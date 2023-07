Traurige Bilanz: Elf Verkehrstote 2022

Von: Sebastian Tauchnitz

Auch 2022 ereigneten sich immer wieder schwere Unfälle auf den Straßen im Landkreis Weilheim-Schongau. Insgesamt 818 Menschen wurden dabei verletzt, elf konnten nicht mehr gerettet werden. © HEROLD/ARCHIV

Nicht nur die Kriminalitäts-, auch die Verkehrsunfallstatistik wies in der Corona-Zeit rekordverdächtig niedrige Zahlen auf. Das hat sich im vergangenen Jahr allerdings wieder geändert.

Landkreis – „Der Anstieg der Verkehrstoten im vergangenen Jahr auf elf liegt mir schon schwer im Magen“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß im Rahmen des Sicherheitsgesprächs im Landratsamt. Ein Jahr zuvor waren es nur vier Menschen gewesen, die bei Verkehrsunfällen ihr Leben lassen mussten.

Dreimal sei Alkohol am Steuer die Ursache tödlicher Unfälle gewesen, zudem seien fünf Motorradfahrer ums Leben gekommen, so Jochner-Weiß weiter. „Es ist halt eine schöne Gegend, die zum Motorradfahren einlädt“, so Polizeipräsident Manfred Hauser zu den Ursachen.

Nach der Pandemie wieder mehr Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs

Einen Zusammenhang damit, dass der bei Motorradfahrern sehr beliebte Kesselberg im Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen seit einiger Zeit nachmittags und abends für Biker gesperrt ist, könne er nicht erkennen. „Dazu ist es noch zu früh.“ Obwohl im Nachbarlandkreis seit der Kesselberg-Sperrung sehr intensiv Motorradfahrer kontrolliert würden, werde man die Kontrollen im Landkreis Weilheim-Schongau nicht vernachlässigen, versprach er.

Generell sehe man an den Unfallzahlen 2022, dass nach der Pandemie das öffentliche Leben wieder in normale Bahnen zurückgefunden habe. Insgesamt wurden im Landkreis Weilheim-Schongau im vergangenen Jahr 3490 Unfälle registriert, bei denen 818 Menschen verletzt und elf Menschen getötet wurden. Ziehe man als Vergleichszeitraum das letzte corona-freie Jahr 2019 heran, dann sehe man, dass damals mit 3864 rund 400 Unfälle mehr registriert wurden. Dabei wurden damals 685 Menschen verletzt und es waren ebenfalls elf Todesopfer zu beklagen.

Leicht Zunahme an Unfällen, bei denen Verursacher angetrunken waren

Auch an den Unfallursachen hat sich wenig geändert: „Die meisten Kollisionen ereignen sich nach wie vor nach Fehlern beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren sowie Ein- und Anfahren“, heißt es in der Verkehrsbilanz für den Landkreis Weilheim-Schongau. Die Zahl der Unfälle, bei denen die Verursacher betrunken waren, nahm leicht zu.

Starke Zuwächse gab es hingegen bei Unfällen wegen eines zu geringen Sicherheitsabstandes (plus 32,4 Prozent) sowie Vorfahrtsfehlern (plus 22,4 Prozent). Hingegen sank die Zahl der Unfälle, die aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verursacht wurden, leicht von 276 in 2021 auf 230 in 2022. Verkehrsstraftaten wie Bedrohung, Beleidigung, Nötigung oder verbotene Rennen wurden 2022 insgesamt 275 registriert.

