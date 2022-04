Bisher 906 Ukraine-Flüchtlinge: Noch hat der Landkreis genug Unterkünfte

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Noch werden im Landkreis Weilheim-Schongau keine Turnhallen wie hier in Niedersachsen benötigt, doch der Landkreis bereitet sich auf alles vor. © Moritz Frankenberg/dpa

Bislang meldeten sich 906 Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis Weilheim-Schongau an. Noch gibt es genügend Unterbringungsmöglichkeiten, doch der Landkreis bereitet sich intensiv auf noch viel mehr Flüchtlinge vor.

Landkreis – „Wir gehen nur von einer sehr geringen Zahl von Geflüchteten aus, die sich im Landkreis aufhalten, aber noch nicht gemeldet sind“, so das Landratsamt auf Anfrage der Heimatzeitung. Ein Grund für diese Annahme dürfte sein, dass nur derjenige, der sich gemeldet hat, auch Geld bekommt. Gleich bei der Anmeldung bekommen die Geflüchteten den Betrag, der ihnen laut dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zum Monatsende zusteht, in bar ausgezahlt. Anschließend gibt es das Geld dann immer am Monatsletzten, was am Donnerstag für lange Schlangen am Landratsamt sorgte (wir berichteten).

Bereits 2345 Privatunterkünfte gemeldet

Bis Ende der Vorwoche wurden dem Landratsamt 2345 Privatunterkünfte gemeldet, in denen die Bewohner des Landkreises Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufnehmen wollen. 757 dieser Unterkünfte sind bereits belegt, 1588 noch frei. Es gibt also vorerst noch genügend Plätze für weitere Geflüchtete. Beim Landratsamt ruht man sich deswegen allerdings nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern aquiriert unermüdlich weitere Unterkünfte.

Insgesamt 169 Plätze seien derzeit in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen angemietet worden, schreibt das Landratsamt weiter auf Anfrage der Heimatzeitung. Diese würden nicht als „Privatunterkünfte“ gezählt, sondern gesondert ausgewiesen.

Erst im Notfall geht es an die Turnhallen

Eine genaue Zahl, wie viele Unterbringungsplätze im Landkreis tagaktuell vorhanden seien – auch mit Blick auf die Auslastung der bestehenden Asylunterkünfte –, sei nicht möglich, weil dem Landratsamt täglich weitere Unterkünfte angeboten würden.

Beim Landratsamt wollte man auch nicht spekulieren, wie viele Geflüchtete maximal im Landkreis untergebracht werden könnten: „Das ist eine hypothetische Frage, die so nicht beantwortet werden kann.“ Fakt sei, dass man, solange dies möglich ist, Personen in privaten Unterkünften unterbringen wolle. Erst wenn die Kapazitäten dort erschöpft seien, werde man in Betracht ziehen, Turnhallen für den Schul- und Vereinssport zu sperren und dort ebenfalls Notquartiere einrichten. Auf diesem Wege könnten etwa 700 weitere Flüchtlinge untergebracht werden.

Parallel dazu laufen weitere Bemühungen, Platz zu schaffen. Denn spätestens mit Beginn der Urlaubssaison werden die Unterkunftsmöglichkeiten in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen, die derzeit genutzt werden, nicht mehr in vollem Umfang zur Verfügung stehen.

Am Montag Debatte im Kreisausschuss über die Kosten

Im ehemaligen Krankenhaus in Peißenberg, das dem Landkreis gehört, seien schon die ersten Geflüchteten untergebracht worden (wir berichteten). Die dort vorhandenen Möglichkeiten würden zudem erweitert. Auch die ehemalige Berufsschule in Weilheim war bereits zu Beginn des Ukrainekrieges als mögliche Sammelunterkunft für Geflüchtete ins Gespräch gebracht worden. Hier sind aber erst noch die nötigen Genehmigungen einzuholen. „Die entsprechenden Planungen laufen allerdings bereits“, sicherte das Landratsamt zu.

Eines stellte das Landratsamt allerdings gegenüber der Heimatzeitung auch klar: „Der Unterbringung in private Wohnungen und staatlichen Unterkünften darf man keine allzu hohe Bedeutung zukommen lassen, da wir mit sehr vielen Wohnungsgebern einen Mietvertrag mit oder ohne Mietzins – meist nur wegen der Nebenkosten – abschließen.“

Das alles kostet Geld, viel Geld. Einen erheblichen Teil bekommt der Landkreis erstattet, dennoch wird sich der Kreisausschuss auf seiner Sitzung am heutigen Montag in der Peißenberger Tiefstollenhalle damit beschäftigen, dass Finanzmittel für die Flüchtlinge im Haushalt aufgenommen werden müssen.