TSV Weilheim: Vorstand wieder komplett, doch die nächste Baustelle wartet schon

Von: Roland Halmel

Geehrte Mitglieder: (v.l.) TSV-Vorsitzender Dieter Pausch mit Hans Vogl, Franz Schelle (beide 60 Jahre Mitglied), Anton Rohrmoser (40), Benjamin Stahl, Lilly Braune (beide 25) und Dieter Scheithauer (40). © Roland Halmel

Mit 4517 Mitgliedern hat der TSV Weilheim einen neuen Rekordwert geschafft. Das berichtete Vorsitzender Dieter Pausch. Er will „das Schiff“ noch nicht verlassen.

Weilheim – Eine Baustelle ist behoben: Der TSV Weilheim hat nach seiner Hauptversammlung im Spiegelsaal des Sportzentrums wieder eine vollständige Vorstandschaft. Doch genau jener Saal wird demnächst selbst eine Baustelle sein. Der im Amt bestätigte TSV-Vorsitzende Dieter Pausch überbrachte den Delegierten die unerfreuliche Botschaft, dass der Boden im Spiegelsaal durch einen Wasserschaden, der wegen Baumängel entstanden ist, erneuert werden muss.

Doch zuvor hatte der TSV-Chef den Mitgliedern auch zahlreiche gute Nachrichten mitgebracht. „Das letzte Jahr war das bisher erfolgreichste beim TSV“, sagte Pausch. Zum Ende des Jubiläumsjahrs – der TSV feierte 2022 seinen 175. Geburtstag – stieg die Mitgliederzahl in den 22 Abteilungen auf den Rekordwert von 4517 an. „Und alle Abteilungen werden von vollständigen Abteilungsleitungen geführt“, lobte Pausch das Engagement von rund 130 Ehrenamtlichen. „Ihr seid die Speerspitze des Vereins.“ Die TSV-Übungsleiter sorgten zudem für rekordverdächtige 20 000 Stunden betreuten Sports.

TSV Weilheim: Vereinszeitschrift nun digital

Im Jubiläumsjahr habe viel bewältigt werden müssen, blickte Pausch auf das ereignisreiche Jahr zurück. Positiv bewertete er die Einführung einer digitalen Ausgabe der Vereinszeitschrift, dem „Sportreport“. 5600 Klicks beweisen: „Sie wird auch angeschaut.“ Gleichzeitig räumte Pausch ein, dass es durch zahlreiche Personalwechsel in der Geschäftsstelle etwas knirschte. „Wir sind da aber auf einem guten Weg“, sagte der TSV-Präsident, ehe der scheidende Liegenschaftsreferent Alfred Falk die Baustellen erläuterte.

Wieder vollständig: Weilheims dritter Bürgermeister Alfred Honisch (Bild links, links) mit der neuen Vorstandschaft des TSV Weilheim um Präsident Dieter Pausch (6.v.l). © Roland Halmel

Der gekieste Parkplatz am Sportzentrum wies zahlreiche Schlaglöcher auf und musste deshalb saniert werden. „Wenn das nichts hilft, werden wir vermutlich Rasengittersteine verlegen, was etwa 35 000 Euro kostet“, führte Falk aus. Beim Spiegelsaal wurden Dellen im Boden festgestellt, woraufhin der Untergrund untersucht wurde. „Da stand bis zu 4 Zentimeter hoch Wasser“, erklärte Falk. Das bedeutet, dass der Boden entfernt und getrocknet werden muss, und danach ein Neuaufbau erfolgt. Die Kosten dafür liegen bei 60 000 bis 100 000 Euro. „Die Frage ist jetzt, ob die Versicherung den Schaden zahlt.“

2024 sind Beitragserhöhungen möglich

Noch ist einiges Geld an Rücklagen vorhanden, wie Heinz Peuker danach in seinem Kassenbericht erläuterte. 2022 standen Einnahmen in Höhe von 691 000 Euro Ausgaben von 731 000 Euro gegenüber. „Ohne Darlehenstilgung hätten wir ein Plus von 20 000 Euro“, erläuterte Peuker. „Wegen der Investitionen gehen wir nun mit etwa 100 000 Euro an unsere Rücklagen und im nächsten Jahr könnte es eine Beitragserhöhung geben“, verkündete Pausch, dem die Entwicklung in der Stadt mit viel Zuzug, aber nach wie vor eklatanten Mangel an Sporthallen, große Sorgen bereitet.

Verabschiedet wurden die scheidenden Vorstandsmitglieder Alfred Falk (2.v.l.), Hans Guggemos (Mitte) und Alexander Habermeier (2.v.r.). Mit im Bild sind Alfred Honisch (r.) und Dieter Pausch (l.). © Roland Halmel

„Deshalb kann ich das Schiff auch nicht verlassen“, leitete der TSV-Präsident zu den Wahlen über, die der dritte Bürgermeister Alfred Honisch zusammen mit dem Sportreferenten Tilman Wahlefeld durchführte. „Die Stadt schätzt es ausdrücklich, so einen aktiven Verein zu haben“, lobte Honisch, ehe sich die zahlreichen neuen Kandidaten für die Vorstandschaft kurz vorstellten. Die 68 stimmberechtigten Delegierten sprachen den Wahlvorschlägen dann auch einhellig ihr Vertrauen aus. Die TSV-Führungsmannschaft besteht damit weiterhin aus Pausch, der sich letztmalig zur Verfügung stellte, Peuker (Kassier), Walter Kurzrock (Beisitzer Liegenschaften extern) und den beiden Jugendleitern Max Braune und Dominik Juckel. Neu ins Gremium gewählt wurden Erhard Fernholz (2. Vorsitzender), Björn Bartnik (3. Vorsitzender), Yvonne Laschewski (Schriftführerin), Matthias Demmel (Beisitzer Liegenschaften intern), Matthias Wegmann (Beisitzer IT) und Bela Rieger (Beisitzer Sportgruppen).

„In der neuen Vorstandschaft wollen wir klare Verantwortungsbereiche schaffen. Eine ,One-Man-Show‘ wird es nicht mehr geben“, sagte Pausch, der zuvor die scheidenden Vorstandsmitglieder mit Geschenken verabschiedet und langjährige Mitglieder ausgezeichnet hatte. Herausragend bei Letzteren waren Hans Vogl und Franz Schelle, die beide dem TSV bereits seit 60 Jahren die Treue halten.