TSV Weilheim nimmt Sportbetrieb wieder auf

Sporteln mit Check-In, Corona-Beauftragten und Obergrenze: Der TSV Weilheim will ab dem kommenden Montag, 18. Mai, den Trainingsbetrieb im Freien aufnehmen, doch dafür muss er viel Arbeit leisten.

Weilheim – Sport treiben ist auch im Verein wieder gestattet. Unter zahlreichen Auflagen zwar, aber immerhin. Doch was für die Sportler positiv klingt, bedeutet für einen großen Verein wie den TSV Weilheim vorab einen enormen Organisationsaufwand. Denn es muss dafür gesorgt werden, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Geplant ist, dass die Freiflächen im Stadion an der Pollinger Straße und am Zotzenmühlweg am Montag, 18. Mai, wieder für den Sportbetrieb geöffnet werden. Den 22 Abteilungen und rund 4000 Mitgliedern gegenüber „sehen wir uns in der Pflicht“, sagt TSV-Vorsitzender Dieter Pausch auf Anfrage. „Es ist eine Herausforderung für den Hauptverein. Aber wir können das. Das ist der Vorteil eines Kolosses der Marke ,TSV‘“.

Eigene Richtlinien

Von der Stadt Weilheim hat Pausch die Erlaubnis zur Öffnung erhalten, denn die Freiflächen „liegen vertraglich im Verantwortungsbereich des TSV“, heißt es in der Antwort der Verwaltung. Zu beachten seien die Maßgaben der Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 5. Mai. Darüber hinaus gelten die Handlungsempfehlungen des Bayerischen Landes-Sport-Verbands (BLSV). Jeder Fachverband hat zusätzlich eigene Vorgaben entwickelt. „Wir müssen das auf unsere Situation runterbrechen und schauen, was sinnvoll ist“, sagt der Vereinschef. Und um ganz sicher zu gehen, hat der TSV Weilheim eigene Richtlinien entwickelt, damit alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. „Wir machen uns da sehr viele Gedanken“, so Pausch.

Corona-Beauaftragte nötig

Die eigenen Richtlinien sehen vor, dass jede Abteilung der Geschäftsstelle vor einem möglichen Trainingsbeginn einen „Corona-Beauftragten“ melden muss. Der ist für die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen innerhalb der Sparte verantwortlich. Jede Abteilung muss zudem ein eigenes Konzept vorlegen, wie sie die Regeln einzuhalten gedenkt. Vorab müssen auch die Coaches und Übungsleiter informiert werden – die Fußballabteilung hielt laut TSV ihr Briefing am Donnerstag am Zotzenmühlweg ab. Das Konzept der Fußballer beinhaltet – neben den gesetzlichen Vorgaben – 23 eigene Hinweise. Jeder Trainer muss unterschreiben, dass er dem Briefing beigewohnt hat, ansonsten hat er keine Erlaubnis. Jede Trainingseinheit muss online beim Hauptverein angemeldet werden, „damit eine Koordination und Dokumentation erfolgen kann“, erklärt Pausch.

Große Resonanz

Er zeigte sich überrascht, wie viele Abteilungen bei ihm schon Wünsche angemeldet haben: „Wir werden von Meldungen regelrecht erschlagen.“ Nicht nur die Fußballer und Leichtathleten, also Freiluftsportler, sondern auch viele Hallensportler fiebern einem Wiedereinstieg ins Training entgegen. „Fechten, Aikido, Taekwondo – auch diese Sparten wollen auf den Rasen“, sagt Pausch. Er hat dafür Verständnis: Ein Trainingszyklus „ist wichtig“.

Abstandsgebote

Die Abstandsgebote und anderen Auflagen (nur Kleingruppen bis fünf Personen, kontaktfreie Durchführung etc.) bedeuten allerdings auch, dass das Treiben auf den Freiflächen peinlichst genau geregelt sein muss. „Wir haben vor, das Stadion in Areale aufzuteilen“, so Pausch. Dort darf dann nur eine bestimmte Anzahl an Sportlern hinein. Schilder oder Markierungen sollen der Orientierung dienen und die Sportler (aneinander vorbei) lenken. Fürs gesamte Stadion „werden wir sicher auch eine Obergrenze festlegen“.

Check-In-Bereich

Der Ein- und Ausgang wird (in Einbahnstraßenregelung) über das Haupttor erfolgen. Es wird einen Check-In-Bereich geben, an dem sich die Sportler anmelden müssen. Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, muss genau dokumentiert sein, wer wie lange und mit wem trainiert hat. Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen – „mit unserem Chip-System ist das möglich“, sagt Pausch. Ferner soll durch eine Anzeige im Stadion sichtbar gemacht werden, ob eine Toilette gerade besetzt oder frei ist. Sicherlich werden die Jüngsten „frühestens nach den Pfingstferien“ erst die Gelegenheit zum Training erhalten. Die Hygiene- und Abstandsregeln „müssen sie erst noch zu Hause und in der Schule verinnerlichen“, sagt Pausch.

Tipps von der Schule

Input für das Konzept holte sich der TSV bei anderen Großklubs und auch bei der Hardtschule – deren Konrektorin, Eva-Maria Schweiger, ist 2. Vorsitzende beim TSV. Die Schulen müssen ja auch in Sachen „Corona“ besondere Auflagen erfüllen. Pausch ist hoch motiviert: „Wir ziehen das durch.“