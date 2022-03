„Trotz allem“: Weilheimer Stadttheater macht weiter

Von: Magnus Reitinger

„Allein in der Bar“ trifft man die Sängerin und Schauspielerin Marina Granchette in ihrem gleichnamigen Chansonprogramm am 1./2. April. © Alex Staudinger Photography

Im Weilheimer Stadttheater wird wieder gespielt – „mit Augenmaß und Vorsicht“, wie Leiter Andreas Arneth betont. Bis zu den Osterferien ist schon mal jedes Wochenende für hochkarätiges Programm gesorgt. Theaterfans kommen dabei ebenso auf ihre Kosten wie Musikfreunde.

Weilheim – „Weitermachen!“, das ist laut Arneth das Gebot der Stunde für Kulturschaffende. Zwar sind Veranstalter „angesichts der Krisen zurückhaltend“, wie Weilheims Theaterleiter weiß. Doch keine Kultur ist auch keine Lösung, zumal die Einschränkungen in den vergangenen beiden Pandemiejahren heftig und existenzbedrohend genug waren.

Also: „Weitermachen!“ – so hat es Arneth auch über den Spielplan der kommenden Wochen geschrieben, den er mit viel Improvisationsgabe zusammengestellt hat. Allein in den vier Wochen bis zu den Osterferien sind im Stadttheater noch zwei herausragende Schauspiele (in jeweils mehreren Vorstellungen) sowie zwei musikalische Produktionen zu erleben. Dabei lässt der Hausherr bezüglich der Bedingungen im Zuschauerraum „Augenmaß und Vorsicht“ walten. „Wir bleiben vorerst bei 1,5 Meter Abstand zwischen den Gästen, die nicht einem Haushalt angehören“, erklärt Arneth. „Das heißt: Es bleiben zwei Plätze neben Ihnen, sowie eine Reihe vor und hinter Ihnen frei.“ Für den Einlass gilt die 2-G-Regel, es ist also kein Testnachweis nötig. Auch am Sitzplatz besteht jedoch Maskenpflicht.

Die Tragikomödie „Indien“ spielten Uwe Kosubek und Heiko Dietz (r.) bereits 2019 in der Reihe „Stadttheater im Off“. Ein Wiedersehen gibt es jetzt am 19. und 20. März. © Gronau

Das Programm des Stadttheaters für die kommenden Wochen im Überblick:

- „Das Ende vom Anfang“, Meisterkomödie des irischen Dramatikers Sean O’Casey, übersetzt von Johanna und Martin Walser, inszeniert von Yvonne Brosch: Freitag und Samstag, 11./12. März, um 20 Uhr sowie Sonntag, 13. März, um 18 Uhr. Uwe Kosubek und Ruben Hagspiel zeigen in diesem Stück, wie Männer Haushalt machen; kritisch beurteilt von Nathalie Seitz, die als Ehefrau in der kleinen irischen Landwirtschaft ihren Mann steht... „Diese Komödie muss jeder einmal gesehen haben“, sagt Arneth, der wieder selbst für das Bühnenbild dieser Weilheimer Eigenproduktion sorgt: „Sie ist eine Herausforderung für jeden Komödianten – textlich und körperlich“.

- „Indien“, die bekannte Tragikomödie der österreichischen Kabarettisten Josef Hader und Alfred Dorfer: eine „Tour de Force“ von zwei traurigen Männern, die als Betten- und Schnitzeltester in der Provinz unterwegs sind, und vom Ende der Träume – mit Heiko Dietz und Uwe Kosubek (Regie: Johanna Hasse). Zu sehen am Samstag, 19. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 20. März, 18 Uhr.

Überfordert mit dem Haushalt zeigen sich Uwe Kosubek (l.) und Ruben Hagspiel in der Komödie „Das Ende vom Anfang“, zu sehen am 11., 12. und 13. März. © Arneth

- Operettengala von „Voilà! Opera!“ am Sonntag, 27. März, um 18 Uhr: Leichte und beschwingte Stücke von Johann Strauß, Franz Lehàr und Carl Zeller, unter anderem aus „Die Fledermaus“, „Wiener Blut“, „Das Land des Lächelns“ und „Der Vogelhändler“, mit Maria Czeiler (Sopran), Anton Klotzner (Tenor) und Stellario Fagone (Moderation und Flügel).

Sopranistin Maria Czeiler singt in der Operettengala am 27. März. © privat

- „Allein in der Bar“, Chanson-Klassiker der 1920er Jahre und Highlights der Neuzeit mit Sängerin Marina Granchette (Star der Luisenburg-Festspiele Wunsiedel in der Musical-Produktion „Zucker“) und Pianist Matthias Baumhof: am Freitag und Samstag, 1./2. April, jeweils um 20 Uhr.

- Nach den Osterferien folgt am Freitag, 29. April, 20 Uhr, ein Konzertabend mit dem Salonorchester Concerto Weilheim: Julia Linden (Violine), Franziska Dahme-Kohler (Flöte), Cornelia Göbel (Klarinette), Anna Rehker (Cello), Leonhard Kohler (Fagott) und Ingrid Sonn-Knee (Klavier) spielen Werke von Brahms, Grieg, Dvoràk, Piazzolla und anderen Komponisten. Veranstaltet wird dieser Abend vom Verein der Freunde des Weilheimer Theater.

Das Salonorchester Concerto Weilheim ist am 29. April im Stadttheater zu erleben – mit Musik zwischen Brahms und Piazzolla. © privat

Info Reservierungen für „Das Ende vom Anfang“, „Indien“ sowie „Allein in der Bar“ sind möglich per E-Mail an info@stadttheater-weilheim.de sowie unter Telefon 0152-565 70 359. Aber auch spontan an der Abendkasse gibt es gute Chancen. Ins Theater müssen Besucher ihren Impf- oder Genesenen-Nachweis plus Personalausweis sowie das Eintrittsgeld in bar mitbringen. Für die Operettengala am 27. März gibt es Karten per E-Mail an info@voila-opera.de. Kartenwünsche für das Salonorchester Weilheim am 29. April per E-Mail TheaVerWM@t-online.de oder Telefon 0881/41364. Nähere Informationen zu den Veranstaltungen im Internet: www.stadttheater-weilheim.de.