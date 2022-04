Trotz Planungsstopps: Die Hoffnung auf eine 2+1-Turnhalle in Weilheim bleibt

Von: Katrin Kleinschmidt

Blick in den Keller des Hallenbads: Während der Schließung 2020 wurden Betonteile saniert und die Becken abgestützt. © Emanuel Gronau

Das Ringen um eine Turnhalle für das Weilheimer Gymnasium geht weiter. Der Kreisausschuss ließ die Planungen für eine 2+1-Halle stoppen. Doch in der Stadt bleibt die Hoffnung.

Weilheim – Angelika Flock hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben: Für sie ist der Neubau einer 2+1-Turnhalle in Weilheim noch nicht vom Tisch. „Wir stehen nach wie vor zu dieser Lösung“, sagt die zweite Bürgermeisterin Weilheims. Zwar hat der Kreisausschuss entschieden, die Planungen aufgrund der Kostensteigerung zu stoppen. „Aber das Thema muss noch in den Kreistag“, sagt Flock. Dort erst falle die endgültige Entscheidung.

Bleibt es dabei, stehen aktuell zwei Alternativen zur 2+1-Lösung im Raum: Der Abriss des Hallenbads und ein Neubau an dessen Stelle – oder die Sanierung der bestehenden Turnhallen, die aber deutlich zu klein sind. Keine dieser Möglichkeiten erfährt aus der Kreisstadt die größte Zustimmung.

„Aus rein logistischen Gründen würden wir dem Neubau der Turnhalle 2+1 am Gymnasium Weilheim den Vorzug geben“, sagt Schulleiterin Andrea Pauline Martin. Ansonsten übt sie sich in Zurückhaltung. „Wir sind zuversichtlich, dass das Landratsamt, unser Sachaufwandsträger, eine entsprechende Lösung für uns finden wird“, sagt Martin. Für die Schule sei es einfach „wichtig, dass wir Sportunterricht in allen Jahrgangsstufen gemäß dem aktuellen Lehrplan durchführen können“.

Elternbeirat des Weilheimer Gymnasiums weiter gegen Maibaumpark

Darauf legen auch die Mütter und Väter wert. Der Schulsport solle endlich wieder ohne große Umstände stattfinden können, sagt Elternbeiratsvorsitzende Bianca Heigl. Bisher könne die Schule nur „den Mangel verwalten. Hut ab vor den Stundenplanern, die das Problem in den vergangenen Jahren notdürftig gelöst haben“. Jetzt aber müsse endlich eine große Turnhalle her. „Irgendwann muss man mal anfangen.“

Wunschlos ist der Elternbeirat dabei nicht. Die Ablehnung eines Baus im Maibaumpark besteht nach wie vor. Die Turnhalle solle in unmittelbarer Nähe zur Schule stehen. „Diesen Beschluss haben wir Eltern überlassen, die kleine Kinder an der Schule haben.“ Sie seien einhellig der Meinung, dass der Unterricht auf dem Schulgelände oder bei der Jahnhalle stattfinden müsse. „Wir unterstützen das, das ist das Konzept der Zukunft.“ Gegen den Park hatte es große Einwände gegeben, vor allem wegen der laut Heigl „kritischen Straßenkreuzung“ am Amtsgericht.

Sanierung bestehender Hallen reicht nicht

Eine reine Sanierung des aktuellen Bestands scheidet in Heigls Augen auch aus, „weil die Schule drei Hallen braucht“. Vor allem, weil durch die Einführung des G9 ein weiterer Jahrgang an der Schule dazu kommt. „Das werden 160 bis 180 Schüler mehr“, schätzt Heigl.

Bliebe der Abriss des Hallenbads und ein Neubau an dessen Stelle. „Das ist natürlich eine Option“, sagt die Elternbeirats-Vorsitzende. „Damit eröffnet sich aber ein neues Problem.“ Denn der Schwimmunterricht fiele dann weg. Alle Kinder und Jugendlichen dafür künftig nach Penzberg zu fahren, sei unpraktisch. „Da geht zu viel Zeit verloren.“

Stadt Weilheim will 1,75 Millionen Euro übernehmen

Auch die Stadtverantwortlichen haben sich mit dem Abriss des Hallenbads befasst. „Grundsätzlich wäre der Ort für eine Turnhalle nicht so blöd“, gibt Flock zu. Die Frage wäre aber, welche Aussichten es dann für die Schwimmer gibt. Der Turnhallen-Neubau sei schon aufgrund der Standort-Frage ein „riesen-komplexes Thema, wir haben uns da schon wirklich viele Gedanken gemacht“, sagt Flock.

Und betont, dass in die 2+1-Planung schon einiges an Geld gesteckt worden sei. „Nichts ist soweit gediehen wie diese Lösung.“ Doch mit der aktuellen Planung würde der Neubau eben mit satten 15,8 Millionen Euro Kosten zu Buche schlagen. Flock wirbt trotzdem dafür. Weil eine KfW-Förderung nun doch wieder beantragt werden kann. „Und wir wollen unser Scherflein ja auch dazu beitragen.“ 1,75 Millionen Euro möchte die Stadt zuschießen. Ob das dem Kreistag reicht? Für den Landkreis verblieben nach Abzug des Geldes aus Weilheim und Fördermitteln nach aktuellem Stand immerhin noch 9,9 Millionen Euro.