrunn wohnte, als Geigenbauerin in Weilheim bekannt. Im Alter von 67 Jahren ist sie nun gestorben.

Weilheim – Das Kammerorchester Weilheim trauert um die Geigenbaumeisterin Andrea Laber, die im Februar verstorben ist – „plötzlich und unerwartet“, wie es in einem Nachruf des Ensembles heißt, im Alter von 67 Jahren. Über 30 Jahre war Laber, die in Wessobrunn wohnte, als Geigenbauerin in Weilheim bekannt. Ende 2021 hatte sie ihre Werkstatt in einem Altbau an der Herzog-Christoph-Straße offiziell geschlossen, blieb aber weiter Ansprechpartnerin für die Orchestermitglieder.

Als Gesellin wollte sie ans Meer - und blieb acht Jahre in Dänemark

Geboren 1955 in München und aufgewachsen in Krailling, machte Andrea Laber nach dem Abitur ihre Ausbildung an der Geigenbauschule in Mittenwald. Als frisch gebackene Gesellin wollte sie ans Meer – und arbeitete acht Jahre lang beim renommierten Streichinstrumente-Hersteller „Emil Hjorth & Sønner“ in Dänemark. Skandinavien lockte sie erneut, nachdem sie 1988 in Stuttgart ihren Meister gemacht hatte: Laber unterrichtete zwei Jahre lang an einer kleinen Geigenbauschule in Schweden, ehe sie sich 1991 mit ihrer eigenen Werkstatt in Weilheim selbstständig machte.

Für die Weilheimer Musikszene ein großer Gewinn

„Dass ihre Wahl auf Weilheim fiel, war sicher nicht nur der Nähe zu München, ihrem Geburtsort, geschuldet, und für die Weilheimer Musikszene ein großer Gewinn“, schreibt das Kammerorchester, dem sich Laber noch 1991 als Geigerin anschloss. Sie genoss das Musizieren mit Gleichgesinnten und war dort über viele Jahre hinweg für die Organisation und Verteilung der Noten verantwortlich. „Ihre Musikalität und ihr feines Gehör waren eine Bereicherung für Proben und Konzerte“, heißt es im Nachruf des Orchesters; auch „ihren Humor und ihre ausgleichende Art bei musikalischen Diskussionen und mitunter leidenschaftlichen Debatten“ habe man sehr geschätzt. Besonders am Herzen lag Laber – die selbst keine Kinder hatte – die Förderung junger Menschen, etwa bei Praktika in ihrer Werkstatt.

„Sie war ein wunderbarer Mensch und wird uns fehlen“, schreiben die Orchesterkollegen: „Auch wenn Andreas Platz nun nicht mehr von ihr besetzt ist, bleibt sie durch die Musik immer in unserer Mitte.“