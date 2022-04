Aus Rücksicht auf Ukraine-Flüchtlinge: Oberbayerischer Landkreis verzichtet auf Sirenen-Probealarm

Von: Jennifer Battaglia

Im Landkreis Weilheim-Schongau wird der monatliche Probealarm aus Rücksichtnahme auf die Flüchlinge aus der Ukraine ausgesetzt. © IMAGO/Klaus Martin Höfer

Aus Rücksichtnahme auf die Ukraine-Flüchtlinge fällt der monatliche Probealarm in Weilheim-Schongau aus. In anderen Landkreisen hingegen findet er planmäßig statt - Infomaterialien wurden verteilt.

Weilheim-Schongau - Am ersten Samstag eines jeden Monats heulen im Landkreis Weilheim-Schongau normalerweise die Feuerwehrsirenen auf - zur Probe, um zu überprüfen, ob sie auch einwandfrei funktionieren. In vielen Landkreisen ist das ähnlich, wenn auch der Probealarm nicht überall am selben Tag durchgeführt wird. Laut dem Landesfeuerwehrverband gibt es bayernweit circa 11.000 Sirenen, die regelmäßig geprüft werden.

Feuerwehralarm: Sirenen können bei Ukraine-Flüchtlingen traumatische Erlebnisse in Erinnerung rufen

Für die Menschen in Bayern gehört der monatliche Probealarm zum Alltag, die wenigsten werden dadurch in Panik versetzt. Bei Kriegsflüchtlingen kann das ganz anders sein, denn durch die Sirenen-Geräusche könnten traumatische Erlebnisse wieder hochkommen.

Im Landkreis Weilheim-Schongau hat man sich deshalb dazu entschieden, den Probealarm für April kurzfristig auszusetzen. In einer Stellungnahme des Landratsamtes heißt es, dass man die Geflüchteten aus dem Ukraine-Krieg nicht weiter verunsichern möchte. Im Landkreis sind bisher über 900 Flüchtlinge angekommen.

Feuerwehralarm abgesagt: „Möchten die Menschen aus der Ukraine nicht erschrecken“

Zwar hatte der Landesfeuerwehrverband im Vorfeld Informationsmaterialien zu den monatlichen Probealarmen in ukrainischer Sprache erstellt, in Weilheim war man sich aber nicht sicher, ob auch der Großteil der Geflüchteten rechtzeitig informiert werden konnte. Am morgigen Samstag (2. April) werden deshalb nicht wie gewohnt zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr die Feuerwehrsirenen zu hören sein.

„Wir möchten die Menschen aus der Ukraine nicht erschrecken“, sagt Kreisbrandrat Dr. Rüdiger Sobotta auf Nachfrage von Merkur.de. „Und dieser einmalige Ausfall tut uns nicht weh.“ Der Probealarm findet beispielsweise auch dann nicht statt, wenn ein kirchlicher Feiertag auf den ersten Samstag im Monat fällt. „Das ist keine große Sache“, sagt Sobotta. Im Mai werde wieder wie gewohnt am ersten Samstag des Monats die Sirenen zu hören sein. Bis dahin sollten auch möglichst alle ukrainischen Flüchtlinge informiert werden.

Einmal im Monat heulen in vielen Gemeinden bayernweit die Sirenen auf. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Ukraine-Flüchtlinge in Bayern: Vielerorts findet Feuerwehralarm wie gewohnt statt

In anderen Landkreisen findet der Feuerwehralarm hingegen wie gewohnt statt. In Garmisch war das bereits am vergangenen Samstag (25.3.) der Fall, denn dort heulen die Feuerwehrsirenen immer am letzten Samstag des Monats. „Uns sind aktuell keine Überlegungen bekannt, dass von der üblichen Routine in unserem Landkreis abgewichen werden soll“, so ein Pressesprecher des Landratsamtes dort.

Und auch im Landkreis Freising plant man keine Aussetzung des Alarms. Hier wurden die Sirenen ebenfalls schon vergangene Woche überprüft. „Es liegen uns hierzu auch keine Beschwerden vor“, schreibt eine Sprecherin des Freisinger Landratsamtes. Vor dem nächsten Alarm möchte man nochmals ausdrücklich auf die Helfer zugehen und diese bitten, die Flüchtlinge darauf hinzuweisen, dass ein Probealarm stattfinden wird. „Die Flüchtlinge müssen sich hier an das Phänomen des Sirenenalarms gewöhnen und dies ist aus unserer Sicht immer besser, wenn sie wissen, was passiert.“

Feuerwehralarm: Landesfeuerwehrverband hofft auf Aufklärung bei Ukraine-Flüchtlingen

Der bayerische Landesfeuerwehrverband hofft, dass den Geflüchteten durch mehr Aufklärung die Ängste genommen werden können. Allen voran müssten die jeweiligen Gastgeber besser informiert werden, um die Informationen dann auch weitergeben zu können.

Der Landkreis Dachau geht mit gutem Beispiel voran. Das dortige Landratsamt teilt mit, dass man die Unterkunftsgeber über einen Newsletter über das Thema informiert und sensibilisiert habe. Auch dort findet der Probealarm wie gewohnt am morgigen Samstag, 12 Uhr, statt. (jb)

