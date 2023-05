Traumhafte Show, fast ausverkauftes Haus: „Vaganti“ und junge Künstler begeistern in Weilheim

Zauberhafte Handlungsstränge, kaleidoskopartig überlagert: Während sich hinten noch eine „Wartende“ (Helena Kerali Fischer) fragt, ob sie hier richtig sei, schiebt sich schon die nächste Szene davor – und der „Prinz“ (Lola Linnéa Padotzke, r.) findet seine Erfüllung in der schwierigen Beziehung zur exaltierten Rose (Florian Volkmann, l.). © Ruder

In eine Traumwelt entführten regionale Bühnen-Kooperativen am Freitagabend im Stadttheater. Die Show „Bühne beFlügelt“ sorgte für ein quasi ausverkauftes Haus. Das Publikum staunte über Sketche, Musik, Theaterdialoge – und als Schmankerl über die Artistik von „Vaganti“.

Weilheim – In der „Artistic Soirée“ überraschten gleich fünf Handlungsstränge, die sich kaleidoskopartig abwechselten, ineinander verschränkten und später weitergeführt wurden. Mit einem wortlosen Sketch sorgte das Trio der „Stage Crew“ für Amüsement: „Lehrling“ Jakob Brendel sorgt durch Brotbox-Klappern und Leiter-Scheppern für den Nervenzusammenbruch bei „Klavierstimmer“ Jona Volkmann – und für wiederholtes Anschlagen der Stimmgabel auf dem Schädel von „Klavierträger“ Enzo Mandara: Mitleidendes Stöhnen im Publikum.

Drei Frauen reden beim Warten aneinander vorbei

Mit einem zweiten Theaterspiel waren die „Wartenden“ am Start. Mit ganz eigenen und intensiven Texten gaben Emily Heymann, Pauline Wiewiorra und Helena Fischer drei gegensätzliche Typinnen: Die sinnentleerte Jugendliche, die feminine Liebesleidende und die nervöse Karrierefrau. Alle drei redeten beim Warten – dessen Ziel unklar blieb – aneinander vorbei und reichten sich doch unterschwellig die Stichworte weiter: eine ebenso faszinierende wie rätselhafte Adaption von „Warten auf Godot“ durch die Initiative „smART – faireinte Bühne“.

Traumbilder aus „Der Kleine Prinz“

Unverstellt erkennbar waren die Traumbilder aus „Der Kleine Prinz“. Mit wunderbar langsam gleitenden Gesten gelang der 12-jährigen Lola Padotzke (bereits Darstellerin in einem Kinofilm) ein märchenhafter Zauber als „Prinz“. Kurios dagegen Florian Volkmann als „Rose“: Mal hypochondrisch frierendes Pflänzlein, mal exaltierter Musiker am Klavier mit echter Elton John-Attitüde.

Die „Prinz-Handlung“ wurde zur Klammer der Spielelemente, besonders effektiv bei Padotzkes Traumtanz, während dazu bereits die Höhen-Artistin Isa Prinzing ihre Vertikaltücher schwenkte. Die bewegte Hintergrunddeko ging fließend in eine Hauptnummer über, innerhalb derer poetisch schöne Wicklungen, Drehungen und artistische Figuren in der Luft bezauberten. Ebenso faszinierend schloss die „Prinz-Handlung“ mit einem eleganten Modern Dance von Sonja Golubkowa, die durch ihren technisch geriffelten Bodysuit den Autor Saint-Exupéry als Piloten andeutete. Auch die perfekt abgestimmten Kostüme (Heike Seidenberger und Heidi Kluthe) waren eine Schau und sorgten für den „Flow“ zwischen der Szenen.

„Vaganti“ in gefährlichen Höhen

Gewohnt dynamisch waren die „Vaganti“ (Leitung: Benjamin Stahl) – anfangs in Form von vier jungen Damen, die, mit Straßenkostümen neben den „Wartenden“ starteten. Dann überzeugten die Artistinnen in eigenen Szenen, später noch ergänzt durch die männlichen „Vagantis“: Menschentürme, Überschläge und Wirbeldrehungen in gefährlichen Höhen provozierten so manche „Ahs“ und „Ohs“ im Publikum. Witzig war dazu das Ballett der sternenhimmelglänzenden Glühbirnen, die – passend zu den Höhennummern – sekundengenau zur Bühnendecke gezogen wurden, um nach oben freien Luftraum zu schaffen. Auch Enzo Mandara betätigte sich artistisch und beeindruckte durch dynamische Boden-Flips im Rapper-Stil: Viel Beifall!

Auch bei den Musikeinlagen passte alles

Als fünftes Element traten die Musikeinlagen hervor: Ob sehnsuchtsvolle Akkordeontöne von Jona Volkmann, ob Klassik-Einsprengsel unter anderem mit Jörg Benkhard am Klavier und Cellist Elias Kagermeier, gefolgt von einer wilden Perkussions-Nummer der „Stagecrew“: Es passte alles, inklusive der sensiblen Soul-Lieder von Sarah Tamunjoh, die mit ihrem Gesang die – in doppeltem Wortsinne – Traumhaftigkeit des Gezeigten unterstrich.

Insgesamt ein Abend voller Zauber, dem ob der erhöhten Temperaturen eine Pause gut angestanden hätte. Aber man zieht den Hut vor den selbst organisierten Ensembles, die ihre Ideen und Texte eigenständig entwickelt hatten, geschickt zusammengeführt durch die künstlerische Leitung von Sylvia und Heidi Kluthe („HotSpot – Kunst-VollBühne“), die zugleich mit dem „smART“-Vorstand vernetzt sind. Man hätte glatt zweimal hingehen mögen, um all die becircende Kreativität bis ganz auf den Grund auszukosten. Aber, wie es sich für einen Traum gehört, gab’s den tatsächlich nur einmal.

Andreas Bretting