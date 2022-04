Neue Arbeit, fremdes Land: Wie Ukrainer in Bayern eine neue Heimat finden

Von: Sebastian Tauchnitz

Kollegen stehen zusammen: Die drei geflüchteten Pflegekräfte aus der Ukraine haben in den vergangenen Tagen bereits eines gelernt – bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH lässt man keine Kollegen im Regen stehen, wenn Not am Mann ist. © Sebastian Tauchnitz

Auf der Flucht vor Krieg und Zerstörung kommen viele Ukrainer nach Deutschland. In Weilheim unterstützt sie die Krankenhaus GmbH. Sie bekommen ein Dach über dem Kopf, Arbeit und viel Herzlichkeit.

Weilheim-Schongau – Der zweite Tag in der neuen Schule. In einem neuen Land, mit einer neuen Sprache, neuen Lehrplänen, neuen Mitschülern, einem neuen Zuhause. Weil im Ukraine-Krieg zu Hause Putins Bomben fallen. Keine Frage, die kleine Tochter von Anna Harnyk hat viel zu verkraften.

Doch wo es besonders dunkel ist, da strahlt ein kleines Licht umso heller. Die neue Banknachbarin, die sie am Vortag hier in der Mittelschule in Weilheim kennengelernt hat, schiebt ihr einen selbstgemalten Zettel herüber. „Herzlich Willkommen“, steht da auf Ukrainisch. Und: „Willst Du meine Freundin sein?“

Ukraine-Flüchtlinge: Ohne deutsche Sprachkenntnisse keine Anerkennung der Berufsausbildung

Während ihre Tochter neue Freunde findet, im Eilzugtempo die ersten Worte in der neuen Sprache lernt, sitzt Anna Harnyk in einem Besprechungsraum des Weilheimer Krankenhauses. Hier arbeitet sie seit einigen Tagen vorerst als Praktikantin. Wahrscheinlich ab heute dann als „Krankenschwester in Anerkennung“. Es wird dauern, bis der Amtsweg zu Ende gegangen ist. Die Anerkennung gibt es erst, wenn die Krankenschwester das entsprechende Sprachniveau nachweisen kann. Daheim in der Ukraine, da war sie eine Fachkraft, arbeitete in einer chirurgischen Privatklinik beim CT, MRT und in der Röntgenabteilung.

Aber das ist jetzt egal. Deutsch kann man lernen. Sie sind hier, Anna, ihre kleine Tochter und ihre Mutter. Ihre große Tochter studiert in der Slowakei. Sie wollten nicht weg, sagt Anna, und man sieht, dass es ihr schwer fällt, darüber zu sprechen. Aber ihr Mann, er ließ nicht mit sich reden, berichtet die 44-Jährige. Er hat sie fortgeschickt. Nach Deutschland, in Sicherheit.

Widerspruch zwecklos: Ihr Mann habe sie, die Tochter und ihre Mutter weggeschickt, berichtet Anna Harnyk. © Sebastian Tauchnitz

Ihre Freundin, die auch Anna heißt, arbeitet schon seit einigen Jahren im Weilheimer Krankenhaus. Sie habe gesagt: Komm her, das sind gute Leute, die helfen Dir. Sie hat nicht zuviel versprochen. Bei der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH kümmern sie sich schon immer besonders um ihre Mitarbeiter, haben die nötigen Strukturen, Erfahrungen, wie sich Probleme lösen lassen.

Udo Heymings verwaltet im Unternehmen die Wohnungen, die die Krankenhaus GmbH für ihre Mitarbeiter angemietet hat – allein in Weilheim 47 Stück. Thilo Rudloff, pflegerischer Leiter auf der „Inneren“, koordiniert ihre Belegung. Ihnen blieben nur wenige Tage. Sie haben sie genutzt. Anna Harnyk und ihre Familie haben eine möblierte Wohnung, einen Kühlschrank voller Essen, die Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.

Ukraine-Flüchtlinge: Krankenhaus in Weilheim bietet vielen eine Chance

Und nicht nur sie. Fast zeitgleich kam auch Inna Trachenko mit ihrer Familie in Weilheim an. Die beiden Großen, Nadja und Jaroslava, sind ebenfalls schon in der Schule, der kleine Wildfang Alexander, den alle nur bei seinem Kosenamen „Sascha“ nennen, fegt durch den Besprechungsraum. Weil sie drei Kinder haben, durfte auch ihr Mann Juri mit ausreisen. Sie kommen aus Charkiw, direkt an der russischen Grenze. Einer Stadt so groß wie München, vor wenigen Wochen noch Wissenschafts- und Hochschulzentrum der Ukraine. Heute sind von den meisten Gebäuden nach dem russischen Dauerbombardement nur noch Ruinen übrig.

Wir alle wollen sehr großen Dank sagen für den warmherzigen Empfang hier in Weilheim, für die Hilfe und Unterstützung, die uns in den vergangenen Tagen zuteil wurde. Das hilft uns sehr.

Ukraine-Flüchtlinge: Man muss ganz von vorne anfangen

Über die Flucht kann Inna nicht sprechen, Juri berichtet, wie sie beschossen wurden, in ständiger Angst lebten, bis sie die Grenze erreicht hatten. Man merkt, er will stark sein für seine Familie, nach vorn blicken. Daheim in der Ukraine, da war er Ingenieur für Elektrotechnik, seine Inna arbeitete auf der Intensivstation. Hier müssen sie wieder von vorn anfangen. Sie hat einen Job bei der Krankenhaus GmbH, er ist auf der Suche. Aber die Angst, die ist weg. Meistens. Nur wenn der Krankenwagen vorbeifährt, wenn Flugzeuge über die Stadt fliegen, dann ist auf einmal alles wieder da.

Dieser gottverdammte Krieg, von dem sie am Anfang dachten, er wäre schnell vorbei. Es wird Zeit brauchen, das Geschehene zu verarbeiten. Aber die Familie, sie ist wenigstens zusammen.

Das ganze Leben in zwei Koffern. Mehr konnten Juri und Inna Trachenko mit ihrer Familie nicht auf ihrer Flucht aus Charkiw nach Deutschland mitnehmen. © Sebastian Tauchnitz

Ukraine-Flüchtlinge: Die neuen Kollegen tun ihr Möglichstes

Kateryna Balandiuch ist allein in Weilheim. Ihre Familie ist noch in Lwiw. „Jede Nacht gibt es dort Bombenalarm, ich mache mir schreckliche Sorgen“, sagt die 23-Jährige. Auch sie hatte eine Freundin, die bereits im Weilheimer Krankenhaus arbeitete und die ihr den Weg ebnete. Für Kateryna wurde ein kleines Appartement in der Weilheimer Innenstadt organisiert, sie kann auf die volle Unterstützung ihrer neuen Kollegen setzen. Aber die Sorgen, die kann ihr keiner nehmen.

Ihre Familie ist noch im Kriegsgebiet. Kateryna Balandiuch macht sich große Sorgen. Tag für Tag. © Sebastian Tauchnitz

Dennoch lassen die Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH, allen voran die Pflegedirektorin Anne Ertel und ihre Stellvertreterin Sandra Buchner, nichts unversucht, um ihren neuen Kollegen den Start so reibungslos wie möglich zu machen. Sonntagabend gab es für die Kinder schon einen ersten Deutschkurs am Wohnzimmertisch der Ertels, eine Deutschlehrerin vom Gymnasium hat zugesagt, die neuen Krankenpflegerinnen mehrmals pro Woche zu unterrichten.

„Wir haben auch schon eine Menge Erfahrungen mit einem internationalen Kollegium gesammelt“, sagt Stationsleiter Thilo Rudloff. Alle neuen Kolleginnen aus der Ukraine werden gemeinsam auf einer Station arbeiten – ein ganz kleines bisschen Heimat in der Fremde. Zudem wird der Dienstplan so gestrickt, dass im Zweifelsfall immer jemand da ist, der übersetzen kann.

Ukraine-Flüchtlinge: Auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf

Das sind dann Pflegekräfte wie Lydia Anselm aus Peißenberg, die an diesem Vormittag gemeinsam mit einer Kollegin die Übersetzung übernimmt. Doch das reicht der jungen Frau, die seit zwei Jahren in Weilheim arbeitet, nicht aus. Sie will mehr helfen.

Noch in dieser Woche, berichtet sie, sollen ihre Cousine und deren Freundin aus Krementschuk im Süden der Ukraine in den Landkreis kommen. Mit insgesamt vier Kindern im Alter zwischen fünf und 18 Jahren. „Ich suche dringend eine Unterkunft für die sechs Leute“, sagt Lydia Anselm. Man könne nicht länger warten: „Nacht für Nacht im Bunker mit den Kindern – das kann so nicht weitergehen.“

Nacht für Nacht im Bunker mit den Kindern - das kann so nicht weitergehen.

Die Kollegen im Krankenhaus freuen sich derweil ganz offensichtlich über die Verstärkung, die bereits da ist. Vor allem aber darüber, dass sie ein ganz klein wenig dazu beitragen können, die Not in der Ukraine zu lindern und die Geflüchteten hier willkommen zu heißen. Gerade erst sammelten die Mitarbeiter der Intensivstation Geld. 500 Euro kamen zusammen, von denen sich die Neuankömmlinge jetzt das besorgen können, was sie dringend brauchen.

Ukraine-Flüchtlinge: Über die Hilfsbereitschaft weiß man auch in der Ukraine Bescheid

Doch was ist, wenn auch andere helfen wollen? „Sachspenden benötigen wir keine“, sagt Thilo Rudloff. Wer wirklich helfen möchte, könne einfach das nächste Mal beim Einkauf im Supermarkt einen Gutschein für den jeweiligen Laden mit aufs Band legen und anschließend am Empfang des Krankenhauses abgeben.

Wie hilfsbereit die Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH sind, hat sich übrigens schon in der Ukraine herumgesprochen. „Meine Handynummer wird dort offenbar schon unter Pflegekräften ausgetauscht“, sagt Sandra Buchner. Gut möglich, dass demnächst weitere Geflüchtete aus der Ukraine dank der Krankenhaus GmbH eine neue, sichere Heimat für sich und ihre Familien finden. (set)

