Trommeln, singen, beten, essen: Feier der eritreisch-orthodoxen Kirchengemeinde

Wer am Freitagabend in in Richtung Theatergasse ging, hörte das Trommeln und Singen schon von weitem. Im Pfarrheim Miteinander feierte die eritreisch-orthodoxe Kirchengemeinde.

Weilheim – „Die meisten dieser Menschen sind in den letzten vier Jahren vor dem Bürgerkrieg in Eritrea geflohen“, erzählte Norbert Moy, Vorsitzender des Gesamtpfarrgemeinderates der katholischen Pfarreiengemeinschaft Weilheim. „Es sind Mitglieder der eritreisch-orthodoxen Gemeinde, die sich jeden Sonntag bei uns in der Kirche St. Pölten zum Gottesdienst trifft.“ Einmal im Jahr feiern die eritreischen Christen ein großes Fest zum Andenken an den heiligen Mönch und Asketen Tekle Haymanot. Er lebte von 1215 bis circa 1313. Er war ein äthiopischer Mönch, der ein bedeutendes Kloster in seiner Heimatprovinz Shewa gründete. Und er wird nicht nur in Äthiopien, sondern weit darüber hinaus als Heiliger verehrt.

Mit einem christlichen Fest, wie wir es kennen, hatte dieser Abend auf den ersten Blick nicht viel gemein. Nach den einleitenden Trommelgesängen, die ein stilles Gebet abrupt beendete, zog die Gemeinde in das festlich geschmückte Pfarrheim ein. Die langen Tische waren mit verschiedenfarbigen Tischdecken versehen, bunte Luftballons stiegen an die Decke; die Seiten ringsum waren mit bordeauxroten Stoffbahnen verziert. Und links oben neben der Bühne prangte ein großes Medaillon, das die Muttergottes mit dem Jesuskind zeigte.

+ Auch die kleinen Besucher hatten ihren Spaß. © Gronau

Rund 250 Menschen wurden erwartet. Sie kamen aus dem gesamten Umland bis aus München und Garmisch. Fast ausnahmslos junge Leute, die Männer waren eindeutig in der Überzahl. „Die beschwerliche Flucht trauen sich in der Regel nur die Jüngeren zu“, erklärte Moy. „Und die Männer eher als die Frauen.“ Doch nach und nach kammen auch etliche Frauen, die meisten mit Babys oder Kleinkindern auf dem Arm, in den Saal. Das Ganze wirkte eher wie eine große Familienfeier. Da die meisten Frauen in prachtvolle weiß-goldene Gewänder gehüllt waren und alle ein weißes Tuch auf dem Kopf trugen, fühlte sich der Außenstehende an eine Hochzeit erinnert. Dazu passte, dass erst einmal Essen aufgetragen wurde: Fladenbrot, eine scharfe rote Soße aus Tomaten, Zwiebeln und Knoblauch, ein Linsenpüree, Kartoffeln, Reis und Salat.

Während die Eritreer sehr geschickt mit den Händen aßen, waren die wenigen deutschen Gäste, die darin ungeübt sind, dankbar für die vorsorglich bereitgelegten Plastikgabeln. Auf den Tischen standen Flaschen mit Softdrinks, Fruchtsaft und Wasser. Ist Alkohol verboten? „Nein, nicht direkt verboten“, sagte Maaza Haile, die schon seit 1979 in München lebt und hervorragend Deutsch spricht. „Aber wir meiden ihn doch meist. Und da heute Freitag ist, essen wir auch kein Fleisch. Morgen wird es dann aber auch Rind oder Lamm geben.“ Morgen? Tatsächlich dauert dieses Fest zwei Tage.

+ Aus dem reichhaltigen Buffet konnten sich die Gäste je nach Geschmack bedienen. © Gronau

Als die meisten Teller geleert waren, öffnete sich der Vorhang. Zwei schwarz- und viele weiß gekleidete Männer stimmten einen Gesang an, bei dem sich alle im Saal erhoben. Der Wechselgesang zwischen Vorsängern und Gemeinde floss lange litaneiähnlich dahin, bis er plötzlich Fahrt aufnahm, lauter und rhythmischer wurde, begleitet von Klatschen. Ein geheimnisvolles Ritual für den Nichteingeweihten. „Das war ein Dankgebet für das Essen“, klärte Haile auf. Erst jetzt durften die Teller abgeräumt werden.

Als nächstes betrat ein Chor die Bühne. Die Männer trugen lila Westen, die Frauen lila Gürtel über dem weißen Gewand. Immer neue Besucher strömten in den Saal. Allmählich wurden die Stühle knapp. Das folgende Theaterstück zeigte laut Haile, wie sich der Mensch auf die unbestimmte Ankunft Gottes vorbereitet.

Die Gemeinde zog um Mitternacht in die Pfarrkirche St. Pölten um, wo es eine Liturgie bis zum Samstagvormittag gab. Ein Essen im Pfarrheim beschloss das Fest.

Von Sabine Näher