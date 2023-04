TSV Weilheim: Mehr Mitglieder, aber Lücken im Vorstand

Von: Roland Halmel

Dieter Pausch tritt bei den Wahlen noch einmal als Kandidat für den Vorstandsposten des TSV Weilheim an. © halmel

Viel los beim TSV Weilheim: Die Mitgliederzahl ist kräftig angestiegen - doch in der Führungsmannschaft sind große Lücken entstanden.

Weilheim – Beim TSV Weilheim war im vergangenen Jahr viel los. Die Mitgliederzahlen gingen deutlich nach oben. In der Führungsmannschaft des Traditionsvereins sind indessen große Lücken entstanden, wie TSV-Vorstand Dieter Pausch vor der Hauptversammlung im Gespräch mit der Heimatzeitung verriet.

Herr Pausch, wie ist die personelle Lage in der Vorstandschaft beim TSV Weilheim ?

Unsere langjährige zweite Vorsitzende Eva-Maria Schweiger ist leider Ende letzten Jahres verstorben. Der dritte Vorsitzende und Geschäftsführer Gerald Weingessl hat zum Jahreswechsel aufgehört. Bei der Hauptversammlung werden dann einige verdiente Vorstandsmitglieder wie Alfred Falk, die hervorragende Arbeit leisteten, altersbedingt nicht mehr kandidieren.

Warum hat Weingessl als Geschäftsführer aufgehört?

Mit Gerald, für dessen Einsatz ich mich bedanke, hatte ich von Anfang an eine temporäre Übergangslösung vereinbart, mit dem Ziel, die TSV-Geschäftsstelle mit einer hauptamtlichen Kraft weiterzuentwickeln. Wir sind derzeit dabei, die Stelle nachzubesetzen. Wir sind in Gesprächen und ich bin zuversichtlich, bis zur Hauptversammlung eine Lösung zu haben.

Sie selbst machen weiter?

Ja, ich mache weiter, weil der TSV sich unheimlich schnell und positiv entwickelt und Arbeit im Bereich Sportmanagement sehr erfüllend ist. Ich will den Verein mit einer neuen Führungsstruktur im Vorstand zukunftsfähig aufstellen und dann in zwei Jahren in jüngere Hände übergeben.

Welche Positionen sind damit vakant?

Offen sind der oder die 2. Vorsitzende, 3. Vorsitzende, Schriftführer, stellvertretender Kassier und Beisitzer IT/Homepage.

Wie schaut es in den Abteilungen aus, gibt es da keine Kandidaten für die Ämter?

Die Abteilungen haben zum Teil ja selbst Probleme, die Positionen zu besetzen. Deshalb denke ich beispielsweise an engagierte Eltern von Kindern, die beim TSV Sport treiben, die sich in der Vereinsführung einbringen.

Was macht eine Aufgabe beim TSV reizvoll?

Beim TSV kann man nicht nur verwalten, sondern viele sinnvolle Aufgaben gestalten. Neue Konzepte umsetzen, die Sportstättenthematik weiterentwickeln, Themen wie „Sportverein 3.0“ mitgestalten.

Was ist die Vision?

Wir wollen durch weitere Professionalisierung mit hauptamtlichen Kräften unsere Geschäftsstelle zu der Anlaufstation für Sport in Weilheim machen. Wir brauchen eine Erweiterung der Sportstätten, ein zugegebenermaßen sehr schwieriges Thema.

Was hat sich in Bezug auf TSV-Liegenschaften seit ihrer Amtsübernahme 2008 getan?

2010 kam der Anbau Süd, 2015 die Entkernung und Generalsanierung des Sportzentrums und 2020 der Anbau Nord. Letzterer ist jetzt schon wieder komplett ausgelastet.

Wie hat sich das Angebot beim TSV entwickelt?

Es sind viele neue Angebote entstanden. In Bezug auf Breitensport und den Fit’n’Fun-Bereich wie Indoor-Cycling, Reha-Sport, Kindersport im TSV.

Was leistet der TSV in Weilheim?

Beim TSV werden im Jahr über 20.000 Stunden betreutes Sportangebot geleistet. Wir haben 1850 Kinder und Jugendliche im Verein, die mehrmals die Woche trainieren. Für die haben wir eine riesige Verantwortung für die Ausbildung im Sport, aber auch für ihre sozialen Fähigkeiten.

Wie ist die Mitgliederentwicklung?

Am 31. Dezember 2022 hatten wir mit 4517 Mitgliedern einen Höchststand in unserer 176-jährigen Vereinsgeschichte. Hierauf sind wir sehr stolz, aber man muss ehrlich sein, es macht auch sehr viel Arbeit. Wir hatten im letzten Jahr 600 Eintritte und 400 Austritte, die müssen in der Geschäftsstelle erst mal bearbeitet werden. Die Abteilungswechsel sind da noch gar nicht mitgerechnet. Wir werden dem erhöhten Arbeitsaufkommen aber Rechnung tragen und die Geschäftsstelle personell aufstocken.

Der TSV ist inzwischen 176 Jahre alt. Wie hält sich der betagte Verein selbst fit?

Wir wollen Tradition bewahren, aber uns als Sportverein modern aufstellen. Das heißt ein hoher Grad an Digitalisierung, Stichwort „TSV 3.0“. Wir haben beispielsweise ein neues Anmeldeportal für sämtliche Kursangebote.

Mit welcher Devise gehen sie in die Hauptversammlung am 5. Mai?

Es gibt viel zu bewegen beim TSV – und diese Chance können engagierte Leute nutzen, indem sie sich für einen Vorstandsposten zur Verfügung stellen.