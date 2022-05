Turnhallenplanung am Gymnasium in Weilheim: Nächster Versuch, ebenfalls teuer

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Die Kosten für Bauvorhaben steigen immer weiter. Jeder weitere Monat und jede weitere Umplanung kosten den Landkreis erhebliche Summen. © stock&people / IMAGO

Selbst Experten tun sich mittlerweile schwer damit, die genaue Zahl der Umplanungen für den Bau der Gymnasiumsturnhalle in Weilheim zu nennen. Fakt ist: Es ist wieder einmal alles komplett anders.

Landkreis – Lang und heftig wurde vor wenigen Wochen über das weitere Vorgehen in dieser Sache debattiert, am Ende standen zwei klare Optionen: Entweder die bestehenden Turnhallen am Weilheimer Gymnasium werden saniert oder die Stadt willigt ein, dass zeitnah das Hallenbad abgerissen wird, um Platz für den Bau einer neuen Dreifachhalle zu schaffen. Die bisher verfolgten Planungen, eine sehr teure 2+1-Halle zu errichten, wurden mit Blick auf die explodierenden Kosten mit sofortiger Wirkung beendet (wir berichteten).

Nun tagte der Kreistag und wieder einmal ist alles anders. Denn mittlerweile hat das Landratsamt auch direkt mit der Stadt Weilheim gesprochen. Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Weilheims Bürgermeister Markus Loth brachten die Kreisräte auf den neuesten Stand.

Stadt Weilheim weiß genau, was sie alles nicht will

Die Stadt Weilheim weigert sich weiterhin, das „Maibaumpark“-Gelände für einen Turnhallenbau zur Verfügung zu stellen. Auch einen sofortigen Abriss des Hallenbades lehnt der Weilheimer Stadtrat ab. Sie erklären sich aber bereit, die Stadtwerke prüfen zu lassen, ein neues Hallenbad zu errichten, für das der Landkreis dann nur noch die Nutzungsentgelte zahlt (siehe » SEITE 3).

Bis das marode Hallenbad technisch nicht mehr genutzt werden kann, soll es wie gewohnt weiterbetrieben werden. Also teilen sich so lange Stadt und Landkreis weiter die Kosten.

Das wiederum bedeutet, dass in den kommenden Jahren definitiv kein Platz rund um das Gymnasium ist, um eine vergleichsweise kostengünstige Dreifachhalle zu bauen. Stattdessen sollen im nächsten Kreisausschuss wieder drei Varianten zur Auswahl stehen: die Sanierung der bestehenden beiden Hallen am Gymnasium. Diese sind aber selbst für den Schulsport und erst recht für eine Vereinsnutzung zu klein. Deswegen taucht jetzt ganz neu die Variante auf, die bestehenden Hallen abzureißen und an deren Stelle zwei neue Hallen in schulsporttauglichen Maßen übereinander neu zu bauen.

Die genannten Lösungen werden nicht ausreichen

Charmanter Nebeneffekt aus Sicht des Landkreises: Das bislang ungeklärte Problem, was mit der Fassade des Gymnasiums passieren soll, wenn die alten Hallen abgerissen werden, wäre gelöst – man baut einfach eine neue Halle dran. Ebenfalls zurück ist zudem die bereits beerdigte 2+1-Hallen-Variante, die allerdings immer noch kostenmäßig jeden Rahmen sprengen würde. Egal, welche der drei neuen (und alten) Varianten am Ende vielleicht beschlossen wird, eines steht jetzt schon fest: Die Lösung wird nicht ausreichen. Weswegen jetzt schon klar ist, dass es bei einem Neubau nicht bleiben wird.

Denn das Gymnasium braucht drei Turnhallenfelder. Baut man nur zwei, würde eines fehlen. Zudem braucht die Förderschule ein weiteres Feld. Weil der Landkreis nicht erpicht darauf ist, die Turnhalle der Röntgenschule zu erweitern, ist der Plan jetzt, wie Kreiskämmerer Norbert Merk erklärt: „Wir bauen jetzt neu zwei schulsporttaugliche Hallen direkt ans Gymnasium. Und wenn in ein paar Jahren das Hallenbad technisch so marode ist, dass es nicht weiterbetrieben werden kann, wird es abgerissen und an dessen Stelle eine Dreifachhalle gebaut.“

Entscheidung soll nun am 3. Juni im Kreistag fallen

Der Landkreis würde dabei die Kosten zu zwei Dritteln übernehmen, weil er noch ein Turnhallenfeld für das Gymnasium und eines für das Förderzentrum braucht. Den Rest müsste die Stadt Weilheim finanzieren. Wie realistisch das ist, kann man schwer einschätzen: in Weilheim grübelt man gerade, wo man das Geld für die millionenteure Sanierung der Stadthalle und den Neubau eines Hallenbades eigentlich auftreiben soll.

Damit ist das Millionen-Dilemma um die Weilheimer Schulturnhallen noch nicht beendet. Denn schon heute ist klar, dass, wenn denn irgendwann tatsächlich der Neubau der Dreifachhalle an Stelle des Hallenbades steht, die direkt benachbarte Jahnturnhalle dringend saniert werden muss.

Bis zur Sitzung des Kreisausschusses haben dessen Mitglieder nun Zeit, sich die neuen Pläne durch den Kopf gehen zu lassen. Denn die Zeit drängt: Der Kreistag soll auf seiner nächsten Sitzung am 3. Juni endgültig über das Thema entscheiden.

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg. Melden Sie sich hier an.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.