TSV feiert mit „schnuckeligem Programm“ Jubiläum

Von: Roland Halmel

Stellten das Jubiläumswochenende vor: (v.l.) Gerald Weingessl, Heinz Peuker Alfred Falk und Dieter Pausch. © Roland Halmel

Viele Vereinsjubiläen fielen in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ins Wasser. Umso größer ist die Freude beim TSV Weilheim, der in diesem Jahr seinen 175. Gründungstag feiert, dass es bei den Jubiläumsfeierlichkeiten praktisch keine Einschränkungen mehr gibt.

Weilheim – „Die Planung war trotzdem nicht einfach, denn sie fand zum großen Teil noch während der Corona-Hochphase statt und konnte so zum Teil nur mit angezogener Handbremse gemacht werden“, berichtete TSV-Vorsitzender Dieter Pausch bei einem Pressegespräch. Das zweite Problem, das der zweitälteste Sportverein Bayerns hatte, der 1847 aus der Taufe gehoben wurde, betraf den geplanten Veranstaltungsort des Festabend. Der sollte in der Stadthalle stattfinden, die allerdings noch für geraume Zeit gesperrt ist. „Wir mussten deshalb ein bisschen umplanen, haben jetzt aber ein schnuckeliges Programm zusammengestellt, das nur etwas kleiner ausfällt“, meint Pausch mit Blick auf das kommende Wochenende, das ganz im Zeichen des TSV-Jubiläums steht.

Für Junge und Junggebliebene

Am kommenden Freitag, 20. Mai, geht es los mit der Jahreshauptversammlung im Sportzentrum. Einen Tag später folgt an selber Stelle im kleinen Kreis mit geladenen Gästen aus Sport und Politik die offizielle Jubiläumsfeier. Am Sonntag, 22. Mai, feiert dann der ganze Verein, der aktuell über 4000 Mitglieder hat, den ganzen Tag über. Um 11 Uhr geht es los mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche und mit der Weihe des neuen Fahnenbandes „175-Jahre-TSV Weilheim“. „Dazu kommen Fahnenabordnungen der Weilheimer Vereine und der Patenvereine“, berichtet Pausch. Die Messe wird von der Weilheimer Blaskapelle musikalisch umrahmt. Um 12 Uhr startet dann im TSV-Stadion an der Pollinger Straße der Festbetrieb mit Grillschmankerln, Kaffee, Kuchen und Crêpes. Auch hier wird die Blaskapelle für die Musik sorgen. Von 14 bis 17 Uhr veranstaltet der TSV ein großes „Spiel- und Spaßfest“ im Stadion für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene. „Wir bitten da alle Besucher, möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen, da Parkplätze knapp bemessen sind“, sagt TSV-Geschäftsführer Gerald Weingessl.

Festschrift noch in der Mache

„Die Abteilungen haben da mit ganz viel Liebe viele Stationen aufgebaut“, freut sich Pausch auf ein abwechslungsreiches Programm. Unter anderem wird es eine Hüpfburg geben. Die Fußballer messen die Schussgeschwindigkeit und die Mini-Vaganti treten auf. Bis zum Festwochenende wird der TSV seine große Jubiläumsbroschüre, von denen 2000 Stück gedruckt wurden, verteilen. „Auf die bin ich sehr stolz“, so Pausch. Der Schwerpunkt der Festschrift, die 144 Seiten umfasst, sind die letzten 25 Jahre seit der 150-Jahrfeier 1997.

Im weiteren Jahresverlauf sind von verschiedenen Abteilungen weitere Jubiläumsveranstaltungen geplant. „Vom TSV wird man in diesem Jahr noch einiges hören“, so Weingessl, der für aktuelle Infos auf die Homepage der Vereins: tsv-weilheim.com verweist.